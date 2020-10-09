Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29. ФОТО

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Специалисты завода выполнили ремонтные работы, продолжили ресурсные показатели боевой машины, установили оборудование и системы украинских производителей в рамках модернизации (вместо советского производства), что улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Воздушных Сил ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВС США летают на самолетах старше наших, - командующий ВС ВСУ Дроздов

"Накануне Дня защитника Украины предприятие вышло на этап испытательных полетов еще одного модернизированного самолета МиГ-29МУ1. Трудовой коллектив предприятия, представители 4762 Главного военного представительства МО Украины и представители военных частей ВС ВС Украины, с незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды, выполнили испытательные полеты, прием модернизированной машины и ее перебазирование на аэродром постоянного базирования", - рассказал директор предприятия Дмитрий Матрунчик.

"Модернизированная версия самолета МиГ-29МУ1 уже хорошо известна нашим военным летчикам. На сегодня продолжается дальнейшая модернизация самолетов этого типа силами украинских предприятий. В программе модернизации истребителя головным предприятием является "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" и еще ряд соисполнителей как из государственного, так и частного сектора", - добавил директор.

Также смотрите: 204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29. ФОТО

В июле текущего года - накануне Дня Воздушных Сил Украины - Львовский государственный авиационно-ремонтный завод также передал одной из авиационных бригад отремонтированный истребитель МиГ-29 с капитально отремонтированным двигателем и новой авионикой.