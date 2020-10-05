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Новини Окуповані території
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Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя

Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя
Фото: function.mil.ru

Понад 500 новобранців з окупованого Севастополя мають відправитися проходити службу на Чорноморський флот й у війська Південного військового округу армії Російської Федерації під час осіннього призову 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що перша відправка призовників запланована на 14 жовтня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - говориться в заяві МЗС України.

У документі підкреслюється, що РФ порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

"Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ. РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголошується в заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали світову спільноту "належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі активізували агітацію щодо призову на "військову службу", - розвідка

Автор: 

Крим (14192) призов (433) Севастополь (558) Міноборони рф (716)


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Топ коментарі
+7
ну в степанакерт надо же кого то посылать...

Оккупанты планируют призвать 500 новобранцев из Севастополя - Цензор.НЕТ 5407
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05.10.2020 20:58 Відповісти
+5
Гут! И сразу в Карабах под байрактары!
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05.10.2020 20:59 Відповісти
+4
В чем нововсть? Это было понятно еще в 2014 году. И поедут, \любители халявы, служить на южный берег моря Лаптевых
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05.10.2020 21:05 Відповісти
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Попутного вітру.
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05.10.2020 20:57 Відповісти
Попутного пепла.
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05.10.2020 21:27 Відповісти
А на дорогу їм в тормозки камнів з неба наваліть, що б "дом радімий нє забилі".
Хоча так, теперішні призувальники - плоди агресії орди.
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05.10.2020 20:57 Відповісти
И в Сирию.
Или в Ливию.
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05.10.2020 20:58 Відповісти
В цих лафа, в Степанокерт поїдуть, звідти хоч труни привезуть.
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05.10.2020 21:01 Відповісти
ні, там надлишньо за для них комфортно, це для найманців курорт, а їх до Магадану чи на Нову Землю, стерегти кацапію від "піндоських" ядерних ракет
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06.10.2020 00:38 Відповісти
А что они будут пить ?
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05.10.2020 20:58 Відповісти
камні.
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05.10.2020 20:59 Відповісти
Власну уріну.
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05.10.2020 21:28 Відповісти
ну в степанакерт надо же кого то посылать...

Оккупанты планируют призвать 500 новобранцев из Севастополя - Цензор.НЕТ 5407
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05.10.2020 20:58 Відповісти
14 січня Гиг, вони з Марсу летять?
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05.10.2020 21:03 Відповісти
готувались може зз січня,а може ще раніше .
але ж то фотка січнева...а пісняка вони тепер заспівали..
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05.10.2020 21:06 Відповісти
Нэт ...... нохчо требует свежего тела ! Эт национални чеченски игра - посадит на бутылка рузке ()()
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05.10.2020 21:05 Відповісти
Гут! И сразу в Карабах под байрактары!
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05.10.2020 20:59 Відповісти
Сомневаюсь что азера будут с ихтамнетами панькаться как украинцы, и селить пленных в гостинницах и вызывать маму и посла
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05.10.2020 21:39 Відповісти
Может повезет , водички попьют. а то уже наверное задолбались камнями хрумтеть.
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05.10.2020 21:01 Відповісти
Заодно и помоются наконец-то.
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05.10.2020 21:07 Відповісти
помыться они могут и камнями, спину "товарисчу" камушком потереть
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05.10.2020 21:12 Відповісти
В чем нововсть? Это было понятно еще в 2014 году. И поедут, \любители халявы, служить на южный берег моря Лаптевых
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05.10.2020 21:05 Відповісти
да хоть миллион...)))
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05.10.2020 21:06 Відповісти
под визги оккупантов -звездорасов ,
для "Боингов" пуйло готовит "мясо" ...
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05.10.2020 21:10 Відповісти
В чечню поедут...
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05.10.2020 21:11 Відповісти
Чечня прям под окнами, на бульварах, поедут в карабах, армянский мир защищать!)
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05.10.2020 21:15 Відповісти
ты хотел сказать в Ереван? но для Еревана на первое время пуйло добровольцев запустит, потом контрактников....
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05.10.2020 21:15 Відповісти
В Вірменію, братам -вірменам допомогати !!!)))
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05.10.2020 21:16 Відповісти
ары и без крысьчан сами смогут убежать. разве что крымский фарш кинут на прикрытие их "тактического отступления"
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05.10.2020 21:19 Відповісти
в Армению пойдут на мясо ...по документам- Крыма нет ..получается 500 ихтамнетов
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05.10.2020 21:16 Відповісти
Не не, Черноморский флот то слишком жирно , крысяне должны служить на атомных подлодках Северного или Тихоокеанского флотов.
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05.10.2020 21:22 Відповісти
В космосе в космических воисках.Только скафандр выдадут.
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05.10.2020 21:27 Відповісти
Какой скафандр ? Ведро с помоями, которое они заслужили.
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05.10.2020 21:30 Відповісти
А может таки лучше подплав? Там и питание на высоте, правда облучиться можно или вообще не всплыть, ну так за возвращение в родную говень платить нужно.
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05.10.2020 21:36 Відповісти
ОЗК и противогаз, какие касмические вайска, такие и скафандры.
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05.10.2020 22:25 Відповісти
Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя - Цензор.НЕТ 267
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05.10.2020 21:30 Відповісти
Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя - Цензор.НЕТ 1465
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05.10.2020 21:36 Відповісти
Пушечное мясо нужно для войны в Нагорном Карабахе и Сирии. И главное откосить как в Украине не получится. Устали от войны за Украину так будете воевать за Сирию и другие далекие страны о которых вы и не знали.
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05.10.2020 21:38 Відповісти
Хорошая новость. За предательство надо платить.
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05.10.2020 21:59 Відповісти
Даже не знаю.500 человек,которые вам вставят в спину при желании
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05.10.2020 22:01 Відповісти
Ведь,шо такое янычары?!Вы готовы ими быть?Янычары рос федерейшен из 20 века
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05.10.2020 22:04 Відповісти
Ну тапэрэче они будут служить ат Мацквы да самых да окраин,
С южных гор до северных морей...
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05.10.2020 22:21 Відповісти
Да да пролетают мимо новые Антеи
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05.10.2020 22:45 Відповісти
Ну и ху на них! Хотели же камней с неба да русского мира!
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05.10.2020 22:45 Відповісти
крысмане бздят, патамуша знают, шо если разозлят Эрдоганенко, то не токо помидоры в мацкве падаражают, но и после Карабаха будеть Каракрым...
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05.10.2020 22:59 Відповісти
пора крымсоте на мясо
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06.10.2020 01:36 Відповісти
Що там Канада - підтримує?
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06.10.2020 06:56 Відповісти
 
 