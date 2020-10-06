СБУ чинить тиск на кандидатів від "ЄС" на Донбасі, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
"Європейська Солідарність" вимагає від СБУ провести розслідування щодо листа з проханням повідомити інформацію про кандидатів від партії на місцевих виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.
"Партія "Європейська Солідарність" отримала лист на ім’я лідера нашої партії Петра Порошенка, який підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях паном Русіновим. Про що цей лист? Вони просять надати перелік кандидатів від нашої політичної партії в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району. Додатково необхідно надати коротку характеристику та докладні біографічні дані на кожного кандидата від політичної партії. Поряд цим просять надати інформацію стосовно обсягу витрачених коштів на передвиборчу кампанію кожного кандидата. А також джерела їх походження", – повідомив Гончаренко.
"Ми отримали цей лист на електронну пошту, ми зв’язалися з управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях, нам підтвердили існування листа, тут є номер, дата. Нам підтвердили, що пан Русінов працює в цьому управлінні", – додав він.
Гончаренко наголосив, що партія розцінює це як політичний тиск на опозицію.
"У зв’язку з цим ми хочемо повідомити наступне: це є абсолютно категоричне порушення закону України. Ми розцінюємо це як тиск на нас як опозиційну політичну силу. Чому саме на нас? Може тому, що наша партія є ініціатором створення ТСК по вагнергейту, в якому може бути замішано і керівництво СБУ, бо воно володіло інформацією про спецоперацію, яка була зірвана і "злита" російським спецслужбам", – зауважив Гончаренко.
Він звернувся до голови СБУ Баканова: "Я розумію, що ви друг, брат, сват, кум, сусід, однокласник Зеленського, але крім цього ви ще є посадова особа найвищого рангу фактично в Україні і ви маєте керуватися законами України, а не політичною логікою і доцільністю. Тут є тільки два варіанти: перший – це ваша свідома команда здійснювати тиск на нашу політичну силу як опозиційну політичну силу і другий варіант, що це, вибачте, якийсь ідіот, який працює у вас, робить такі речі. З цим ви маєте розібратися".
"Ми вимагаємо негайного службового розслідування і публічного повідомлення нам про те, що це було, хто це зробив і якщо це не з вашого наказу і не з наказу керівництва порушено закон, то тоді ця людина має понести відповідальність перед законом. І ми хочемо почути результати службового розслідування. В іншому випадку це прямий тиск на опозиційну політичну силу, якою є "Європейська Солідарність", на головну в Україні опозиційну силу до діючої влади. І в цьому тиску, як ми бачимо може бути використана СБУ. Тож ми очікуємо на реакцію голови СБУ Баканова на цю абсолютно зухвалу чи то провокацію, чи то дійсно тиск на опозицію", – сказав Гончаренко.
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У 1996 році, ставши дипломантом олімпіади з біології Гончаренко за співбесідою вступив
до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Одеського державного медичного університету на державну форму навчання за спеціальністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F «педіатрія» , який закінчив з відзнакою у 2002 році
У 1999 році 19-річний хлопець пішов працювати на Одеську станцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої медичної допомоги , де працював до 2001 року.
У 2006 році Гончаренко став учасником «Програми Фонду Джона Сміта», в рамках якої проходив півтора місяця стажування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Парламенті Королівства , місцевому самоврядуванні міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD Лутон та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83 Національній асамблеї Уельсу . У 2007 році Олексій Олексійович був обраний головою «комісії з вдосконалення структури управління містом», яка проіснувала до грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року. Під час роботи в міській раді Гончаренко неодноразово брав участь у міжнародних конференціях з питань муніципального менеджменту, планування розвитку міста, освіти тощо. Зокрема у містах: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берлін (2007 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Братислава (2006 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82 Будапешт (2007 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон (2009 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96 Тбілісі (2008 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Рига (2009 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Прага (2008 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Приштина (2009 рік).
Засновник проєкту популяризації вивчення англійської мови в селах та малих містечках «Ви.мова
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2010 місцевих виборів восени 2010 балотувався за мажоритарним округом № 10 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Суворовський та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Приморський райони Одеси), набравши 58000 голосів, що у п'ять разів більше, ніж у найближчого конкурента
У листопаді 2010 року к був обраний на посаду заступника голови Одеської обласної ради й йому було присвоєно 4 ранг посадової особи місцевого самоврядування.
У 2014 році був головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Одеської обласної ради , депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Одеської міської ради V й VI скликань (2006-2014).
Розпочав процес виходу з «Партії регіонів», коли президент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським союзом.
Виступав проти «диктаторських законів» 16 січня.
У лютому https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, під час кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради, коли Віктор Янукович ще залишався президентом
Весною 2014 року публікував докази присутності російських військ на Донбасіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18]
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