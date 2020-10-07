Конфликт в Нагорном Карабахе грозит эскалацией, - Боррель

Ситуация в Нагорном Карабахе, где развернулись активные боевые действия с участием вооруженных сил Армении и Азербайджана, грозит эскалацией и втягиванием в конфликт других региональных актеров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в среду на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель.

"Текущая военная конфронтация вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является предметом нашей глубокой тревоги. Это самая большая конфронтация с 1993-1994 годов ... На этой стадии, к сожалению, нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта и втягивания в него региональных актеров. Это может серьезно угрожать стабильности всего региона ", - отметил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что ЕС требует от сторон немедленно остановить боевые действия и без дополнительных условий вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция). В этом контексте Боррель провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также с министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан

"Мы видели очень тревожные сообщения об атаках на населенные районы, которые привели к жертвам среди мирного населения. Мы решительно призываем стороны полностью выполнять собственные международные обязательства по защите гражданского населения. Исходя из имеющихся ресурсов, мы выделили небольшую сумму денег (500 тысяч евро) для гуманитарной помощи в районах, пострадавших ", - сказал Боррель.

Он признал, что с места происшествия поступает крайне мало правдивой информации о ходе событий, поскольку наблюдательная миссия ОБСЕ в регионе остановила свою деятельность. Зато значительно усилились попытки с обеих сторон конфликта распространять дезинформацию, которая направлена ​​на мобилизацию местной аудитории в обеих странах. По этой причине сообщение медиа должны восприниматься с большой осторожностью, поскольку не имеют никакого подтверждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков

Высокий представитель ЕС отметил, что уже на этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ что встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и будут убеждать их безотлагательно начать переговоры, является единственным путем для разрешения ситуации.

"Нет ни одного военного решения для этого конфликта, как и не может быть места для какого-либо внешнего вмешательства", - добавил Боррель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин. ВИДЕО