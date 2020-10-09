УКР
Новини Агресія Росії проти України
8 227 29

Львівський авіаремонтний завод передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29. ФОТО

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29МУ1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Львівський авіаремонтний завод передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29 01

Фахівці заводу виконали ремонтні роботи, продовжили ресурсні показники бойової машини, встановили обладнання та системи українських виробників в рамках модернізації (замість радянського виробництва), що покращило тактико-технічні характеристики основного бойового літака Повітряних Сил Збройних Сил України.

Львівський авіаремонтний завод передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29 02

"Напередодні Дня захисника України підприємство вийшло на етап випробувальних польотів ще одного модернізованого літака МиГ-29МУ1. Трудовий колектив підприємства, представники 4762 Головного військового представництва МО України та представники військових частин ПС ЗС України, із незначною затримкою через примхи осінньої погоди, виконали випробувальні польоти, приймання модернізованої машини та її перебазування до аеродрому постійного базування", – розповів директор підприємства Дмитро Матрунчик.

Львівський авіаремонтний завод передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29 03

"Модернізована версія літака МіГ-29МУ1 вже добре відома нашим військовим льотчикам. Станом на сьогодні триває подальша модернізація літаків цього типу силами українських підприємств. У програмі модернізації винищувача головним підприємством є "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" та ще низка співвиконавців як державного, так і приватного сектору", – додав директор.

У липні поточного року - напередодні Дня Повітряних Сил України - Львівський державний авіаційно-ремонтний завод також передав одній з авіаційних бригад відремонтований винищувач МіГ-29 з капітально відремонтованим двигуном і новою авіонікою.

авіація (4272) армія (3794) оборона (4910) літак (3032) Укроборонпром (1745)
Топ коментарі
+4
Зря вы так наговариваете, планшет Huawei установили...
09.10.2020 16:11 Відповісти
+2
Авіоніка майже без змін.
Крапка.
09.10.2020 16:03 Відповісти
+2
Без калюжі, ну ніяк!
09.10.2020 16:07 Відповісти
Авіоніка майже без змін.
Крапка.
09.10.2020 16:03 Відповісти
Зря вы так наговариваете, планшет Huawei установили...
09.10.2020 16:11 Відповісти
Сразу видно что вы не хера не знаете.
09.10.2020 19:32 Відповісти
Естественно ничего не знаю.
Тем более не знаю когда писать НЕ, а когда НИ хера.

Тому продовжуйте, ви ж більш обізнаний. А я сиротливо помовчу.
09.10.2020 19:39 Відповісти
И правильно сделаете. Молчание золото. Удачи
09.10.2020 19:42 Відповісти
НИ хера вам, НИ жезла на дороге
Хотя если использовать ваш вариант с НЕ, то вы их обязательно встретите
09.10.2020 19:45 Відповісти
И это радует!
09.10.2020 16:06 Відповісти
Без калюжі, ну ніяк!
показати весь коментар
09.10.2020 16:07 Відповісти
Фотограф надзюрив перед зйомкою.
Це був кип'яток.
09.10.2020 22:16 Відповісти
Кто нибудь купить за 30 лет хоть один новый F-35? От перемиг с этими кацапокорытами уже тошнит.
09.10.2020 16:10 Відповісти
Через неделю купят, величайший с бритами договорился
09.10.2020 16:13 Відповісти
порох что-ли? порох за 5 лет хер об хер в армии не ударил.
готов выслушать сколько танков, самолетов, кораблей,рсзо по стандартам нато появилось в 2014-2019
ноль,нуль,нихт, зеро?
09.10.2020 16:59 Відповісти
При Порохе завод который ремонтирует этих красавцев работал в две смены, а сейчас 4 дня в неделю.
09.10.2020 19:31 Відповісти
Жодного літака з 91-го году не куплено!!!Небо--діряве решето."Братьє" своїми коритами знищать все тут бігом.
09.10.2020 22:59 Відповісти
Если купят,то пенсий точно не будет.
09.10.2020 16:25 Відповісти
Ты идиот?
09.10.2020 19:33 Відповісти
Новому ЛАЗу респект!
09.10.2020 16:31 Відповісти
Думаете там еще остались хорошие слесаря ? ( так "напильником работать" не каждый сможет ... )
09.10.2020 16:37 Відповісти
Причём здесь ЛАЗ?
09.10.2020 19:34 Відповісти
Львовский Авиа Завод)))
09.10.2020 19:50 Відповісти
ЛДАРЗ - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО - РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" правильное название.
09.10.2020 19:53 Відповісти
Мда) С чувством юмора у вас не очень)) Я вам всего лишь обьяснил логику предыдущего комментатора))
09.10.2020 20:03 Відповісти
Я привёл правильное название этого завода и всё.
И причём здесь моё чувство юмора?
Может это вы неудачно пошутили?
09.10.2020 20:10 Відповісти
Частіше б такі новини!
09.10.2020 17:29 Відповісти
Красивая птичка.
09.10.2020 19:29 Відповісти
Почему такое коровье название ?
Могли назвать МиГ-29 УМ-1 - Украинская модернизация.
09.10.2020 22:12 Відповісти
Егеж.І підкову прибити.На сьчясьтьє.
09.10.2020 23:01 Відповісти
ну и скоко можно это совковое говно летать-колхозить..??? нет своего, дорого- попросите-договоритесь-разместите несколько эскадр ф-16, 18, 35, шо дадут, учите молодых летунов, и забудьте про истребительный воздух на технике врага..._)))
10.10.2020 00:46 Відповісти
 
 