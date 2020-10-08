Кримінальних справ проти Тіхановської в РФ немає, - МВС Росії

Правоохоронні органи РФ не порушували кримінальних справ щодо екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в МВС РФ.

Її появу в базі в МВС пояснили тим, що Головний інформаційно-аналітичний центр МВС Росії формує і веде "Міждержавний інформаційний банк, який функціонує на підставі Угоди про взаємини міністерств внутрішніх справ у сфері обміну інформацією від 3 серпня 1992 року і Угоди про обмін інформацією в сфері боротьби зі злочинністю від 22 травня 2009 року, укладеними в рамках СНД".

За даними пресслужби російського МВС, цей інформаційний банк формується відповідно до Регламенту компетентних органів щодо здійснення міждержавного розшуку осіб, затвердженого у 2015 році Рішенням Ради глав урядів СНД.

Одночасно представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова підтвердила, що Тіхановська оголошена в міждержавний розшук. За подробицями вона порадила звернутися до Слідчого комітету. Отримати там коментар агентству поки не вдалося.

Згідно з базою даних МВС Росії, громадянка Світлана Георгіївна Тіхановська 1982 року народження "розшукується за статтею КК", номер статті в базі не уточнений.

Раніше повідомлялося, що лідерка білоруської опозиції Тіхановська була оголошена в розшук на території РФ.

