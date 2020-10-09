Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його сили змінили статус-кво щодо врегулювання нагірно-карабаського конфлікту і що нинішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".

Про це він заявив у зверненні до народу.

"Я змінив статус-кво, на полі битви. Немає його. Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали та знищили її", - сказав Алієв.

За його словами, 30 років збройні сили Вірменії зміцнювали лінію зіткнення за допомогою бетонних конструкцій. Тепер азербайджанські військові ці конструкції зруйнували.

Алієв наголосив, що нової лінії зіткнення більше не буде і що ЗС Азербайджану звільнять всі "окуповані території". "Ця перемога - найяскравіша перемога азербайджанського народу за всю історію", - сказав він.

Алієв зазначив, що Азербайджан дає Вірменії останній шанс на мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.

"Глава МЗС Вірменії попрямував до Москви на переговори щодо Карабаху. Вчорашні та позавчорашні події на політичній арені показали, що керівництво Вірменії, нарешті, стало усвідомлювати, що діятиме відповідно до наших умов. Ми даємо (Вірменії - ред.) шанс піти з наших територій мирним шляхом. Ми все одно повернемо ці території та відновимо свою територіальну цілісність. Ми не хочемо кровопролиття, але хочемо свої території, і їм не варто втрачати цей шанс", - заявив президент Азербайджану.

Він додав, що нинішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".

"Вірменія має прийняти базові принципи", - заявив Алієв.

