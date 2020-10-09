Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29. ФОТО
Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав ГК "Укроборонпром", передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Специалисты завода выполнили ремонтные работы, продолжили ресурсные показатели боевой машины, установили оборудование и системы украинских производителей в рамках модернизации (вместо советского производства), что улучшило тактико-технические характеристики основного боевого самолета Воздушных Сил ВСУ.
"Накануне Дня защитника Украины предприятие вышло на этап испытательных полетов еще одного модернизированного самолета МиГ-29МУ1. Трудовой коллектив предприятия, представители 4762 Главного военного представительства МО Украины и представители военных частей ВС ВС Украины, с незначительной задержкой из-за капризов осенней погоды, выполнили испытательные полеты, прием модернизированной машины и ее перебазирование на аэродром постоянного базирования", - рассказал директор предприятия Дмитрий Матрунчик.
"Модернизированная версия самолета МиГ-29МУ1 уже хорошо известна нашим военным летчикам. На сегодня продолжается дальнейшая модернизация самолетов этого типа силами украинских предприятий. В программе модернизации истребителя головным предприятием является "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" и еще ряд соисполнителей как из государственного, так и частного сектора", - добавил директор.
В июле текущего года - накануне Дня Воздушных Сил Украины - Львовский государственный авиационно-ремонтный завод также передал одной из авиационных бригад отремонтированный истребитель МиГ-29 с капитально отремонтированным двигателем и новой авионикой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крапка.
Тем более не знаю когда писать НЕ, а когда НИ хера.
Тому продовжуйте, ви ж більш обізнаний. А я сиротливо помовчу.
Хотя если использовать ваш вариант с НЕ, то вы их обязательно встретите
Це був кип'яток.
готов выслушать сколько танков, самолетов, кораблей,рсзо по стандартам нато появилось в 2014-2019
ноль,нуль,нихт, зеро?
И причём здесь моё чувство юмора?
Может это вы неудачно пошутили?
Могли назвать МиГ-29 УМ-1 - Украинская модернизация.