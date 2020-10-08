РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5758 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
975 10

Уголовных дел против Тихановской в РФ нет, - МВД России

Уголовных дел против Тихановской в РФ нет, - МВД России

Правоохранительные органы РФ не возбуждали уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в МВД РФ.

Ее появление в базе в МВД объяснили тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет "Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ".

По данным пресс-службы российского МВД, этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ.

Одновременно представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет. Получить там комментарий агентству пока не удалось.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК", номер статьи в базе не уточнен.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Читайте: Словакия планирует отозвать своего посла из Беларуси, - Тихановская

Автор: 

Беларусь (8017) МВД РФ (191) розыск (847) россия (97292) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
- У Вас на стройке несчастные случаи были ?
- Нет, пока не было
- Будут
показать весь комментарий
08.10.2020 15:10 Ответить
+1
Конечно нет. Так хотят арестовать. Без дела. Дело потом нарисуют.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:11 Ответить
+1
Уголовных дел против Тихановской в РФ нет, - МВД России - Цензор.НЕТ 4381
показать весь комментарий
08.10.2020 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- У Вас на стройке несчастные случаи были ?
- Нет, пока не было
- Будут
показать весь комментарий
08.10.2020 15:10 Ответить
Конечно нет. Так хотят арестовать. Без дела. Дело потом нарисуют.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:11 Ответить
так про уголовные дела никто ничего и не обьявлял .обьявили ,про международный розыск по запросу раиськи
показать весь комментарий
08.10.2020 15:14 Ответить
Уголовных дел против Тихановской в РФ нет, - МВД России - Цензор.НЕТ 4381
показать весь комментарий
08.10.2020 15:19 Ответить
Дел нет, но посадить могут.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:24 Ответить
А это и не обязательно. Главное, что есть договор об экстрадиции.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:26 Ответить
"в МВД России объяснили, что Тихановская попала в список разыскиваемых лиц на основе соглашений в рамках СНГ. В ведомстве также отметили, что уголовных дел против нее в РФ не возбуждали."

Хорошо что Украина так и не вступила в помойку СНГ
Уголовных дел против Тихановской в РФ нет, - МВД России - Цензор.НЕТ 4683
показать весь комментарий
08.10.2020 15:30 Ответить
Своїх розвідників РФ не чмирить.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:02 Ответить
тихоновская говорящая голова фсб
показать весь комментарий
08.10.2020 17:40 Ответить
Так а почему наши разнощики новостей чуш не проверенную аэрируют.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:57 Ответить
 
 