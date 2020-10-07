РУС
Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своего 6-летнего сына

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №7 судом взят под стражу мужчина, который подозревается в убийстве собственного малолетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Действия подозреваемого квалифицированы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное убийство малолетнего ребенка).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Читайте также: Мать утопила тяжелобольного четырехлетнего сына на Херсонщине, - Нацполиция

Напомним, 5 октября 2020 во время тушения пожара спасатели нашли в квартире тело 6-летнего мальчика со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве ребенка задержали его отца. Предварительно установлено, что мужчина несколько раз ударил мальчика ножом, а затем поджег кровать, на которой мальчик лежал, чтобы скрыть преступление.

Не мужчину, а животное...
07.10.2020 18:28 Ответить
Только пожизненное, какие 15 лет?
Зарезал - и поджег! Это отягчяющие шо капец!
07.10.2020 23:59 Ответить
 
 