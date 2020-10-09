34-річна мешканка Хмельниччини підозрюється в побитті 4-річної дочки: дитина в реанімації

У Хмельницькій області 34-річна жінка підозрюється в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своїй 4-річній дочці. Зараз лікарі борються за життя дитини. Жінці слідчі вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області

7 жовтня о 19:30 в чергову частину Хмельницького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря обласної дитячої лікарні про те, що з одного із сіл району до них в реанімацію непритомною з численними тілесними ушкодженнями доставили 4-річну дівчинку.

У лікарню і за місцем проживання дитини відразу виїхали співробітники поліції.

Як з'ясували правоохоронці, раніше потерпіла разом зі старшою сестрою були вилучені з сім'ї і проживали в дитячому будинку сімейного типу. Однак нещодавно їхня 34-річна мати знову вийшла заміж і через суд повернула дівчаток.

Жінка запевняла поліцейських, що у молодшої дочки після повернення почалися епілептичні напади і тілесних ушкоджень вона зазнала після чергового загострення. Однак вихователі дитячого будинку стверджують, що нічого подібного у них з дівчинкою не траплялося. Більш того, фахівці, оглянувши дитину, прийшли до висновку, що такі травми вона могла отримати тільки від умисного нанесення тілесних ушкоджень.

Дівчинка поки так і не опритомніла. Лікарі борються за її життя.

Слідчі вже оголосили її матері про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Раніше жінку вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

