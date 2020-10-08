Уголовных дел против Тихановской в РФ нет, - МВД России

Правоохранительные органы РФ не возбуждали уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в МВД РФ.

Ее появление в базе в МВД объяснили тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет "Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ".

По данным пресс-службы российского МВД, этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ.

Одновременно представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет. Получить там комментарий агентству пока не удалось.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК", номер статьи в базе не уточнен.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

