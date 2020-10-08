РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8486 посетителей онлайн
Новости
711 3

Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси, - Тихановская

Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси, - Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси из солидарности с Литвой и Польшей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня Тихановская встретилась с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Они договорились о продлении программы стипендий для белорусских студентов, которая финансируется словацким правительством.

"Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Беларуси в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. Латвия и Эстония также отозвали своих послов из Беларуси. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось, - СМИ

Автор: 

Беларусь (8017) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в першу чергу "відзивати" пуйла пораСловакия планирует отозвать своего посла из Беларуси, - Тихановская - Цензор.НЕТ 139
показать весь комментарий
08.10.2020 12:22 Ответить
Бульбодиктатор сам не уйдёт!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:26 Ответить
Princype dolzni vse ES strani otozvat svojix poslov.Uvidem skoro kak budet
показать весь комментарий
08.10.2020 12:51 Ответить
 
 