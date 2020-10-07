УКР
Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель

Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель

Ситуація в Нагірному Карабасі, де розгорнулися активні бойові дії за участю збройних сил Вірменії та Азербайджану, загрожує ескалацією та втягуванням у конфлікт інших регіональних акторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у середу на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Поточна військова конфронтація вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагорному Карабаху є предметом нашої глибокої тривоги. Це найбільша конфронтація з 1993-1994 років… На цій стадії, на жаль, не можна виключати подальшої ескалації конфлікту та втягування у нього регіональних акторів. Це може серйозно загрожувати стабільності всього регіону", - зауважив високий представник ЄС.

Він наголосив, що ЄС вимагає від сторін негайно зупинити бойові дії та без додаткових умов повернутися до переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ (США, Росія і Франція – ред.). У цьому контексті Боррель провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану, а також з міністрами закордонних справ Російської Федерації і Туреччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель

"Ми бачили надзвичайно тривожні повідомлення про атаки на населенні райони, що призвели до жертв серед мирного населення. Ми рішуче закликаємо сторони повністю виконувати власні міжнародні зобов’язання щодо захисту цивільного населення. Виходячи із наявних ресурсів, ми виділили невелику суму грошей (500 000 євро) для гуманітарної допомоги в районах, що постраждали", - сказав Боррель.

Він визнав, що з місця події надходить вкрай мало правдивої інформації про перебіг подій, оскільки спостережна місія ОБСЄ у цьому регіоні зупинила свою діяльність. Натомість значно посилилися спроби з обох сторін конфлікту поширювати дезінформацію, яка спрямована на мобілізацію місцевої аудиторії в обох країнах. З цієї причини повідомлення у медіа мають сприйматися з великою обережністю, оскільки не мають жодного підтвердження.

Високий представник ЄС зауважив, що вже на цьому тижні співголови Мінської групи ОБСЄ зустрінуться із міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану та будуть переконувати їх невідкладно розпочати переговори, що є єдиним шляхом для вирішення ситуації.

"Немає жодного військового рішення для цього конфлікту, як і не може бути місця для будь-якого зовнішнього втручання", - додав Боррель.

Дивіться також: Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

+29
30 лет уже за столом переговаривались...и толку ноль...
Армяна как и кацапа можно выгнать только силой...по другому этот скот не понимает...
показати весь коментар
07.10.2020 23:04 Відповісти
+26
_Потакали путлеру и финансировали армию людоеда, тупорылые дегенераты. Так вы сами будете в меню у людоеда. На ужин.
показати весь коментар
07.10.2020 23:03 Відповісти
+22
Пока рядом с Азербайджаном Турция, никакой эскалацией конфликт не грозит.
Будет эскалация, турки сделают с рашистами то же самое, что делают с ними в Сирии и в Ливии - "уволят" и "засекретят".
показати весь коментар
07.10.2020 23:05 Відповісти
На протяжении всего Х1Х века российские правители вели целе­направленную политику по переселению армян из Персии и других госу­дарств на исконные Азербайджанские территории. Такая политика привела к увеличению численности армян на Южном Кавказ, которых в начале ХХ века насчитывалось уже 1млн. 300 тысяч : из них 1 млн. составляли мигранты или потомки мигрантов(15,с.61). Искусственное увеличение численности армян создало проблемы для всех народов региона и в первую очередь для азербайджанцев, на землях которых армянские националисты мечтали создать армянское государство. Для осуществления этой сумасбродной идеи, так называемое «армянское национальное движение» не брезговало ника­кими средствами. Армяне своими врагами считали всех тех, кто выступал против их кровавой политики «высвобождения мест» для будущей «Ве­ли­кой Армении».
показати весь коментар
07.10.2020 23:35 Відповісти
Этого как раз в Европе и боятся, между прочим.
показати весь коментар
07.10.2020 23:27 Відповісти
Enes Kaplan,Abdulrahman Yusupov |05.10.2020АНКАРА
В Президентском дворце в Анкаре начались переговоры президента Турции Реджепа ****** Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме
показати весь коментар
07.10.2020 23:36 Відповісти
Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель - Цензор.НЕТ 3481
показати весь коментар
07.10.2020 23:37 Відповісти
Самое время выразить глубокую озабоченность
показати весь коментар
07.10.2020 23:06 Відповісти
опа на. хитрожопая зарусляченная мыролюбность не прокатила. теперь начнется скуление и завывание.
показати весь коментар
07.10.2020 23:06 Відповісти
Немного об этом...https://socportal.info/ru/news/u-krymchan-otbiraiut-chastnye-skvazhiny/ У крымчан отбирают частные скважины ,некоторые крымчане у которых нет воды предлагают выгребные ямы,где можно получить до 20 кубов чистейшей воды после очистки
показати весь коментар
07.10.2020 23:06 Відповісти
заморозить оккупацию Карабаха еще на 30 лет...
показати весь коментар
07.10.2020 23:09 Відповісти
Пусть сильнее грянет буря!
показати весь коментар
07.10.2020 23:09 Відповісти
Ахах, тебе ж сказали - дай независимость Марселю, там 50 процентов армян
показати весь коментар
07.10.2020 23:16 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
07.10.2020 23:33 Відповісти
І Брайтон-Біч як суб*єкту федерашки.
показати весь коментар
08.10.2020 07:49 Відповісти
Ясный пен. Самый конфликт. Крым и Довбас не в счет. площадь Крыма - 25 000 квадратных км. Карабах - 5000
показати весь коментар
07.10.2020 23:16 Відповісти
Если кто не понял, то Запад пока не явно, но поддерживает Армению. А всё потому, что Эрдоган, отсидевший в Турции за "Разжигание межнациональной и межрасовой розни" и своими поступками(помощью) по отношению к "братьям мусульманам" и "игил" вызывает справедливые опасения у цивилизованной и демократической Европы.
показати весь коментар
07.10.2020 23:19 Відповісти
Шо ти верзеш?
показати весь коментар
07.10.2020 23:29 Відповісти
исключительно факты.
показати весь коментар
07.10.2020 23:31 Відповісти
ты наверное удмуртъ.
показати весь коментар
07.10.2020 23:40 Відповісти
Дима у тебя паранойя? Ты где начитался такого?
показати весь коментар
07.10.2020 23:31 Відповісти
"Я хочу быть очень ясным: мы располагаем сегодня уверенным образом информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули операционный театр джихадистских групп, чтобы попасть на операционный театр в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный, новый факт, который меняет положение дел", - сказал Макрон.Источник: https://censor.net/ru/n3222350

https://censor.net/ru/news/3222189/zayavleniya_turtsii_po_konfliktu_v_nagornom_karabahe_neobdumannye_i_opasnye_makron

https://censor.net/ru/news/3222331/tramp_makron_i_putin_prizvali_prekratit_ogon_v_nagornom_karabahe_i_sest_za_stol_peregovorov_zayavlenie

https://censor.net/ru/news/3223049/kanada_prekratila_prodaju_orujiya_turtsii_izza_ee_podderjki_nastupleniya_azerbayidjana_na_karabah

Ничего личного, просто факты.
показати весь коментар
07.10.2020 23:39 Відповісти
Еще раз тебе, что бы ты все понял - Турция на хрене вертела таких обеспокоенных, как ты... ЯСНО? А личного и действительно - ничего. И еще, посмотрим на мнения некоторых стран, когда ЭТО закончиться... Думаю, что дальше ГЛУБОКИХ обеспокоенностей дело не пойдет, а там посмотрим...
показати весь коментар
07.10.2020 23:49 Відповісти
как сказал Эрдоган: "Просто не нужно мешать стрелять и похер мне на ваши озабоченности!"
показати весь коментар
07.10.2020 23:21 Відповісти
Обеспокоенности...
Хотя правильно - просто похер эти придурки обеспокоенные... и стрелять до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность страны. А уже потом можно ТРОШКИ обеспокоиться про агрессора, в смысле выплаты репараций и т.д...
показати весь коментар
07.10.2020 23:29 Відповісти
Окончить войну можно или победой, или капитуляцией. Умиротворение агрессора никогда не приводило к добру.
Жаль, этого не хотят знать с$ыкуны. В т.ч.зелёные.
.
показати весь коментар
07.10.2020 23:25 Відповісти
Мне одной кажеться что Боррель поёт по бумажке хремля ? 😀😀😀
показати весь коментар
07.10.2020 23:31 Відповісти
та и так ясно, что эта вонь разносится с мордовских болот.
показати весь коментар
07.10.2020 23:37 Відповісти
Главного поставщика нефти и газа отодвигают с его трубами - спаситИ-пАмАгитИ!
показати весь коментар
07.10.2020 23:41 Відповісти
Так Эрдоган уже показал зарусняченым арам и кацапне по чем метр рубероида на имтанбульском базаре.
показати весь коментар
07.10.2020 23:42 Відповісти
Там платівка стара. Таке співали в 2014 році по Криму і Донбасу, зокрема. А до цього - в 2008 році - по Грузії де в ролі соліста виступав Саркозі.
показати весь коментар
08.10.2020 07:54 Відповісти
Для решения проблемы Карабаха нужно работать с Турцией - Боррель
ВЕРХОВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ СИТУАЦИЮ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Ömer Tuğrul Çam,Ekip,Elmira Ekberova |07.10.2020
показати весь коментар
07.10.2020 23:40 Відповісти
«Последний телефонный разговор с главой МИД Азербайджана (Джейхуном Байрамовым) был весьма тревожным. Министр открыто заявил мне о предусловии Азербайджана - формировании четкого графика вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Ситуация ухудшается», - сказал Боррель.
показати весь коментар
07.10.2020 23:41 Відповісти
ну все. теперь ар уже не остановить, поразбегаются хитрожопые хрен их потом выловиш.
показати весь коментар
07.10.2020 23:44 Відповісти
Ботаніка - дєло тонкоє.
показати весь коментар
07.10.2020 23:46 Відповісти
Пипец.
Какая трагедия.
показати весь коментар
07.10.2020 23:48 Відповісти
мы все плячем.
показати весь коментар
07.10.2020 23:57 Відповісти
Какая эскалация. Раша сказала что вписываться за Армению в Карабахе не будет. Турция тоже на прямую вмешиваться не будет, но блокирует желание кого то вмешаться . Политики в странах с большой армянской диаспорой Франция и США выскажут "глубокую озабоченность" и призовут к миру, что бы отозваться на тревоги своих избирателей. Вопрос по Карабаху только один. На сколько ( по времени ) хватит потенциала сторонам вести активные боевые действия. Блицкрига не получилось, война войдет в затяжную стадию ( просто из за рельефа местности).. Ну и как то опять "заморозится" но на новых позициях. И все останутся при своем. Армения объявит что остановила наступление врага не сдав Карабах, Алиев будет размахивать 10 захваченными деревнями и поднимать свой авторитет в стране на фоне ухудшающегося экономического положения. Турция продемонстрирует себя как геополитический игрок, опять таки Эрдоган в авторитете... как внутри страны так и в мире, Раща расскажет о том что не помогла Армении потому что Пашинян у власти и его нужно убирать и заменять "нужными людьми" Макрон и Тррамп перед выборами рассказывать что это они все остановили.. В общем все при своем. Ну кроме погибших конечно. Посмотрим что будет дальше.. но думаю так и будет . Тем более и зима ( в горах) не за горами.
показати весь коментар
07.10.2020 23:45 Відповісти
эскалации конфликта и втягивания в него региональных актеров.Источник: https://censor.net/ru/n3223580

Акторов, господа писатели. АктЁры втянуты в ОП, а в конфликт в Карабахе могут быть втянуты акторы
показати весь коментар
07.10.2020 23:46 Відповісти
Ну а что вы хотели? В Европе 30 лет сопли жевали и даже не выражали озабоченность.

==============
В эскалации виновата только ЕС своим бездействием.
показати весь коментар
08.10.2020 04:37 Відповісти
Они там в ЭС гей парад проведут в честь мира в Карабахе, этим все и начнется и закончится. 30 лет членом размахивали с трибун, жрали и сытно пили, что бы на выходе получить зеро. Нет уж братцы демократы, пусть Азербайджан очистит от оккупанта территорию, а потом можно и побеседовать и в ЭС и в ООН на тему безопсности в регионе.
показати весь коментар
08.10.2020 06:29 Відповісти
Борель переживає, що раптом Азерб. переможе. І на чому тоді паразитувати імпотентним єврочиновникам?!
показати весь коментар
08.10.2020 09:40 Відповісти
Це може серйозно загрожувати стабільності всього регіону", - зауважив високий представник ЄС

***********
Ага, значить окупація азербайджанської території не загрожує регіональній стабільності.
А нє пашлі би ви ху...тор бабочєк ловіть! )))
показати весь коментар
08.10.2020 08:10 Відповісти
актер
показати весь коментар
08.10.2020 09:13 Відповісти
А шо там, кстати, с Северным Кипром, все в капочку? В 1974 коренное население вернулось?
показати весь коментар
08.10.2020 10:31 Відповісти
Час найкращий лікар. А він показує, що окупант розуміє лише силу.
показати весь коментар
08.10.2020 10:43 Відповісти
 
 