Львівський авіаремонтний завод передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29. ФОТО

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав українським військовим модернізований винищувач МіГ-29МУ1.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Фахівці заводу виконали ремонтні роботи, продовжили ресурсні показники бойової машини, встановили обладнання та системи українських виробників в рамках модернізації (замість радянського виробництва), що покращило тактико-технічні характеристики основного бойового літака Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Напередодні Дня захисника України підприємство вийшло на етап випробувальних польотів ще одного модернізованого літака МиГ-29МУ1. Трудовий колектив підприємства, представники 4762 Головного військового представництва МО України та представники військових частин ПС ЗС України, із незначною затримкою через примхи осінньої погоди, виконали випробувальні польоти, приймання модернізованої машини та її перебазування до аеродрому постійного базування", – розповів директор підприємства Дмитро Матрунчик.

Також дивіться: Некерований реактивний снаряд РС-80 пройшов успішні випробування і готовий для поставок Міноборони, - "Укроборонпром". ВIДЕО

"Модернізована версія літака МіГ-29МУ1 вже добре відома нашим військовим льотчикам. Станом на сьогодні триває подальша модернізація літаків цього типу силами українських підприємств. У програмі модернізації винищувача головним підприємством є "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" та ще низка співвиконавців як державного, так і приватного сектору", – додав директор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З "Укроборонпрому" виділять два холдинги - військовий і космічний, кожен з яких працюватиме окремо

У липні поточного року - напередодні Дня Повітряних Сил України - Львівський державний авіаційно-ремонтний завод також передав одній з авіаційних бригад відремонтований винищувач МіГ-29 з капітально відремонтованим двигуном і новою авіонікою.