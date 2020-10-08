Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси, - Тихановская
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси из солидарности с Литвой и Польшей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня Тихановская встретилась с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Они договорились о продлении программы стипендий для белорусских студентов, которая финансируется словацким правительством.
"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. Латвия и Эстония также отозвали своих послов из Беларуси.
