Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її"
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його сили змінили статус-кво щодо врегулювання нагірно-карабаського конфлікту і що нинішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".
Про це він заявив у зверненні до народу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я змінив статус-кво, на полі битви. Немає його. Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали та знищили її", - сказав Алієв.
За його словами, 30 років збройні сили Вірменії зміцнювали лінію зіткнення за допомогою бетонних конструкцій. Тепер азербайджанські військові ці конструкції зруйнували.
Алієв наголосив, що нової лінії зіткнення більше не буде і що ЗС Азербайджану звільнять всі "окуповані території". "Ця перемога - найяскравіша перемога азербайджанського народу за всю історію", - сказав він.
Алієв зазначив, що Азербайджан дає Вірменії останній шанс на мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.
"Глава МЗС Вірменії попрямував до Москви на переговори щодо Карабаху. Вчорашні та позавчорашні події на політичній арені показали, що керівництво Вірменії, нарешті, стало усвідомлювати, що діятиме відповідно до наших умов. Ми даємо (Вірменії - ред.) шанс піти з наших територій мирним шляхом. Ми все одно повернемо ці території та відновимо свою територіальну цілісність. Ми не хочемо кровопролиття, але хочемо свої території, і їм не варто втрачати цей шанс", - заявив президент Азербайджану.
Він додав, що нинішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".
"Вірменія має прийняти базові принципи", - заявив Алієв.
вот и все варианты у армян
І воду!
В Азербайджане есть лидер нации. И нет богданов ермаков и прочей зе - опзж шелупони.
І точно це буде не зелена шобла
Зараз навіть ригам і с*кам народу ніхто не вірить, а про клоунів мертвечук - рафновіч і казати не треба.
Аби була політична воля.
Армянські військові - go home з Нагорного Карабаха, ви там окупанти Адзербаджанської землі
Даже если представить, что россияне готовы вписаться за Армению именно в Карабахе, у них нет возможности отправить туда что-то мощное. Через Иран не получится. Десяток грузовиков с автоматами и птурами, это да, а если пойдет что-то крупное, Север Ирана сам полыхнет, ведь он заселен азербайджанцами. Иран это прекрасно знает и не пойдет на такой риск.
Алиев все хорошо просчитал, он уже 17 лет президент, он долго к этому готовился. Но все же у них другой расклад, чем у Украины по Донбассу и тем более по Крыму.
Для Украины четкие аналогии не Карабах, а Грузия: есть граница с россиянами, если официальное или гибридное признание, есть однозначное понимание, что они впишутся. И с одними Байрактарами там не справиться. Разве что НАТО скажет: мы созрели, выступайте вперед, мы поддержим ударами.
кремль ( пишется с маленькой буквы) внезапно для себя напоролся на мощную решительность азеров и турок, и попятился в родную подворотню
сейчас московиты будут уговаривать армян помириться с азерами, иначе российскую базу в Гюмри придётся эвакуировать за ненадобностью
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
как бы гусский мир..
ближайшие десятилетия. Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.