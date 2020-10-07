РУС
Конфликт в Нагорном Карабахе грозит эскалацией, - Боррель

Конфликт в Нагорном Карабахе грозит эскалацией, - Боррель

Ситуация в Нагорном Карабахе, где развернулись активные боевые действия с участием вооруженных сил Армении и Азербайджана, грозит эскалацией и втягиванием в конфликт других региональных актеров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в среду на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель.

"Текущая военная конфронтация вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является предметом нашей глубокой тревоги. Это самая большая конфронтация с 1993-1994 годов ... На этой стадии, к сожалению, нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта и втягивания в него региональных актеров. Это может серьезно угрожать стабильности всего региона ", - отметил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что ЕС требует от сторон немедленно остановить боевые действия и без дополнительных условий вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция). В этом контексте Боррель провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также с министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан

"Мы видели очень тревожные сообщения об атаках на населенные районы, которые привели к жертвам среди мирного населения. Мы решительно призываем стороны полностью выполнять собственные международные обязательства по защите гражданского населения. Исходя из имеющихся ресурсов, мы выделили небольшую сумму денег (500 тысяч евро) для гуманитарной помощи в районах, пострадавших ", - сказал Боррель.

Он признал, что с места происшествия поступает крайне мало правдивой информации о ходе событий, поскольку наблюдательная миссия ОБСЕ в регионе остановила свою деятельность. Зато значительно усилились попытки с обеих сторон конфликта распространять дезинформацию, которая направлена ​​на мобилизацию местной аудитории в обеих странах. По этой причине сообщение медиа должны восприниматься с большой осторожностью, поскольку не имеют никакого подтверждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков

Высокий представитель ЕС отметил, что уже на этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ что встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и будут убеждать их безотлагательно начать переговоры, является единственным путем для разрешения ситуации.

"Нет ни одного военного решения для этого конфликта, как и не может быть места для какого-либо внешнего вмешательства", - добавил Боррель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия исполняла, исполняет и будет исполнять свои обязательства перед Арменией по ОДКБ, - Путин. ВИДЕО

30 лет уже за столом переговаривались...и толку ноль...
Армяна как и кацапа можно выгнать только силой...по другому этот скот не понимает...
07.10.2020 23:04 Ответить
_Потакали путлеру и финансировали армию людоеда, тупорылые дегенераты. Так вы сами будете в меню у людоеда. На ужин.
07.10.2020 23:03 Ответить
Пока рядом с Азербайджаном Турция, никакой эскалацией конфликт не грозит.
Будет эскалация, турки сделают с рашистами то же самое, что делают с ними в Сирии и в Ливии - "уволят" и "засекретят".
07.10.2020 23:05 Ответить
На протяжении всего Х1Х века российские правители вели целе­направленную политику по переселению армян из Персии и других госу­дарств на исконные Азербайджанские территории. Такая политика привела к увеличению численности армян на Южном Кавказ, которых в начале ХХ века насчитывалось уже 1млн. 300 тысяч : из них 1 млн. составляли мигранты или потомки мигрантов(15,с.61). Искусственное увеличение численности армян создало проблемы для всех народов региона и в первую очередь для азербайджанцев, на землях которых армянские националисты мечтали создать армянское государство. Для осуществления этой сумасбродной идеи, так называемое «армянское национальное движение» не брезговало ника­кими средствами. Армяне своими врагами считали всех тех, кто выступал против их кровавой политики «высвобождения мест» для будущей «Ве­ли­кой Армении».
07.10.2020 23:35 Ответить
Этого как раз в Европе и боятся, между прочим.
07.10.2020 23:27 Ответить
Enes Kaplan,Abdulrahman Yusupov |05.10.2020АНКАРА
В Президентском дворце в Анкаре начались переговоры президента Турции Реджепа ****** Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме
07.10.2020 23:36 Ответить
Конфлікт у Нагірному Карабасі загрожує ескалацією, - Боррель - Цензор.НЕТ 3481
07.10.2020 23:37 Ответить
Самое время выразить глубокую озабоченность
07.10.2020 23:06 Ответить
опа на. хитрожопая зарусляченная мыролюбность не прокатила. теперь начнется скуление и завывание.
07.10.2020 23:06 Ответить
Немного об этом...https://socportal.info/ru/news/u-krymchan-otbiraiut-chastnye-skvazhiny/ У крымчан отбирают частные скважины ,некоторые крымчане у которых нет воды предлагают выгребные ямы,где можно получить до 20 кубов чистейшей воды после очистки
07.10.2020 23:06 Ответить
заморозить оккупацию Карабаха еще на 30 лет...
07.10.2020 23:09 Ответить
Пусть сильнее грянет буря!
07.10.2020 23:09 Ответить
Ахах, тебе ж сказали - дай независимость Марселю, там 50 процентов армян
07.10.2020 23:16 Ответить
😀😀😀
07.10.2020 23:33 Ответить
І Брайтон-Біч як суб*єкту федерашки.
08.10.2020 07:49 Ответить
Ясный пен. Самый конфликт. Крым и Довбас не в счет. площадь Крыма - 25 000 квадратных км. Карабах - 5000
07.10.2020 23:16 Ответить
Если кто не понял, то Запад пока не явно, но поддерживает Армению. А всё потому, что Эрдоган, отсидевший в Турции за "Разжигание межнациональной и межрасовой розни" и своими поступками(помощью) по отношению к "братьям мусульманам" и "игил" вызывает справедливые опасения у цивилизованной и демократической Европы.
07.10.2020 23:19 Ответить
Шо ти верзеш?
07.10.2020 23:29 Ответить
исключительно факты.
07.10.2020 23:31 Ответить
ты наверное удмуртъ.
07.10.2020 23:40 Ответить
Дима у тебя паранойя? Ты где начитался такого?
07.10.2020 23:31 Ответить
"Я хочу быть очень ясным: мы располагаем сегодня уверенным образом информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули операционный театр джихадистских групп, чтобы попасть на операционный театр в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный, новый факт, который меняет положение дел", - сказал Макрон.Источник: https://censor.net/ru/n3222350

https://censor.net/ru/news/3222189/zayavleniya_turtsii_po_konfliktu_v_nagornom_karabahe_neobdumannye_i_opasnye_makron

https://censor.net/ru/news/3222331/tramp_makron_i_putin_prizvali_prekratit_ogon_v_nagornom_karabahe_i_sest_za_stol_peregovorov_zayavlenie

https://censor.net/ru/news/3223049/kanada_prekratila_prodaju_orujiya_turtsii_izza_ee_podderjki_nastupleniya_azerbayidjana_na_karabah

Ничего личного, просто факты.
07.10.2020 23:39 Ответить
Еще раз тебе, что бы ты все понял - Турция на хрене вертела таких обеспокоенных, как ты... ЯСНО? А личного и действительно - ничего. И еще, посмотрим на мнения некоторых стран, когда ЭТО закончиться... Думаю, что дальше ГЛУБОКИХ обеспокоенностей дело не пойдет, а там посмотрим...
07.10.2020 23:49 Ответить
как сказал Эрдоган: "Просто не нужно мешать стрелять и похер мне на ваши озабоченности!"
показать весь комментарий
Обеспокоенности...
Хотя правильно - просто похер эти придурки обеспокоенные... и стрелять до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность страны. А уже потом можно ТРОШКИ обеспокоиться про агрессора, в смысле выплаты репараций и т.д...
07.10.2020 23:29 Ответить
Окончить войну можно или победой, или капитуляцией. Умиротворение агрессора никогда не приводило к добру.
Жаль, этого не хотят знать с$ыкуны. В т.ч.зелёные.
.
07.10.2020 23:25 Ответить
Мне одной кажеться что Боррель поёт по бумажке хремля ? 😀😀😀
07.10.2020 23:31 Ответить
та и так ясно, что эта вонь разносится с мордовских болот.
07.10.2020 23:37 Ответить
Главного поставщика нефти и газа отодвигают с его трубами - спаситИ-пАмАгитИ!
07.10.2020 23:41 Ответить
Так Эрдоган уже показал зарусняченым арам и кацапне по чем метр рубероида на имтанбульском базаре.
07.10.2020 23:42 Ответить
Там платівка стара. Таке співали в 2014 році по Криму і Донбасу, зокрема. А до цього - в 2008 році - по Грузії де в ролі соліста виступав Саркозі.
08.10.2020 07:54 Ответить
Для решения проблемы Карабаха нужно работать с Турцией - Боррель
ВЕРХОВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ СИТУАЦИЮ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Ömer Tuğrul Çam,Ekip,Elmira Ekberova |07.10.2020
07.10.2020 23:40 Ответить
«Последний телефонный разговор с главой МИД Азербайджана (Джейхуном Байрамовым) был весьма тревожным. Министр открыто заявил мне о предусловии Азербайджана - формировании четкого графика вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Ситуация ухудшается», - сказал Боррель.
07.10.2020 23:41 Ответить
ну все. теперь ар уже не остановить, поразбегаются хитрожопые хрен их потом выловиш.
07.10.2020 23:44 Ответить
Ботаніка - дєло тонкоє.
07.10.2020 23:46 Ответить
Пипец.
Какая трагедия.
07.10.2020 23:48 Ответить
мы все плячем.
07.10.2020 23:57 Ответить
Какая эскалация. Раша сказала что вписываться за Армению в Карабахе не будет. Турция тоже на прямую вмешиваться не будет, но блокирует желание кого то вмешаться . Политики в странах с большой армянской диаспорой Франция и США выскажут "глубокую озабоченность" и призовут к миру, что бы отозваться на тревоги своих избирателей. Вопрос по Карабаху только один. На сколько ( по времени ) хватит потенциала сторонам вести активные боевые действия. Блицкрига не получилось, война войдет в затяжную стадию ( просто из за рельефа местности).. Ну и как то опять "заморозится" но на новых позициях. И все останутся при своем. Армения объявит что остановила наступление врага не сдав Карабах, Алиев будет размахивать 10 захваченными деревнями и поднимать свой авторитет в стране на фоне ухудшающегося экономического положения. Турция продемонстрирует себя как геополитический игрок, опять таки Эрдоган в авторитете... как внутри страны так и в мире, Раща расскажет о том что не помогла Армении потому что Пашинян у власти и его нужно убирать и заменять "нужными людьми" Макрон и Тррамп перед выборами рассказывать что это они все остановили.. В общем все при своем. Ну кроме погибших конечно. Посмотрим что будет дальше.. но думаю так и будет . Тем более и зима ( в горах) не за горами.
07.10.2020 23:45 Ответить
эскалации конфликта и втягивания в него региональных актеров.Источник: https://censor.net/ru/n3223580

Акторов, господа писатели. АктЁры втянуты в ОП, а в конфликт в Карабахе могут быть втянуты акторы
07.10.2020 23:46 Ответить
Ну а что вы хотели? В Европе 30 лет сопли жевали и даже не выражали озабоченность.

==============
В эскалации виновата только ЕС своим бездействием.
08.10.2020 04:37 Ответить
Они там в ЭС гей парад проведут в честь мира в Карабахе, этим все и начнется и закончится. 30 лет членом размахивали с трибун, жрали и сытно пили, что бы на выходе получить зеро. Нет уж братцы демократы, пусть Азербайджан очистит от оккупанта территорию, а потом можно и побеседовать и в ЭС и в ООН на тему безопсности в регионе.
08.10.2020 06:29 Ответить
Борель переживає, що раптом Азерб. переможе. І на чому тоді паразитувати імпотентним єврочиновникам?!
08.10.2020 09:40 Ответить
Це може серйозно загрожувати стабільності всього регіону", - зауважив високий представник ЄС

***********
Ага, значить окупація азербайджанської території не загрожує регіональній стабільності.
А нє пашлі би ви ху...тор бабочєк ловіть! )))
08.10.2020 08:10 Ответить
актер
08.10.2020 09:13 Ответить
А шо там, кстати, с Северным Кипром, все в капочку? В 1974 коренное население вернулось?
08.10.2020 10:31 Ответить
Час найкращий лікар. А він показує, що окупант розуміє лише силу.
08.10.2020 10:43 Ответить
 
 