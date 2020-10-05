Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя

Понад 500 новобранців з окупованого Севастополя мають відправитися проходити службу на Чорноморський флот й у війська Південного військового округу армії Російської Федерації під час осіннього призову 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що перша відправка призовників запланована на 14 жовтня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - говориться в заяві МЗС України.

У документі підкреслюється, що РФ порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

"Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ. РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - наголошується в заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали світову спільноту "належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України".

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