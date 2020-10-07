Суд заарештував чоловіка, підозрюваного у вбивстві свого 6-річного сина

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №7 суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власного малолітнього сина.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Дії підозрюваного кваліфіковані за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне вбивство малолітньої дитини).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 під час гасіння пожежі рятувальники знайшли у квартирі тіло 6-річного хлопчика зі слідами насильницької смерті. За підозрою у вбивстві дитини затримали його батька. Попередньо встановлено, що чоловік кілька разів ударив хлопчика ножем, а потім підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав, щоб приховати злочин.

