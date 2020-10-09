Найманця "ЛНР" засуджено до 5,5 року позбавлення волі, - прокуратура

На Луганщині засуджено учасника незаконних збройних формувань Російської Федерації до 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що громадянин України упродовж 2014-2018 років служив у лавах так званого "народно-визвольного батальйону "Зоря" та "15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР". За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив збройний опір Збройним Силам України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.



Найманця РФ було затримано під час незаконного перетину лінії розмежування у Попаснянському районі, при ньому виявлено військовий квиток так званої "ЛНР".

Свою вину у вчиненні злочинів обвинувачений визнав та надав свідчення про інших учасників збройних формувань, які контролюються окупаційною адміністрацією РФ.

За участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України) бойовика засуджено до 5,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

