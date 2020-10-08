Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі, - Тіхановська

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі із солідарності з Литвою і Польщею.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Тіхановської в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні Тіхановська зустрілася з міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком. Вони домовилися про продовження програми стипендій для білоруських студентів, яка фінансується словацьким урядом.

"Міністр заявив, що Словаччина планує відкликати посла з Білорусі на знак солідарності з литовськими та польськими колегами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали до своїх столиць. Латвія та Естонія також відкликали своїх послів з Білорусі.

