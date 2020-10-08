На местных выборах аккредитовано еще 78 международных наблюдателей, - ЦИК

Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, ЦИК аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"А именно: 25 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", - отмечается в сообщении.

Таким образом, констатируют в Комиссии, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 - от трех иностранных государств и 191 - от шести международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК аккредитовал 127 официальных наблюдателей на местных выборах