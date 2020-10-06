СБУ осуществляет давление на кандидатов от "ЕС" на Донбассе, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

"Европейская Солидарность" требует от СБУ провести расследование относительно письма с просьбой сообщить информацию о кандидатах от партии на местных выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Партия "Европейская Солидарность" получила письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, который подписан в.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. О чем это письмо? Они просят предоставить перечень кандидатов от нашей политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района. Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от политической партии. Наряду с этим просят предоставить информацию об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата. А также источники их происхождения", - сообщил Гончаренко.

"Мы получили это письмо по электронной почте, мы связались с управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, нам подтвердили существование письма, здесь есть номер, дата. Нам подтвердили, что господин Русинов работает в этом управлении", - добавил нардеп.

Гончаренко отметил, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию.

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"В связи с этим мы хотим сообщить следующее: это абсолютно категорическое нарушение закона Украины. Мы расцениваем это как давление на нас как оппозиционную политическую силу. Почему именно нас? Может потому, что наша партия является инициатором создания ВСК по вагнергейту, в котором может быть замешано и руководство СБУ, потому что оно владело информацией о спецоперации, которая была сорвана и "слита" российским спецслужбам", - подчерркнул Гончаренко.

Он обратился к председателю СБУ Бакановау: "Я понимаю, что вы друг, брат, сват, кум, сосед, одноклассник Зеленского, но кроме этого вы еще должностное лицо высокого ранга в Украине и вы должны руководствоваться законами Украины, а не политической логикой и целесообразностью. Здесь есть только два варианта: первый - это ваша сознательная команда оказывать давление на нашу политическую силу, как оппозиционную политическую силу и второй вариант, это, извините, какой-то идиот, который работает у вас, делает такие вещи. С этим вы должны разобраться".

"Мы требуем немедленного служебного расследования и публичного сообщения нам о том, что это было, кто это сделал и если это не по вашему приказу и не по приказу руководства нарушен закон, то тогда этот человек должен понести ответственность перед законом. И мы хотим услышать результаты служебного расследования. В противном случае это прямое давление на оппозиционную политическую силу, которой является "Европейская Солидарность", на главную в Украине оппозиционную силу к действующей власти. И в этом давлении, как мы видим может быть использована СБУ. Поэтому мы ожидаем реакции главы СБУ Баканова на эту абсолютно дерзкую то ли провокацию, то ли действительно давление на оппозицию", - пожытожил Гончаренко.

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