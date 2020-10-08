На местных выборах аккредитовано еще 78 международных наблюдателей, - ЦИК
Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, ЦИК аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"А именно: 25 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", - отмечается в сообщении.
Таким образом, констатируют в Комиссии, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 - от трех иностранных государств и 191 - от шести международных организаций.
"Дружина Насирова балотуватиметься в Київраду за списком "Батьківщини" !?!?
Я на попередніх виборах агітував та голосував (до другого туру) за Юлю на посаду президента, не дивлячись на свої особисті образи - вона (перебуваючи на посаді Прем'єра) не захотіла підтримати мою кандидатуру на Голову Антимонопольного Комітету України (а монополізація України олігархами йшла саме звідти, завдяки "освяченню" монополізації саме за допомогою рішень АК). Вона навіть викреслила моє прізвище з списку нагороджених Грамотою КабМіну з нагоди ... чи то річниці створення РУХу, чи то річниці Незалежності - вже не пам'ятаю... Я, наступивши на горло "власної пісні" і керуючись виключно державними інтересами, голосував за те, щоб вона, а не Порох чи Зе, стала президентом. Я цінував лише розум її (і я не іронізую, бо інтелект в неї дійсно високий), закриваючи очі на її "гріхи молодості"... Думав, що вони в неї вже в безповоротному минулому...
Але поклавши руку на серце, скажіть на милість, чим, якою потребою, якими державними інтересами викликане, висунення Юлею дружини ворюги Насирова в депутати? Невже не знайшлося ні одного порядного, професійного патріота в рядах Батьківщини, кандидатуру якого Юля мала змогу підтримати? В лавах "Батьківщини", як і у ЗЕ закінчилися професійні, порядні патріоти?
Вона висуває дружину Насирова, на якій записано все сумнівне його майно, яка мала змогу виділити з нього маленьку частку, щоб внести суду заставу за свого чоловіка в розмірі 100 мільйонів....
Чим, якою потребою, якими державними інтересами керувалася Юля, витягуючи дружину Насирова в політики? Лише можливістю отримання особистої вигоди (винагороди) від Насирова!
А враховуючи на те, що саме Юля привела в парламент масу депутатів, які були (стали) олігархами, які зраджували інтереси України, а потім і її власні - назвати її далекоглядною ніяк не можна!
Щоб не бути голослівним, нагадаю лише найвідоміших антиукраїнців, які були підняті в велику політику за допомогою парламнтських списків партій Юлі:
-Відомий антиукраїнець, агент кремля Андрій Портнов - попав в політику завдяки проходженню в парламент лише завдяки включенню його Юлею в списки Батьківщини
-Відомий антиукраїнець, суддя Олійник ( нині в москві) попав в парламент завдяки Юлі.
-Відомий сепаратист, шахрай і запеклий антиукраїнець, весь в колорадських стрічках Олександр Фельдман - завдяки Юлі.
-Васадзе, який попав в парламент за списком Батьківщини, а потім переметнувся в Партію Регіонів -завдяки "старанням" якого (і іжє з ним) українці купляють авто за кордоном за космічно високими ПДВ, митами і акцизами на українській митниці. Але сам, нахапавши автозаводського майна, так і не зумів досі випустити ні одного масового українського автомобіля, а нині ще "викрутково" розпочав збирати російські ВАЗи агресора.
-Запеклий Антиукраїнець Богдан Губський, який завдяки Юлі і пройшов в парламент і став земельним олігархом
-Стешенко. Завдяки комуністам він проходив до парламенту першого і другого скликань- креатура Юлі та бізнесмена, депутата від Партії регіонів - бариги Василя Хмельницького.
-Які найвідоміші депутати БЮТ, які переметнулись в парламенті в Партію Регіонів? -Валентин Зубов, Валерій Камчатний, Олександр Фельдман, Валерій Писаренко,Тарієл Васадзе і Володимир Пилипенко.
-Хто з БЮТ проголосував за звільнення Юлі з посади Прем'єра? 8 депутатів фракції БЮТ; Каплієнко Володимир Володимирович, Омельченко Григорій Омелянович, Полунєєв Юрій Володимирович, Савченко Ігор Васильович, Барвіненко Віталій Дмитрович, Веревський Андрій Михайлович, Задирко Геннадій Олександрович, Черпіцький Олег Зенович (зрадили Юлю,чи "розкусили" її душу);
- Хто керував партією Батьківщина в Харківській області? - Арсен Аваков!
-Пашинський - також розпочинав свою політичну кар'єру в списку БЮТ.
-В списках Юлі є і політемігранти, які назавжди лишилися за кордоном ...
А за всі каденції парламенту Юля привела в державну політику таких "патріотів" до сотні....
А якщо врахувати, що Юля не лише сама, а на чолі своєї фракції не голосувала, та ще й нині оскаржила в Конституційному Суді України прийняття парламентом "АнтиКоломойського закону", то я більш ніколи в житті не агітуватиму і сам не голосуватиму за Юлю!
Бо, не дивлячись на те, що в рядах Батьківщини є чимало талановитих професіоналів-патріотів, її любов до грошей і до антиукраїнців не випадкова, не хоббі, а цілеспрямована і систематична. І вона не лише в минулому. Бо з висуненням кандидатом в депутати Насирової - стала безмежною. і геть аморальною!
Ну от змоделюйте - в мери Києва Юля висунула профі Кучеренка, а йому в опозицію, в депутати співучасницю брудних оборудок- дружину Насирова. Де тут політика, чи навіть логіка, де патріотизм чи турбота про Київ, Державу, де позиція щоб її кандидат в мери - Кучеренко мав на кого спертись в своїй майбутній діяльності? - Ні! Тут лише гроші Насирова!- лише гроші. А нині їх у неї дефіцит? То вже паталогія- зажерливість! А зажерливі -ніколи, ні в якій державі не були її патріотами!!!
PS: Зараз, через 4 години після того, як я поставив цей пост, до мене надійшли повідомлення, що в Житомирі Юля висунула на мера міста рідну сестру Розенблата, в Дніпрі - чотирьох бувших РиГів з обойми Вілкула - в депутати. Тобто падіння Юлі на антипатріотичну, але грошовиту стезю- вже стало стрімким!