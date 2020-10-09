Алиев: "Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что его силы изменили статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

Об этом он заявил в обращении к народу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее", - сказал Алиев.

По его словам, 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.

Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и что ВС Азербайджана освободят все "оккупированные территории". "Эта победа - самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", - сказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении наконец-то стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении. - Ред.) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы все равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил президент Азербайджана.

Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

"Армения должна принять базовые принципы", - заявил Алиев.