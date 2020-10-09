РУС
Наемник "ЛНР" приговорен к 5,5 годам лишения свободы, - прокуратура

На Луганщине суд приговорил участника незаконных вооруженных формирований Российской Федерации к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Установлено, что гражданин Украины на протяжении 2014-2018 годов служил в рядах так называемого "народно-освободительного батальона "Заря" и "15 батальона теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". По приказам оккупационной администрации РФ участник незаконного вооруженного формирования оказывл вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Наемник РФ был задержан при незаконном пересечении линии разграничения в Попаснянском районе, при нем был выявлен военный билет так называемой "ЛНР".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов. ВИДЕО

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал и дал показания о других участниках вооруженных формирований, контролируемых оккупационной администрацией РФ.

За участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч . 2 ст. 110 УК Украины) боевик приговорен к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: На Харьковщине танкист "ДНР" приговорен к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

+13
Терроризм, незаконное ношение и применение оружия, измена Родины, вооруженные нападения на ВСУ и полицию, убийства.... Интересно какая из етих статей тянет всего на 5 лет как за хулиганство?
09.10.2020 01:44 Ответить
+10
А выпустят через 2 года втихаря. если еще не раньше. Как по мне так любителей рузького мира нужно и судить по рузьким законам. За такие преступления в РФ дают от 20лет до пожизненного. Украина же страна бандитов и предателей, в которой убийцам, казнокрадам и предателям дают меньше (если вообще дают) чем тем кто показал фигу депутату или судье.
09.10.2020 03:07 Ответить
+8
Не маловато ли? В СССРе за кражу шапки больше давали
09.10.2020 02:56 Ответить
Терроризм, незаконное ношение и применение оружия, измена Родины, вооруженные нападения на ВСУ и полицию, убийства.... Интересно какая из етих статей тянет всего на 5 лет как за хулиганство?
09.10.2020 01:44 Ответить
Та по той ситуации что в стране можно бы было и не обращать на срок по статье за такие преступления---ну пусть 5 лет. Только тогда, когда таких приговоров с исполнением и не заочно было бы уже тысячи! А по одному в год......та какие коменты!
09.10.2020 02:04 Ответить
А выпустят через 2 года втихаря. если еще не раньше. Как по мне так любителей рузького мира нужно и судить по рузьким законам. За такие преступления в РФ дают от 20лет до пожизненного. Украина же страна бандитов и предателей, в которой убийцам, казнокрадам и предателям дают меньше (если вообще дают) чем тем кто показал фигу депутату или судье.
09.10.2020 03:07 Ответить
так враження судячі з вироку шо він не людей вбивав і країну зрадив..а ровера біля генделика вкрав )))
09.10.2020 09:57 Ответить
Не маловато ли? В СССРе за кражу шапки больше давали
09.10.2020 02:56 Ответить
Так тож за шапку,а тут в каких-то украинских солдат стрелял,до которых луганскому судье-ватнику дела нет.😒
09.10.2020 08:05 Ответить
А если украинец забьет кацапа до смерти, так впаяют по максималке.
09.10.2020 06:40 Ответить
Естественно,ведь большинство украинских судей в душе кацапы.
09.10.2020 08:06 Ответить
Всё понятно, за незаконное пересечение линии фронта с военным билетом - 5,5 лет.... А за сотни убитых и тысячи раненых никакого наказания? Поругали? А за разграбленный донбасс тоже устное порицание? В США за такое дали бы лет 200-300... Там нормальные законы и более адекватные суды...
09.10.2020 06:47 Ответить
09.10.2020 06:56 Ответить
5.5 года неплохой срок если учесть что ВР Украины за 2014-2020гг не приняла ни единого закона о наказании за военные преступления и всех изменников,диверсантов,саботажников и военных убивающих наших людей судять исключительно по гражданским а не военным законам.
09.10.2020 09:51 Ответить
P.S.Ну поймали лазутчика с оружием в руках в форме окупанта и из военным билетом ну и что?Максимум за что его гражданские законы Украины могут осудить так за незаконное ношение оружия а на остальное нужны ДОКАЗАТЕЛЬСТВА из актами с места преступления,свидетелями и заключениями экспертиз.
09.10.2020 09:59 Ответить
Его военный билет с отметкой о службе и есть доказательства в наемничестве.А срок этот формальный,все равно пойдет под обмен за какого-нибуть торгаша-спекулянта,или административного нарушителя..
09.10.2020 13:20 Ответить
В таком случае укажите мне статью в гражданском УК Украине где есть возможность его посадить на более длительный срок без свидетелей и доказательсть.
Я веду к тому что в Украине обязан был би принят Укголовный Кодекс Украины за военные преступления.
Раз человек с оружием пришел сюда из той стороны значит он военный преступник и обязан получить по полной включая и смертную казнь.Так как на смертную казнь в гражданском кодексе наложен мараторий то для военного мараторий не существует так как преступник смертельный враг.
09.10.2020 13:30 Ответить
Судья,при желании, мог посадить и на более длительный срок,тем паче, обвиняемый свою вину признал.Но в нашей судебной системе все делается через одно причинное место,где даже за умышленное убийство можно внести залог,погулять на свободе и получить срок ничуть не больше сего сепара-наемника..
09.10.2020 13:43 Ответить
Вполне с Вами согласен,но гражданские законы неоднозначны у них есть пункты,подпункты,параграфы и т.д. и судья этим пользуется.А вынесеный им приговор даже оправдательный убийце-рецидивисту будет строго в рамках не им принятого закона.А предвзятость самого судьи никто учитывать не станет так как все в рамках ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
09.10.2020 13:49 Ответить
Это в лучшем случае а в нормальном обменяют на своего агента или диверсанта,о саботажникак уже и не говорю.
09.10.2020 13:42 Ответить
 
 