РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9431 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 227 29

Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29. ФОТО

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29 01

Специалисты завода выполнили ремонтные работы, продолжили ресурсные показатели боевой машины, установили оборудование и системы украинских производителей в рамках модернизации (вместо советского производства), что улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Воздушных Сил ВСУ.

Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВС США летают на самолетах старше наших, - командующий ВС ВСУ Дроздов

"Накануне Дня защитника Украины предприятие вышло на этап испытательных полетов еще одного модернизированного самолета МиГ-29МУ1. Трудовой коллектив предприятия, представители 4762 Главного военного представительства МО Украины и представители военных частей ВС ВС Украины, с незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды, выполнили испытательные полеты, прием модернизированной машины и ее перебазирование на аэродром постоянного базирования", - рассказал директор предприятия Дмитрий Матрунчик.

Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29 03

"Модернизированная версия самолета МиГ-29МУ1 уже хорошо известна нашим военным летчикам. На сегодня продолжается дальнейшая модернизация самолетов этого типа силами украинских предприятий. В программе модернизации истребителя головным предприятием является "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" и еще ряд соисполнителей как из государственного, так и частного сектора", - добавил директор.

Также смотрите: 204-я авиабригада ВСУ получила отремонтированный истребитель Миг-29. ФОТО

В июле текущего года - накануне Дня Воздушных Сил Украины - Львовский государственный авиационно-ремонтный завод также передал одной из авиационных бригад отремонтированный истребитель МиГ-29 с капитально отремонтированным двигателем и новой авионикой.

Автор: 

авиация (2922) армия (8518) оборона (5284) самолет (3697) Укроборонпром (1241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Зря вы так наговариваете, планшет Huawei установили...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:11 Ответить
+2
Авіоніка майже без змін.
Крапка.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:03 Ответить
+2
Без калюжі, ну ніяк!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авіоніка майже без змін.
Крапка.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:03 Ответить
Зря вы так наговариваете, планшет Huawei установили...
показать весь комментарий
09.10.2020 16:11 Ответить
Сразу видно что вы не хера не знаете.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:32 Ответить
Естественно ничего не знаю.
Тем более не знаю когда писать НЕ, а когда НИ хера.

Тому продовжуйте, ви ж більш обізнаний. А я сиротливо помовчу.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:39 Ответить
И правильно сделаете. Молчание золото. Удачи
показать весь комментарий
09.10.2020 19:42 Ответить
НИ хера вам, НИ жезла на дороге
Хотя если использовать ваш вариант с НЕ, то вы их обязательно встретите
показать весь комментарий
09.10.2020 19:45 Ответить
И это радует!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:06 Ответить
Без калюжі, ну ніяк!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:07 Ответить
Фотограф надзюрив перед зйомкою.
Це був кип'яток.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:16 Ответить
Кто нибудь купить за 30 лет хоть один новый F-35? От перемиг с этими кацапокорытами уже тошнит.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:10 Ответить
Через неделю купят, величайший с бритами договорился
показать весь комментарий
09.10.2020 16:13 Ответить
порох что-ли? порох за 5 лет хер об хер в армии не ударил.
готов выслушать сколько танков, самолетов, кораблей,рсзо по стандартам нато появилось в 2014-2019
ноль,нуль,нихт, зеро?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:59 Ответить
При Порохе завод который ремонтирует этих красавцев работал в две смены, а сейчас 4 дня в неделю.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:31 Ответить
Жодного літака з 91-го году не куплено!!!Небо--діряве решето."Братьє" своїми коритами знищать все тут бігом.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:59 Ответить
Если купят,то пенсий точно не будет.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:25 Ответить
Ты идиот?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:33 Ответить
Новому ЛАЗу респект!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:31 Ответить
Думаете там еще остались хорошие слесаря ? ( так "напильником работать" не каждый сможет ... )
показать весь комментарий
09.10.2020 16:37 Ответить
Причём здесь ЛАЗ?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:34 Ответить
Львовский Авиа Завод)))
показать весь комментарий
09.10.2020 19:50 Ответить
ЛДАРЗ - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО - РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" правильное название.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:53 Ответить
Мда) С чувством юмора у вас не очень)) Я вам всего лишь обьяснил логику предыдущего комментатора))
показать весь комментарий
09.10.2020 20:03 Ответить
Я привёл правильное название этого завода и всё.
И причём здесь моё чувство юмора?
Может это вы неудачно пошутили?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:10 Ответить
Частіше б такі новини!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:29 Ответить
Красивая птичка.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:29 Ответить
Почему такое коровье название ?
Могли назвать МиГ-29 УМ-1 - Украинская модернизация.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:12 Ответить
Егеж.І підкову прибити.На сьчясьтьє.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:01 Ответить
ну и скоко можно это совковое говно летать-колхозить..??? нет своего, дорого- попросите-договоритесь-разместите несколько эскадр ф-16, 18, 35, шо дадут, учите молодых летунов, и забудьте про истребительный воздух на технике врага..._)))
показать весь комментарий
10.10.2020 00:46 Ответить
 
 