Наемник "ЛНР" приговорен к 5,5 годам лишения свободы, - прокуратура

На Луганщине суд приговорил участника незаконных вооруженных формирований Российской Федерации к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Установлено, что гражданин Украины на протяжении 2014-2018 годов служил в рядах так называемого "народно-освободительного батальона "Заря" и "15 батальона теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". По приказам оккупационной администрации РФ участник незаконного вооруженного формирования оказывл вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Наемник РФ был задержан при незаконном пересечении линии разграничения в Попаснянском районе, при нем был выявлен военный билет так называемой "ЛНР".

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал и дал показания о других участниках вооруженных формирований, контролируемых оккупационной администрацией РФ.

За участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 260, ч . 2 ст. 110 УК Украины) боевик приговорен к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

