СБУ осуществляет давление на кандидатов от "ЕС" на Донбассе, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
"Европейская Солидарность" требует от СБУ провести расследование относительно письма с просьбой сообщить информацию о кандидатах от партии на местных выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.
"Партия "Европейская Солидарность" получила письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, который подписан в.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. О чем это письмо? Они просят предоставить перечень кандидатов от нашей политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района. Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от политической партии. Наряду с этим просят предоставить информацию об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата. А также источники их происхождения", - сообщил Гончаренко.
"Мы получили это письмо по электронной почте, мы связались с управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, нам подтвердили существование письма, здесь есть номер, дата. Нам подтвердили, что господин Русинов работает в этом управлении", - добавил нардеп.
Гончаренко отметил, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию.
"В связи с этим мы хотим сообщить следующее: это абсолютно категорическое нарушение закона Украины. Мы расцениваем это как давление на нас как оппозиционную политическую силу. Почему именно нас? Может потому, что наша партия является инициатором создания ВСК по вагнергейту, в котором может быть замешано и руководство СБУ, потому что оно владело информацией о спецоперации, которая была сорвана и "слита" российским спецслужбам", - подчерркнул Гончаренко.
Он обратился к председателю СБУ Бакановау: "Я понимаю, что вы друг, брат, сват, кум, сосед, одноклассник Зеленского, но кроме этого вы еще должностное лицо высокого ранга в Украине и вы должны руководствоваться законами Украины, а не политической логикой и целесообразностью. Здесь есть только два варианта: первый - это ваша сознательная команда оказывать давление на нашу политическую силу, как оппозиционную политическую силу и второй вариант, это, извините, какой-то идиот, который работает у вас, делает такие вещи. С этим вы должны разобраться".
"Мы требуем немедленного служебного расследования и публичного сообщения нам о том, что это было, кто это сделал и если это не по вашему приказу и не по приказу руководства нарушен закон, то тогда этот человек должен понести ответственность перед законом. И мы хотим услышать результаты служебного расследования. В противном случае это прямое давление на оппозиционную политическую силу, которой является "Европейская Солидарность", на главную в Украине оппозиционную силу к действующей власти. И в этом давлении, как мы видим может быть использована СБУ. Поэтому мы ожидаем реакции главы СБУ Баканова на эту абсолютно дерзкую то ли провокацию, то ли действительно давление на оппозицию", - пожытожил Гончаренко.
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У 1996 році, ставши дипломантом олімпіади з біології Гончаренко за співбесідою вступив
до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Одеського державного медичного університету на державну форму навчання за спеціальністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F «педіатрія» , який закінчив з відзнакою у 2002 році
У 1999 році 19-річний хлопець пішов працювати на Одеську станцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 швидкої медичної допомоги , де працював до 2001 року.
У 2006 році Гончаренко став учасником «Програми Фонду Джона Сміта», в рамках якої проходив півтора місяця стажування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 Парламенті Королівства , місцевому самоврядуванні міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD Лутон та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%83 Національній асамблеї Уельсу . У 2007 році Олексій Олексійович був обраний головою «комісії з вдосконалення структури управління містом», яка проіснувала до грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року. Під час роботи в міській раді Гончаренко неодноразово брав участь у міжнародних конференціях з питань муніципального менеджменту, планування розвитку міста, освіти тощо. Зокрема у містах: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берлін (2007 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Братислава (2006 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82 Будапешт (2007 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон (2009 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96 Тбілісі (2008 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Рига (2009 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Прага (2008 рік), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Приштина (2009 рік).
Засновник проєкту популяризації вивчення англійської мови в селах та малих містечках «Ви.мова
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2010 місцевих виборів восени 2010 балотувався за мажоритарним округом № 10 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Суворовський та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Приморський райони Одеси), набравши 58000 голосів, що у п'ять разів більше, ніж у найближчого конкурента
У листопаді 2010 року к був обраний на посаду заступника голови Одеської обласної ради й йому було присвоєно 4 ранг посадової особи місцевого самоврядування.
У 2014 році був головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Одеської обласної ради , депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Одеської міської ради V й VI скликань (2006-2014).
Розпочав процес виходу з «Партії регіонів», коли президент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським союзом.
Виступав проти «диктаторських законів» 16 січня.
У лютому https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, під час кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради, коли Віктор Янукович ще залишався президентом
Весною 2014 року публікував докази присутності російських військ на Донбасіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18]
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