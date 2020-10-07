Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель
Ситуація в Нагірному Карабасі, де розгорнулися активні бойові дії за участю збройних сил Вірменії та Азербайджану, загрожує ескалацією та втягуванням у конфлікт інших регіональних акторів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у середу на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Поточна військова конфронтація вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагорному Карабаху є предметом нашої глибокої тривоги. Це найбільша конфронтація з 1993-1994 років… На цій стадії, на жаль, не можна виключати подальшої ескалації конфлікту та втягування у нього регіональних акторів. Це може серйозно загрожувати стабільності всього регіону", - зауважив високий представник ЄС.
Він наголосив, що ЄС вимагає від сторін негайно зупинити бойові дії та без додаткових умов повернутися до переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ (США, Росія і Франція – ред.). У цьому контексті Боррель провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану, а також з міністрами закордонних справ Російської Федерації і Туреччини.
"Ми бачили надзвичайно тривожні повідомлення про атаки на населенні райони, що призвели до жертв серед мирного населення. Ми рішуче закликаємо сторони повністю виконувати власні міжнародні зобов’язання щодо захисту цивільного населення. Виходячи із наявних ресурсів, ми виділили невелику суму грошей (500 000 євро) для гуманітарної допомоги в районах, що постраждали", - сказав Боррель.
Він визнав, що з місця події надходить вкрай мало правдивої інформації про перебіг подій, оскільки спостережна місія ОБСЄ у цьому регіоні зупинила свою діяльність. Натомість значно посилилися спроби з обох сторін конфлікту поширювати дезінформацію, яка спрямована на мобілізацію місцевої аудиторії в обох країнах. З цієї причини повідомлення у медіа мають сприйматися з великою обережністю, оскільки не мають жодного підтвердження.
Високий представник ЄС зауважив, що вже на цьому тижні співголови Мінської групи ОБСЄ зустрінуться із міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану та будуть переконувати їх невідкладно розпочати переговори, що є єдиним шляхом для вирішення ситуації.
"Немає жодного військового рішення для цього конфлікту, як і не може бути місця для будь-якого зовнішнього втручання", - додав Боррель.
Армяна как и кацапа можно выгнать только силой...по другому этот скот не понимает...
Будет эскалация, турки сделают с рашистами то же самое, что делают с ними в Сирии и в Ливии - "уволят" и "засекретят".
В Президентском дворце в Анкаре начались переговоры президента Турции Реджепа ****** Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме
https://censor.net/ru/news/3222189/zayavleniya_turtsii_po_konfliktu_v_nagornom_karabahe_neobdumannye_i_opasnye_makron
https://censor.net/ru/news/3222331/tramp_makron_i_putin_prizvali_prekratit_ogon_v_nagornom_karabahe_i_sest_za_stol_peregovorov_zayavlenie
https://censor.net/ru/news/3223049/kanada_prekratila_prodaju_orujiya_turtsii_izza_ee_podderjki_nastupleniya_azerbayidjana_na_karabah
Ничего личного, просто факты.
Хотя правильно - просто похер эти придурки обеспокоенные... и стрелять до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность страны. А уже потом можно ТРОШКИ обеспокоиться про агрессора, в смысле выплаты репараций и т.д...
Жаль, этого не хотят знать с$ыкуны. В т.ч.зелёные.
ВЕРХОВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ СИТУАЦИЮ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Ömer Tuğrul Çam,Ekip,Elmira Ekberova |07.10.2020
Какая трагедия.
Акторов, господа писатели. АктЁры втянуты в ОП, а в конфликт в Карабахе могут быть втянуты акторы
В эскалации виновата только ЕС своим бездействием.
Ага, значить окупація азербайджанської території не загрожує регіональній стабільності.
А нє пашлі би ви ху...тор бабочєк ловіть! )))