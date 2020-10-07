Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель

Ситуація в Нагірному Карабасі, де розгорнулися активні бойові дії за участю збройних сил Вірменії та Азербайджану, загрожує ескалацією та втягуванням у конфлікт інших регіональних акторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у середу на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Поточна військова конфронтація вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагорному Карабаху є предметом нашої глибокої тривоги. Це найбільша конфронтація з 1993-1994 років… На цій стадії, на жаль, не можна виключати подальшої ескалації конфлікту та втягування у нього регіональних акторів. Це може серйозно загрожувати стабільності всього регіону", - зауважив високий представник ЄС.

Він наголосив, що ЄС вимагає від сторін негайно зупинити бойові дії та без додаткових умов повернутися до переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ (США, Росія і Франція – ред.). У цьому контексті Боррель провів окремі переговори з міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану, а також з міністрами закордонних справ Російської Федерації і Туреччини.

"Ми бачили надзвичайно тривожні повідомлення про атаки на населенні райони, що призвели до жертв серед мирного населення. Ми рішуче закликаємо сторони повністю виконувати власні міжнародні зобов’язання щодо захисту цивільного населення. Виходячи із наявних ресурсів, ми виділили невелику суму грошей (500 000 євро) для гуманітарної допомоги в районах, що постраждали", - сказав Боррель.

Він визнав, що з місця події надходить вкрай мало правдивої інформації про перебіг подій, оскільки спостережна місія ОБСЄ у цьому регіоні зупинила свою діяльність. Натомість значно посилилися спроби з обох сторін конфлікту поширювати дезінформацію, яка спрямована на мобілізацію місцевої аудиторії в обох країнах. З цієї причини повідомлення у медіа мають сприйматися з великою обережністю, оскільки не мають жодного підтвердження.

Високий представник ЄС зауважив, що вже на цьому тижні співголови Мінської групи ОБСЄ зустрінуться із міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану та будуть переконувати їх невідкладно розпочати переговори, що є єдиним шляхом для вирішення ситуації.

"Немає жодного військового рішення для цього конфлікту, як і не може бути місця для будь-якого зовнішнього втручання", - додав Боррель.

