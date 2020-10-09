РУС
Алиев: "Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что его силы изменили статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

Об этом он заявил в обращении к народу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее", - сказал Алиев.

По его словам, 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.

Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и что ВС Азербайджана освободят все "оккупированные территории". "Эта победа - самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", - сказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении наконец-то стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении. - Ред.) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы все равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил президент Азербайджана.

Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

"Армения должна принять базовые принципы", - заявил Алиев.

Азербайджан (817) Алиев Ильхам (172) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
+54
Теперь же нам Ермак и его московские коллеги предлагают то же самое провести на дамбасе, линию фронта перевести в статус границы под какими то неизвестными истории терминами типо *особый статус* или *реинтеграция*. До сих пор в мире было только два теримина- Окупированная территория и Освобождденная от окупантов территория.
09.10.2020 17:45 Ответить
+49
Азербайджан, приклад для України, коли на чолі держави стоїть національний патріот, а не переляканий містечковий єврей, до того ж, інтелектуально не розвинений.
09.10.2020 17:50 Ответить
+42
А в Украине наоборот отстраивают да еще и оборудуют *линию сопрокосновения*, которую потому плавно превращают в границу, как с окупированным крымом.
09.10.2020 17:43 Ответить
Переговоры закончились сегодня ночью, о чем говорили? О жизни? О погоде о любви? Алиев не глупый правитель и после переговорного цирка ни один суд мира не возьмёт в руки документы с жалобой, мы тикали с вопованных земель а они садисты нам стреляли в спины, Алиев на понятном языке сказал, только возврат украденного, других путей нет.
10.10.2020 12:48 Ответить
"Цензор"! Чому у тексті "окуповані території" в лапках?
09.10.2020 18:57 Ответить
Красава!
09.10.2020 19:08 Ответить
Переговори заради переговорів, результатів не буде. За 30 років не домовились, не домовляться і наразі, тим більш в Москві.
09.10.2020 19:08 Ответить
У Армян нет вариантов, не уйдут сами их разнесут в труху и все равно Карабах будет Азербайджанским
10.10.2020 14:33 Ответить
либо отступить и выжить, либо умереть.
вот и все варианты у армян
09.10.2020 19:15 Ответить
Нам би таких патріотів у владу. Але у нас при владі єврейська нікчема і його кодлом проросійських істот...
09.10.2020 19:23 Ответить
Да, Азербайджану повезло, у Алиева не было шоколадного заводика в Ереване. И запомните, особый статус, амнистия, местные выборы -это не капитуляция, а основа для сохранения санкций против рашки. Так говорит Парашенко - ему нужно верить.
09.10.2020 19:29 Ответить
Мозги не взрывай! ))) И так зрада!)
09.10.2020 23:19 Ответить
Вернее зраду не порть!!!
09.10.2020 23:20 Ответить
Да, Азербайджану повезло , а у нас минский договорняк и АТО за три дня растянулось на пять лет ...
10.10.2020 05:40 Ответить
ЗЕленому сопелю учиться и учиться!
09.10.2020 19:32 Ответить
Оно азбуку не осилило...
09.10.2020 19:43 Ответить
А причем тут путинский интерфакс?
09.10.2020 19:40 Ответить
Действительно Азербайджан прекрасный пример для Украины но дело в том что в Азербайджане нет тех кто страдает за тем пресловутым русским миром.Наша страна нашпигована кремлевскими агентами и населением которое мыслит еще по совковски и в этом наша беда.
09.10.2020 19:40 Ответить
Чай хоч там не пий...
І воду!
09.10.2020 19:52 Ответить
Действия Азербайджана,- пример для Украины, хотя наш враг РоSSия, намного коварнее и подлее.
09.10.2020 20:01 Ответить
Респект.
В Азербайджане есть лидер нации. И нет богданов ермаков и прочей зе - опзж шелупони.
09.10.2020 20:07 Ответить
Я так понимаю, у нас освобождение оккупированных территорий откладывается на год, до инаугурации следующего после зеленого ушлёпка президента
09.10.2020 20:12 Ответить
А чего ждать? заряжай коктейли молотова! и вперде на мины! не йух беларусов учить! Учителя, млин!!!
10.10.2020 00:55 Ответить
по 4к$ не хочешь получить? ученик млин
10.10.2020 01:16 Ответить
На год? Там уже всі з російськими паспортами, забудьте. І навіщо нам на шию ті "наши люди"? Росія їх не віддасть, вона їх фінансує. В Азербайджані інша ситуація -- Нагірний Карабах не знаходиться на кордоні з Вірменією, він знаходиться всередині території Азербайджану, в горах, і мілітаризований.
10.10.2020 06:33 Ответить
Крим треба в будь-якому разі деокуповувати, бо він, як Нагорний Карабах.
10.10.2020 06:37 Ответить
Була НДР, нема НДР ... Німеччина об*єдналася і живе з однаковими бундес-паспортами.
10.10.2020 08:59 Ответить
Сподіваюсь що хоча б через 30 років з аналогічною заявою виступить лідер Украіни.
І точно це буде не зелена шобла
09.10.2020 20:13 Ответить
муужик!
09.10.2020 20:19 Ответить
30 років талдичили, що немає військового шляху вирішення цього конфлікту, а тут з'ясовується, що він таки є... І нам теж саме як баїли так і бають...
Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її" - Цензор.НЕТ 2900
09.10.2020 20:38 Ответить
К решению конфликта военным путем нужно быть готовым на 120%. И иметь надежного союзника, который способен нейтрализовать ванюх не на уровне озабоченностей. Что и демонстрируют азери. У них было несколько попыток, но они без технологического преимущества заканчивались незначительным продвижением с потерями. Было это у нас в 16-17?
09.10.2020 21:08 Ответить
Еще раз для не понимающих с первого раза ботов. Нужен союзник, который гарантирует ватникам спокойную жизнь в своих сранях и усть-зажепинсках. Либо абсолютное технологическое преимущество для проведения операции за 5-7 дней. Ни того, ни другого не вчера, ни сегодня нет. А отвоевывать нужно не брошенные селения, а городские конгломераты с населением по 1,5 млн. Была выбрана тактика изматывания и ползучего продвижения по серой зоне. И она работала. Сейчас не два, не полтора. Азери ждали 26 лет и готовились. Нам нужно делать тоже, но быстрее.
09.10.2020 21:21 Ответить
Зробимо, тільки не з Зе клоуном на посаді президнта який під контролем слуги Кремля Єрмака
09.10.2020 21:34 Ответить
Это очевидно. Не очевидно другое, не придет ли на смену бубочке - мертвечуковский ставленник.
09.10.2020 21:44 Ответить
А от кого это зависит?
09.10.2020 22:54 Ответить
Много центров влияния. На разные слои населения. Ватникам и пропаганды не нужно, голосуют сердцем, для какаяразницевых придумают новый рекламный трюк. Бабки есть.
10.10.2020 00:27 Ответить
Не прийде - так лажає народ України не більше раза за вибори
Зараз навіть ригам і с*кам народу ніхто не вірить, а про клоунів мертвечук - рафновіч і казати не треба.
10.10.2020 21:25 Ответить
Там усе вже придумали. Різні тактики і стратегії.
Аби була політична воля.
10.10.2020 09:00 Ответить
Чьо так дахєра кацапур поналєтєло? Ідітє на х..., вас нікто нє звал.
09.10.2020 20:47 Ответить
Ты мацкал позорный а не офицер
09.10.2020 22:10 Ответить
Просто армяне понты гнать больше любят. А мозги все-равно на базаре
09.10.2020 22:14 Ответить
"Офіцеріл", а каже, що у вірмен немає "поддержки"... Хіба не Росія союзник у Вірменії і звідки там в Нагірному Карабаху військова техніка?
10.10.2020 06:49 Ответить
Читай сначала а потом пиши свою херню. Я говорю вообще то за начало 90 - х на не про сейчас. в 92 м расклады были на равных. Тем не менее армяне захватили кучу территорий в т.ч. граничащих с Карабахом.
11.10.2020 10:10 Ответить
Если бы да кабы ...
10.10.2020 09:26 Ответить
Респект!
09.10.2020 21:04 Ответить
Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и что ВС Азербайджана освободят все "оккупированные территории". "Эта победа - самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", - сказал он.

Армянські військові - go home з Нагорного Карабаха, ви там окупанти Адзербаджанської землі
09.10.2020 21:32 Ответить
"Постой,царевич,наконец я слышу речь не мальчика,но мужа"... А.С. Пушкин. Трагедія "Борис Годунов". Це я до того,що тіпа Пушкін для кацапів - єта наше фсьо. Хоча ніхто з них не знає,хто написав "Руслан та Людмилу". Трохи поспілкувався сьогодні з кацапами,це повний пиз#дець,які вони тупорилі...
09.10.2020 21:38 Ответить
Для объективности, действия Азербайджана в Карабахе для Украины не совсем пример. Азербайджан 30 лет готовился к сегодняшним событиям, закупал вооружения, готовил солдат к одной конкретной цели - освобождать Карабах. А еще Азербайджан заручился абсолютной военной поддержкой Турции. Плюс россияне конкретно за Карабах официально вписываться не планируют, потому что они его никак признают, ни официально, ни гибридно.

Даже если представить, что россияне готовы вписаться за Армению именно в Карабахе, у них нет возможности отправить туда что-то мощное. Через Иран не получится. Десяток грузовиков с автоматами и птурами, это да, а если пойдет что-то крупное, Север Ирана сам полыхнет, ведь он заселен азербайджанцами. Иран это прекрасно знает и не пойдет на такой риск.

Алиев все хорошо просчитал, он уже 17 лет президент, он долго к этому готовился. Но все же у них другой расклад, чем у Украины по Донбассу и тем более по Крыму.

Для Украины четкие аналогии не Карабах, а Грузия: есть граница с россиянами, если официальное или гибридное признание, есть однозначное понимание, что они впишутся. И с одними Байрактарами там не справиться. Разве что НАТО скажет: мы созрели, выступайте вперед, мы поддержим ударами.
09.10.2020 21:39 Ответить
Айзеры 30 лет готовились ... ага. Они 30 лет слушали а'la ЗеПутловскую шоблу и оБзабоченный Запад, которому только и нужно, чтоб АБИзянки сидели в своих вольерах тихо. А если им что-то надо, так это ИМ надо - пусть делают, если что Запад опять выразит озабоченность. И так пока Эрдогану не захотелось секса с путлером. Вот он и вставил путлеру азербайджанцев через Армению.
10.10.2020 00:16 Ответить
Ну так и питун не вечный и будут в рамке федераске смутные времена, когда не с руки будет соседям гадить. Но нужно быть готовыми. И по военной мощи и дипломатически.
10.10.2020 00:30 Ответить
Турция -ключевой фактор, но то что они готовились все это время, это факт. У них вся военная политика была построена на одном - что однажды они пойдут освобождать. Да, может быть, если бы Турция не созрела, они бы еще ждали, но они ничего не слушали. То, что они ждали это время, они не были уверены, что смогут. Дело в том, что в Азербайджане совсем другой настрой и отношение к Карабаху, чем в Украине к Донбассу и Крыму. Там все поголовно все это время были за военный сценарий.
10.10.2020 01:59 Ответить
Історично з давен давен вірмени жили в Карабаху, і азербайджанці з цим мирилися, допоки Росія не стала постачати їм новітню зброю і спонукати їх будувати свою "республіку".
10.10.2020 07:01 Ответить
Вірмен туди пересиляли. А територія була азерів.
10.10.2020 09:30 Ответить
Поляк объяснил кого поддерживать ? Армян или...

https://www.facebook.com/Medicina.i.Zdorove/videos/1108808746203205
09.10.2020 21:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nO9E9yVqCL8

5:18 / 9:41

Что сказал Генрих Мхитарян о войне в Азербайджане
https://www.youtube.com/watch?v=84e-WKI4Rws&t=15s
10.10.2020 00:41 Ответить
Маладца! Уважуха всему Азербайджанскому народу и воинам в первую очередь. При всем уважении к Армянам - за этот период времени уже можно было прийти к какому-то обоюдному результату, вроде из посредничества Медведева
10.10.2020 01:10 Ответить
молодец! это - Президент... а не зеленая дерьмаковая плесень, гнусявящая и плачущая...
10.10.2020 05:51 Ответить
Прикладом для України може бути тільки сама Україна-сотні років у міжусобицях та 30-ть років під баригами феодалами з їх пенсією вдвічі меньшою,ніж у тоталітарній Білорусії.Гидоту мародерну випалити спочатку та до війни з окупантом готуватися,як азери,а не дупу шоколадну лизати.
10.10.2020 17:26 Ответить
Добр Ильхам Алиев и мягок, а где рапарации с арьмянской стороны, за 30ти летнюю окупацию возмещение убытков? Над было еще обязать армению на центральной площади Еревана построить памятник турецкому беспилотнику Байрактар, он армянцев уму-разуму подучил, и чтоб ежедневно к памятнику цветы живые приносили...
10.10.2020 05:57 Ответить
В Турции проживает 6 миллионов армян.В самой Армении всего 3 миллиона...
10.10.2020 07:04 Ответить
якщо в москву, то війна ще надовго з чим Вас і вітаю
10.10.2020 07:27 Ответить
Полад Бюльбюль-оглы

Алієв: "Лінія зіткнення? Нема її. Ми прорвали і знищили її" - Цензор.НЕТ 9319

https://www.youtube.com/watch?v=uaRlBavLCN4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=B060Suzz5Kw

https://www.youtube.com/watch?v=D6ADKWJug_Y
10.10.2020 08:09 Ответить
Площадка для переговоров в Москве??? То есть на территории якобы союзника Армении. Я и раньше говорил, что Кремль поддерживает Азербайджан больше, чем Армению.
10.10.2020 08:23 Ответить
это не так
кремль ( пишется с маленькой буквы) внезапно для себя напоролся на мощную решительность азеров и турок, и попятился в родную подворотню
сейчас московиты будут уговаривать армян помириться с азерами, иначе российскую базу в Гюмри придётся эвакуировать за ненадобностью
10.10.2020 08:41 Ответить
Ще раз. Площадку для переговорів зазвичай обирають нейтральну. Тому виникає питання, чому Аліев поїхав у Москву (географічна назва і не більше) начебто до своїх ворогів? Бо тут багато хто пише, що Москва і Єреван - друзі.
10.10.2020 09:02 Ответить
10 минут назад в Карабахе отмечено возобновление артиллерийских ударов с обеих сторон
10.10.2020 08:47 Ответить
А, чё разве нилься была проста пиристать стрилять?
10.10.2020 12:38 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
.
.
10.10.2020 15:19 Ответить
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия. Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
10.10.2020 18:13 Ответить
