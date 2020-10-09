Алиев: "Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что его силы изменили статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".
Об этом он заявил в обращении к народу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее", - сказал Алиев.
По его словам, 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Байрактары" наносят новые удары - расстреляны четыре армянских танка и два зенитно-ракетных комплекса. ВИДЕО
Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и что ВС Азербайджана освободят все "оккупированные территории". "Эта победа - самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", - сказал он.
Алиев отметил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении наконец-то стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении. - Ред.) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы все равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил президент Азербайджана.
Также на Цензор.НЕТ: Армения готова возобновить мирный процесс по Карабаху, - Пашинян
Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".
"Армения должна принять базовые принципы", - заявил Алиев.
вот и все варианты у армян
І воду!
В Азербайджане есть лидер нации. И нет богданов ермаков и прочей зе - опзж шелупони.
І точно це буде не зелена шобла
Зараз навіть ригам і с*кам народу ніхто не вірить, а про клоунів мертвечук - рафновіч і казати не треба.
Аби була політична воля.
Армянські військові - go home з Нагорного Карабаха, ви там окупанти Адзербаджанської землі
Даже если представить, что россияне готовы вписаться за Армению именно в Карабахе, у них нет возможности отправить туда что-то мощное. Через Иран не получится. Десяток грузовиков с автоматами и птурами, это да, а если пойдет что-то крупное, Север Ирана сам полыхнет, ведь он заселен азербайджанцами. Иран это прекрасно знает и не пойдет на такой риск.
Алиев все хорошо просчитал, он уже 17 лет президент, он долго к этому готовился. Но все же у них другой расклад, чем у Украины по Донбассу и тем более по Крыму.
Для Украины четкие аналогии не Карабах, а Грузия: есть граница с россиянами, если официальное или гибридное признание, есть однозначное понимание, что они впишутся. И с одними Байрактарами там не справиться. Разве что НАТО скажет: мы созрели, выступайте вперед, мы поддержим ударами.
кремль ( пишется с маленькой буквы) внезапно для себя напоролся на мощную решительность азеров и турок, и попятился в родную подворотню
сейчас московиты будут уговаривать армян помириться с азерами, иначе российскую базу в Гюмри придётся эвакуировать за ненадобностью
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
как бы гусский мир..
ближайшие десятилетия. Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.