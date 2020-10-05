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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты планируют призвать 500 новобранцев из Севастополя

Оккупанты планируют призвать 500 новобранцев из Севастополя
Фото: function.mil.ru

Более 500 новобранцев из оккупированного Севастополя должны отправиться проходить службу на Черноморский флот и в войска Южного военного округа армии Российской Федерации в ходе осеннего призыва 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что первая отправка призывников запланирована на 14 октября.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей

"Согласно международному гуманитарному праву, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении МИД Украины.

В документе подчеркивается, что РФ нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в свои вооруженные силы, преследуя в уголовном порядке отказывающихся от такой службы лиц, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

"С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тысяч человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ. РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно соблюдать обязательства государства-оккупанта", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК пожаловалась в Гаагу, что оккупанты учат крымских детей воевать

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали мировое сообщество "должным образом отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Украины".

Автор: 

Крым (26427) призыв (744) город Севастополь (1764) Минобороны рф (938)


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Топ комментарии
+7
ну в степанакерт надо же кого то посылать...

Оккупанты планируют призвать 500 новобранцев из Севастополя - Цензор.НЕТ 5407
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05.10.2020 20:58 Ответить
+5
Гут! И сразу в Карабах под байрактары!
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05.10.2020 20:59 Ответить
+4
В чем нововсть? Это было понятно еще в 2014 году. И поедут, \любители халявы, служить на южный берег моря Лаптевых
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05.10.2020 21:05 Ответить
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Попутного вітру.
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05.10.2020 20:57 Ответить
Попутного пепла.
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05.10.2020 21:27 Ответить
А на дорогу їм в тормозки камнів з неба наваліть, що б "дом радімий нє забилі".
Хоча так, теперішні призувальники - плоди агресії орди.
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05.10.2020 20:57 Ответить
И в Сирию.
Или в Ливию.
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05.10.2020 20:58 Ответить
В цих лафа, в Степанокерт поїдуть, звідти хоч труни привезуть.
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05.10.2020 21:01 Ответить
ні, там надлишньо за для них комфортно, це для найманців курорт, а їх до Магадану чи на Нову Землю, стерегти кацапію від "піндоських" ядерних ракет
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06.10.2020 00:38 Ответить
А что они будут пить ?
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05.10.2020 20:58 Ответить
камні.
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05.10.2020 20:59 Ответить
Власну уріну.
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05.10.2020 21:28 Ответить
ну в степанакерт надо же кого то посылать...

Оккупанты планируют призвать 500 новобранцев из Севастополя - Цензор.НЕТ 5407
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05.10.2020 20:58 Ответить
14 січня Гиг, вони з Марсу летять?
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05.10.2020 21:03 Ответить
готувались може зз січня,а може ще раніше .
але ж то фотка січнева...а пісняка вони тепер заспівали..
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05.10.2020 21:06 Ответить
Нэт ...... нохчо требует свежего тела ! Эт национални чеченски игра - посадит на бутылка рузке ()()
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05.10.2020 21:05 Ответить
Гут! И сразу в Карабах под байрактары!
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05.10.2020 20:59 Ответить
Сомневаюсь что азера будут с ихтамнетами панькаться как украинцы, и селить пленных в гостинницах и вызывать маму и посла
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05.10.2020 21:39 Ответить
Может повезет , водички попьют. а то уже наверное задолбались камнями хрумтеть.
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05.10.2020 21:01 Ответить
Заодно и помоются наконец-то.
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05.10.2020 21:07 Ответить
помыться они могут и камнями, спину "товарисчу" камушком потереть
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05.10.2020 21:12 Ответить
В чем нововсть? Это было понятно еще в 2014 году. И поедут, \любители халявы, служить на южный берег моря Лаптевых
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05.10.2020 21:05 Ответить
да хоть миллион...)))
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05.10.2020 21:06 Ответить
под визги оккупантов -звездорасов ,
для "Боингов" пуйло готовит "мясо" ...
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05.10.2020 21:10 Ответить
В чечню поедут...
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05.10.2020 21:11 Ответить
Чечня прям под окнами, на бульварах, поедут в карабах, армянский мир защищать!)
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05.10.2020 21:15 Ответить
ты хотел сказать в Ереван? но для Еревана на первое время пуйло добровольцев запустит, потом контрактников....
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05.10.2020 21:15 Ответить
В Вірменію, братам -вірменам допомогати !!!)))
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05.10.2020 21:16 Ответить
ары и без крысьчан сами смогут убежать. разве что крымский фарш кинут на прикрытие их "тактического отступления"
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05.10.2020 21:19 Ответить
в Армению пойдут на мясо ...по документам- Крыма нет ..получается 500 ихтамнетов
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05.10.2020 21:16 Ответить
Не не, Черноморский флот то слишком жирно , крысяне должны служить на атомных подлодках Северного или Тихоокеанского флотов.
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05.10.2020 21:22 Ответить
В космосе в космических воисках.Только скафандр выдадут.
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05.10.2020 21:27 Ответить
Какой скафандр ? Ведро с помоями, которое они заслужили.
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05.10.2020 21:30 Ответить
А может таки лучше подплав? Там и питание на высоте, правда облучиться можно или вообще не всплыть, ну так за возвращение в родную говень платить нужно.
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05.10.2020 21:36 Ответить
ОЗК и противогаз, какие касмические вайска, такие и скафандры.
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05.10.2020 22:25 Ответить
Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя - Цензор.НЕТ 267
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05.10.2020 21:30 Ответить
Окупанти планують призвати 500 новобранців із Севастополя - Цензор.НЕТ 1465
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05.10.2020 21:36 Ответить
Пушечное мясо нужно для войны в Нагорном Карабахе и Сирии. И главное откосить как в Украине не получится. Устали от войны за Украину так будете воевать за Сирию и другие далекие страны о которых вы и не знали.
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05.10.2020 21:38 Ответить
Хорошая новость. За предательство надо платить.
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05.10.2020 21:59 Ответить
Даже не знаю.500 человек,которые вам вставят в спину при желании
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05.10.2020 22:01 Ответить
Ведь,шо такое янычары?!Вы готовы ими быть?Янычары рос федерейшен из 20 века
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05.10.2020 22:04 Ответить
Ну тапэрэче они будут служить ат Мацквы да самых да окраин,
С южных гор до северных морей...
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05.10.2020 22:21 Ответить
Да да пролетают мимо новые Антеи
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05.10.2020 22:45 Ответить
Ну и ху на них! Хотели же камней с неба да русского мира!
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05.10.2020 22:45 Ответить
крысмане бздят, патамуша знают, шо если разозлят Эрдоганенко, то не токо помидоры в мацкве падаражают, но и после Карабаха будеть Каракрым...
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05.10.2020 22:59 Ответить
пора крымсоте на мясо
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06.10.2020 01:36 Ответить
Що там Канада - підтримує?
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06.10.2020 06:56 Ответить
 
 