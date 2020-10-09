34-летняя жительница Хмельнитчины подозревается в избиении 4-летней дочери: ребенок в реанимации

В Хмельницкой области 34-летняя женщина подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своей 4-летней дочери. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка. Женщине следователи уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

7 октября в 19:30 в дежурную часть Хмельницкого районного отделения полиции поступило сообщение от дежурного врача областной детской больницы о том, что из одного из сел района к ним в реанимацию без сознания с многочисленными телесными повреждениями доставили 4-летнюю девочку.

В больницу и по месту жительства ребенка сразу выехали сотрудники полиции.

Как выяснили правоохранители, ранее потерпевшая вместе со старшей сестрой были изъяты из семьи и проживали в детском доме семейного типа. Однако недавно их 34-летняя мать снова вышла замуж и через суд вернула девочек.

Женщина уверяла полицейских, что у младшей дочери после возвращения начались эпилептические припадки и телесные повреждения она получила после очередного обострения. Однако воспитатели детского дома утверждают, что ничего подобного у них с девочкой не случалось. Более того, специалисты, осмотрев ребенка, пришли к выводу, что такие травмы она могла получить только от умышленного нанесения телесных повреждений.

Девочка пока так и не пришла в себя. Врачи борются за ее жизнь.

Следователи уже объявили ее матери о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.