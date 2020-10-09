УКР
Найманця "ЛНР" засуджено до 5,5 року позбавлення волі, - прокуратура

На Луганщині засуджено учасника незаконних збройних формувань Російської Федерації до 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що громадянин України упродовж 2014-2018 років служив у лавах так званого "народно-визвольного батальйону "Зоря" та "15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР". За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив збройний опір Збройним Силам України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Найманця РФ було затримано під час незаконного перетину лінії розмежування у Попаснянському районі, при ньому виявлено військовий квиток так званої "ЛНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів. ВIДЕО

Свою вину у вчиненні злочинів обвинувачений визнав та надав свідчення про інших учасників збройних формувань, які контролюються окупаційною адміністрацією РФ.

За участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України) бойовика засуджено до 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив чинним вирок терористам "ЛНР", які викрадали людей для будівництва захисних споруд

бойовик (3414) прокуратура (3752) юстиція (732) найманці рф (2079) Луганська область (4938)
+13
Терроризм, незаконное ношение и применение оружия, измена Родины, вооруженные нападения на ВСУ и полицию, убийства.... Интересно какая из етих статей тянет всего на 5 лет как за хулиганство?
09.10.2020 01:44 Відповісти
+10
А выпустят через 2 года втихаря. если еще не раньше. Как по мне так любителей рузького мира нужно и судить по рузьким законам. За такие преступления в РФ дают от 20лет до пожизненного. Украина же страна бандитов и предателей, в которой убийцам, казнокрадам и предателям дают меньше (если вообще дают) чем тем кто показал фигу депутату или судье.
09.10.2020 03:07 Відповісти
+8
Не маловато ли? В СССРе за кражу шапки больше давали
09.10.2020 02:56 Відповісти
Терроризм, незаконное ношение и применение оружия, измена Родины, вооруженные нападения на ВСУ и полицию, убийства.... Интересно какая из етих статей тянет всего на 5 лет как за хулиганство?
09.10.2020 01:44 Відповісти
Та по той ситуации что в стране можно бы было и не обращать на срок по статье за такие преступления---ну пусть 5 лет. Только тогда, когда таких приговоров с исполнением и не заочно было бы уже тысячи! А по одному в год......та какие коменты!
09.10.2020 02:04 Відповісти
А выпустят через 2 года втихаря. если еще не раньше. Как по мне так любителей рузького мира нужно и судить по рузьким законам. За такие преступления в РФ дают от 20лет до пожизненного. Украина же страна бандитов и предателей, в которой убийцам, казнокрадам и предателям дают меньше (если вообще дают) чем тем кто показал фигу депутату или судье.
09.10.2020 03:07 Відповісти
так враження судячі з вироку шо він не людей вбивав і країну зрадив..а ровера біля генделика вкрав )))
09.10.2020 09:57 Відповісти
Не маловато ли? В СССРе за кражу шапки больше давали
09.10.2020 02:56 Відповісти
Так тож за шапку,а тут в каких-то украинских солдат стрелял,до которых луганскому судье-ватнику дела нет.😒
09.10.2020 08:05 Відповісти
А если украинец забьет кацапа до смерти, так впаяют по максималке.
09.10.2020 06:40 Відповісти
Естественно,ведь большинство украинских судей в душе кацапы.
09.10.2020 08:06 Відповісти
Всё понятно, за незаконное пересечение линии фронта с военным билетом - 5,5 лет.... А за сотни убитых и тысячи раненых никакого наказания? Поругали? А за разграбленный донбасс тоже устное порицание? В США за такое дали бы лет 200-300... Там нормальные законы и более адекватные суды...
09.10.2020 06:47 Відповісти
09.10.2020 06:56 Відповісти
5.5 года неплохой срок если учесть что ВР Украины за 2014-2020гг не приняла ни единого закона о наказании за военные преступления и всех изменников,диверсантов,саботажников и военных убивающих наших людей судять исключительно по гражданским а не военным законам.
09.10.2020 09:51 Відповісти
P.S.Ну поймали лазутчика с оружием в руках в форме окупанта и из военным билетом ну и что?Максимум за что его гражданские законы Украины могут осудить так за незаконное ношение оружия а на остальное нужны ДОКАЗАТЕЛЬСТВА из актами с места преступления,свидетелями и заключениями экспертиз.
09.10.2020 09:59 Відповісти
Его военный билет с отметкой о службе и есть доказательства в наемничестве.А срок этот формальный,все равно пойдет под обмен за какого-нибуть торгаша-спекулянта,или административного нарушителя..
09.10.2020 13:20 Відповісти
В таком случае укажите мне статью в гражданском УК Украине где есть возможность его посадить на более длительный срок без свидетелей и доказательсть.
Я веду к тому что в Украине обязан был би принят Укголовный Кодекс Украины за военные преступления.
Раз человек с оружием пришел сюда из той стороны значит он военный преступник и обязан получить по полной включая и смертную казнь.Так как на смертную казнь в гражданском кодексе наложен мараторий то для военного мараторий не существует так как преступник смертельный враг.
09.10.2020 13:30 Відповісти
Судья,при желании, мог посадить и на более длительный срок,тем паче, обвиняемый свою вину признал.Но в нашей судебной системе все делается через одно причинное место,где даже за умышленное убийство можно внести залог,погулять на свободе и получить срок ничуть не больше сего сепара-наемника..
09.10.2020 13:43 Відповісти
Вполне с Вами согласен,но гражданские законы неоднозначны у них есть пункты,подпункты,параграфы и т.д. и судья этим пользуется.А вынесеный им приговор даже оправдательный убийце-рецидивисту будет строго в рамках не им принятого закона.А предвзятость самого судьи никто учитывать не станет так как все в рамках ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
09.10.2020 13:49 Відповісти
Это в лучшем случае а в нормальном обменяют на своего агента или диверсанта,о саботажникак уже и не говорю.
09.10.2020 13:42 Відповісти
 
 