Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її"

Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його сили змінили статус-кво щодо врегулювання нагірно-карабаського конфлікту і що нинішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".

Про це він заявив у зверненні до народу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я змінив статус-кво, на полі битви. Немає його. Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали та знищили її", - сказав Алієв.

За його словами, 30 років збройні сили Вірменії зміцнювали лінію зіткнення за допомогою бетонних конструкцій. Тепер азербайджанські військові ці конструкції зруйнували.

Алієв наголосив, що нової лінії зіткнення більше не буде і що ЗС Азербайджану звільнять всі "окуповані території". "Ця перемога - найяскравіша перемога азербайджанського народу за всю історію", - сказав він.

Алієв зазначив, що Азербайджан дає Вірменії останній шанс на мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.

"Глава МЗС Вірменії попрямував до Москви на переговори щодо Карабаху. Вчорашні та позавчорашні події на політичній арені показали, що керівництво Вірменії, нарешті, стало усвідомлювати, що діятиме відповідно до наших умов. Ми даємо (Вірменії - ред.) шанс піти з наших територій мирним шляхом. Ми все одно повернемо ці території та відновимо свою територіальну цілісність. Ми не хочемо кровопролиття, але хочемо свої території, і їм не варто втрачати цей шанс", - заявив президент Азербайджану.

Він додав, що нинішня зустріч у Москві "внесе ясність у багато питань".

"Вірменія має прийняти базові принципи", - заявив Алієв.

+54
Теперь же нам Ермак и его московские коллеги предлагают то же самое провести на дамбасе, линию фронта перевести в статус границы под какими то неизвестными истории терминами типо *особый статус* или *реинтеграция*. До сих пор в мире было только два теримина- Окупированная территория и Освобождденная от окупантов территория.
показати весь коментар
09.10.2020 17:45 Відповісти
+49
Азербайджан, приклад для України, коли на чолі держави стоїть національний патріот, а не переляканий містечковий єврей, до того ж, інтелектуально не розвинений.
показати весь коментар
09.10.2020 17:50 Відповісти
+42
А в Украине наоборот отстраивают да еще и оборудуют *линию сопрокосновения*, которую потому плавно превращают в границу, как с окупированным крымом.
показати весь коментар
09.10.2020 17:43 Відповісти
Переговоры закончились сегодня ночью, о чем говорили? О жизни? О погоде о любви? Алиев не глупый правитель и после переговорного цирка ни один суд мира не возьмёт в руки документы с жалобой, мы тикали с вопованных земель а они садисты нам стреляли в спины, Алиев на понятном языке сказал, только возврат украденного, других путей нет.
показати весь коментар
10.10.2020 12:48 Відповісти
"Цензор"! Чому у тексті "окуповані території" в лапках?
показати весь коментар
09.10.2020 18:57 Відповісти
Красава!
показати весь коментар
09.10.2020 19:08 Відповісти
Переговори заради переговорів, результатів не буде. За 30 років не домовились, не домовляться і наразі, тим більш в Москві.
показати весь коментар
09.10.2020 19:08 Відповісти
У Армян нет вариантов, не уйдут сами их разнесут в труху и все равно Карабах будет Азербайджанским
показати весь коментар
10.10.2020 14:33 Відповісти
либо отступить и выжить, либо умереть.
вот и все варианты у армян
показати весь коментар
09.10.2020 19:15 Відповісти
Нам би таких патріотів у владу. Але у нас при владі єврейська нікчема і його кодлом проросійських істот...
показати весь коментар
09.10.2020 19:23 Відповісти
Да, Азербайджану повезло, у Алиева не было шоколадного заводика в Ереване. И запомните, особый статус, амнистия, местные выборы -это не капитуляция, а основа для сохранения санкций против рашки. Так говорит Парашенко - ему нужно верить.
показати весь коментар
09.10.2020 19:29 Відповісти
Мозги не взрывай! ))) И так зрада!)
показати весь коментар
09.10.2020 23:19 Відповісти
Вернее зраду не порть!!!
показати весь коментар
09.10.2020 23:20 Відповісти
Да, Азербайджану повезло , а у нас минский договорняк и АТО за три дня растянулось на пять лет ...
показати весь коментар
10.10.2020 05:40 Відповісти
ЗЕленому сопелю учиться и учиться!
показати весь коментар
09.10.2020 19:32 Відповісти
Оно азбуку не осилило...
показати весь коментар
09.10.2020 19:43 Відповісти
А причем тут путинский интерфакс?
показати весь коментар
09.10.2020 19:40 Відповісти
Действительно Азербайджан прекрасный пример для Украины но дело в том что в Азербайджане нет тех кто страдает за тем пресловутым русским миром.Наша страна нашпигована кремлевскими агентами и населением которое мыслит еще по совковски и в этом наша беда.
показати весь коментар
09.10.2020 19:40 Відповісти
Чай хоч там не пий...
І воду!
показати весь коментар
09.10.2020 19:52 Відповісти
Действия Азербайджана,- пример для Украины, хотя наш враг РоSSия, намного коварнее и подлее.
показати весь коментар
09.10.2020 20:01 Відповісти
Респект.
В Азербайджане есть лидер нации. И нет богданов ермаков и прочей зе - опзж шелупони.
показати весь коментар
09.10.2020 20:07 Відповісти
Я так понимаю, у нас освобождение оккупированных территорий откладывается на год, до инаугурации следующего после зеленого ушлёпка президента
показати весь коментар
09.10.2020 20:12 Відповісти
А чего ждать? заряжай коктейли молотова! и вперде на мины! не йух беларусов учить! Учителя, млин!!!
показати весь коментар
10.10.2020 00:55 Відповісти
по 4к$ не хочешь получить? ученик млин
показати весь коментар
10.10.2020 01:16 Відповісти
На год? Там уже всі з російськими паспортами, забудьте. І навіщо нам на шию ті "наши люди"? Росія їх не віддасть, вона їх фінансує. В Азербайджані інша ситуація -- Нагірний Карабах не знаходиться на кордоні з Вірменією, він знаходиться всередині території Азербайджану, в горах, і мілітаризований.
показати весь коментар
10.10.2020 06:33 Відповісти
Крим треба в будь-якому разі деокуповувати, бо він, як Нагорний Карабах.
показати весь коментар
10.10.2020 06:37 Відповісти
Була НДР, нема НДР ... Німеччина об*єдналася і живе з однаковими бундес-паспортами.
показати весь коментар
10.10.2020 08:59 Відповісти
Сподіваюсь що хоча б через 30 років з аналогічною заявою виступить лідер Украіни.
І точно це буде не зелена шобла
показати весь коментар
09.10.2020 20:13 Відповісти
муужик!
показати весь коментар
09.10.2020 20:19 Відповісти
30 років талдичили, що немає військового шляху вирішення цього конфлікту, а тут з'ясовується, що він таки є... І нам теж саме як баїли так і бають...
Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її" - Цензор.НЕТ 2900
показати весь коментар
09.10.2020 20:38 Відповісти
К решению конфликта военным путем нужно быть готовым на 120%. И иметь надежного союзника, который способен нейтрализовать ванюх не на уровне озабоченностей. Что и демонстрируют азери. У них было несколько попыток, но они без технологического преимущества заканчивались незначительным продвижением с потерями. Было это у нас в 16-17?
показати весь коментар
09.10.2020 21:08 Відповісти
Еще раз для не понимающих с первого раза ботов. Нужен союзник, который гарантирует ватникам спокойную жизнь в своих сранях и усть-зажепинсках. Либо абсолютное технологическое преимущество для проведения операции за 5-7 дней. Ни того, ни другого не вчера, ни сегодня нет. А отвоевывать нужно не брошенные селения, а городские конгломераты с населением по 1,5 млн. Была выбрана тактика изматывания и ползучего продвижения по серой зоне. И она работала. Сейчас не два, не полтора. Азери ждали 26 лет и готовились. Нам нужно делать тоже, но быстрее.
показати весь коментар
09.10.2020 21:21 Відповісти
Зробимо, тільки не з Зе клоуном на посаді президнта який під контролем слуги Кремля Єрмака
показати весь коментар
09.10.2020 21:34 Відповісти
Это очевидно. Не очевидно другое, не придет ли на смену бубочке - мертвечуковский ставленник.
показати весь коментар
09.10.2020 21:44 Відповісти
А от кого это зависит?
показати весь коментар
09.10.2020 22:54 Відповісти
Много центров влияния. На разные слои населения. Ватникам и пропаганды не нужно, голосуют сердцем, для какаяразницевых придумают новый рекламный трюк. Бабки есть.
показати весь коментар
10.10.2020 00:27 Відповісти
Не прийде - так лажає народ України не більше раза за вибори
Зараз навіть ригам і с*кам народу ніхто не вірить, а про клоунів мертвечук - рафновіч і казати не треба.
показати весь коментар
10.10.2020 21:25 Відповісти
Там усе вже придумали. Різні тактики і стратегії.
Аби була політична воля.
показати весь коментар
10.10.2020 09:00 Відповісти
Чьо так дахєра кацапур поналєтєло? Ідітє на х..., вас нікто нє звал.
показати весь коментар
09.10.2020 20:47 Відповісти
Ты мацкал позорный а не офицер
показати весь коментар
09.10.2020 22:10 Відповісти
Просто армяне понты гнать больше любят. А мозги все-равно на базаре
показати весь коментар
09.10.2020 22:14 Відповісти
"Офіцеріл", а каже, що у вірмен немає "поддержки"... Хіба не Росія союзник у Вірменії і звідки там в Нагірному Карабаху військова техніка?
показати весь коментар
10.10.2020 06:49 Відповісти
Читай сначала а потом пиши свою херню. Я говорю вообще то за начало 90 - х на не про сейчас. в 92 м расклады были на равных. Тем не менее армяне захватили кучу территорий в т.ч. граничащих с Карабахом.
показати весь коментар
11.10.2020 10:10 Відповісти
Если бы да кабы ...
показати весь коментар
10.10.2020 09:26 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
09.10.2020 21:04 Відповісти
Армянські військові - go home з Нагорного Карабаха, ви там окупанти Адзербаджанської землі
показати весь коментар
09.10.2020 21:32 Відповісти
"Постой,царевич,наконец я слышу речь не мальчика,но мужа"... А.С. Пушкин. Трагедія "Борис Годунов". Це я до того,що тіпа Пушкін для кацапів - єта наше фсьо. Хоча ніхто з них не знає,хто написав "Руслан та Людмилу". Трохи поспілкувався сьогодні з кацапами,це повний пиз#дець,які вони тупорилі...
показати весь коментар
09.10.2020 21:38 Відповісти
Для объективности, действия Азербайджана в Карабахе для Украины не совсем пример. Азербайджан 30 лет готовился к сегодняшним событиям, закупал вооружения, готовил солдат к одной конкретной цели - освобождать Карабах. А еще Азербайджан заручился абсолютной военной поддержкой Турции. Плюс россияне конкретно за Карабах официально вписываться не планируют, потому что они его никак признают, ни официально, ни гибридно.

Даже если представить, что россияне готовы вписаться за Армению именно в Карабахе, у них нет возможности отправить туда что-то мощное. Через Иран не получится. Десяток грузовиков с автоматами и птурами, это да, а если пойдет что-то крупное, Север Ирана сам полыхнет, ведь он заселен азербайджанцами. Иран это прекрасно знает и не пойдет на такой риск.

Алиев все хорошо просчитал, он уже 17 лет президент, он долго к этому готовился. Но все же у них другой расклад, чем у Украины по Донбассу и тем более по Крыму.

Для Украины четкие аналогии не Карабах, а Грузия: есть граница с россиянами, если официальное или гибридное признание, есть однозначное понимание, что они впишутся. И с одними Байрактарами там не справиться. Разве что НАТО скажет: мы созрели, выступайте вперед, мы поддержим ударами.
показати весь коментар
09.10.2020 21:39 Відповісти
Айзеры 30 лет готовились ... ага. Они 30 лет слушали а'la ЗеПутловскую шоблу и оБзабоченный Запад, которому только и нужно, чтоб АБИзянки сидели в своих вольерах тихо. А если им что-то надо, так это ИМ надо - пусть делают, если что Запад опять выразит озабоченность. И так пока Эрдогану не захотелось секса с путлером. Вот он и вставил путлеру азербайджанцев через Армению.
показати весь коментар
10.10.2020 00:16 Відповісти
Ну так и питун не вечный и будут в рамке федераске смутные времена, когда не с руки будет соседям гадить. Но нужно быть готовыми. И по военной мощи и дипломатически.
показати весь коментар
10.10.2020 00:30 Відповісти
Турция -ключевой фактор, но то что они готовились все это время, это факт. У них вся военная политика была построена на одном - что однажды они пойдут освобождать. Да, может быть, если бы Турция не созрела, они бы еще ждали, но они ничего не слушали. То, что они ждали это время, они не были уверены, что смогут. Дело в том, что в Азербайджане совсем другой настрой и отношение к Карабаху, чем в Украине к Донбассу и Крыму. Там все поголовно все это время были за военный сценарий.
показати весь коментар
10.10.2020 01:59 Відповісти
Історично з давен давен вірмени жили в Карабаху, і азербайджанці з цим мирилися, допоки Росія не стала постачати їм новітню зброю і спонукати їх будувати свою "республіку".
показати весь коментар
10.10.2020 07:01 Відповісти
Вірмен туди пересиляли. А територія була азерів.
показати весь коментар
10.10.2020 09:30 Відповісти
Поляк объяснил кого поддерживать ? Армян или...

https://www.facebook.com/Medicina.i.Zdorove/videos/1108808746203205
показати весь коментар
09.10.2020 21:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nO9E9yVqCL8

5:18 / 9:41

Что сказал Генрих Мхитарян о войне в Азербайджане
https://www.youtube.com/watch?v=84e-WKI4Rws&t=15s
показати весь коментар
10.10.2020 00:41 Відповісти
Маладца! Уважуха всему Азербайджанскому народу и воинам в первую очередь. При всем уважении к Армянам - за этот период времени уже можно было прийти к какому-то обоюдному результату, вроде из посредничества Медведева
показати весь коментар
10.10.2020 01:10 Відповісти
молодец! это - Президент... а не зеленая дерьмаковая плесень, гнусявящая и плачущая...
показати весь коментар
10.10.2020 05:51 Відповісти
Прикладом для України може бути тільки сама Україна-сотні років у міжусобицях та 30-ть років під баригами феодалами з їх пенсією вдвічі меньшою,ніж у тоталітарній Білорусії.Гидоту мародерну випалити спочатку та до війни з окупантом готуватися,як азери,а не дупу шоколадну лизати.
показати весь коментар
10.10.2020 17:26 Відповісти
Добр Ильхам Алиев и мягок, а где рапарации с арьмянской стороны, за 30ти летнюю окупацию возмещение убытков? Над было еще обязать армению на центральной площади Еревана построить памятник турецкому беспилотнику Байрактар, он армянцев уму-разуму подучил, и чтоб ежедневно к памятнику цветы живые приносили...
показати весь коментар
10.10.2020 05:57 Відповісти
В Турции проживает 6 миллионов армян.В самой Армении всего 3 миллиона...
показати весь коментар
10.10.2020 07:04 Відповісти
якщо в москву, то війна ще надовго з чим Вас і вітаю
показати весь коментар
10.10.2020 07:27 Відповісти
Полад Бюльбюль-оглы

Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її" - Цензор.НЕТ 9319

https://www.youtube.com/watch?v=uaRlBavLCN4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=B060Suzz5Kw

https://www.youtube.com/watch?v=D6ADKWJug_Y
показати весь коментар
10.10.2020 08:09 Відповісти
Площадка для переговоров в Москве??? То есть на территории якобы союзника Армении. Я и раньше говорил, что Кремль поддерживает Азербайджан больше, чем Армению.
показати весь коментар
10.10.2020 08:23 Відповісти
это не так
кремль ( пишется с маленькой буквы) внезапно для себя напоролся на мощную решительность азеров и турок, и попятился в родную подворотню
сейчас московиты будут уговаривать армян помириться с азерами, иначе российскую базу в Гюмри придётся эвакуировать за ненадобностью
показати весь коментар
10.10.2020 08:41 Відповісти
Ще раз. Площадку для переговорів зазвичай обирають нейтральну. Тому виникає питання, чому Аліев поїхав у Москву (географічна назва і не більше) начебто до своїх ворогів? Бо тут багато хто пише, що Москва і Єреван - друзі.
показати весь коментар
10.10.2020 09:02 Відповісти
10 минут назад в Карабахе отмечено возобновление артиллерийских ударов с обеих сторон
показати весь коментар
10.10.2020 08:47 Відповісти
А, чё разве нилься была проста пиристать стрилять?
показати весь коментар
10.10.2020 12:38 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
.
.
показати весь коментар
10.10.2020 15:19 Відповісти
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия. Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
показати весь коментар
10.10.2020 18:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 