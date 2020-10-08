На місцевих виборах акредитовано ще 78 міжнародних спостерігачів, - ЦВК

Розглянувши відповідні звернення від двох міжнародних організацій, ЦВК акредитувала 78 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"А саме: 25 - від Громадського союзу "Міжнародне співтовариство з прав людини", 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, констатують у Комісії, на місцевих виборах акредитовано вже 205 офіційних спостерігачів: 14 - від трьох іноземних держав і 191 - від шести міжнародних організацій.

