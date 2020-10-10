Другі дебати між Трампом і Байденом скасовано
Комісія щодо президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Дискусія про проведення дебатів вирувала майже дві доби. Трамп, який зараз хворіє на коронавірус, відмовився дебатувати з Байденом онлайн.
Водночас у Байдена погодилися на такий формат, проте, враховуючи категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів.
Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.
Вазелин оставь себе.
Ну нехай похмеляться щоб руки не тряслись.
Ну а во-вторых... Трамп для Украины был получше Обамы, но одновременно хотел ублажить и русским.... Получалось и нашим и вашим.... Плюс Трамп внес серьезным раскол в североатлантический альянс....
Если Байден хотя бы сохранит трамповскую поддержку Украины (а еще лучше увеличит), плюс усилит давление на Россию и решит вопрос с НАТО, то однозначно будет получше Трампа...
З чим погоджуюся... Що Трамп для Америки багато зробив... для американців він вигідний, але не для Європи чи України....
Невипадково, що якраз при Трампі зявився цей відомий мем про KAREN (жінка років 40, неадекватна бабенція, пришиблена расистка, типу їхня американська вата).... От ця Карен це і є трампівський лекторат.... бойовий загін Трампа))))))
тому Україні ЗА чи Проти висловлюватись -ІДІОТИЗМ.Страта часу.
Первые дебаты проиграл в краткосрочной перспективе, но выиграл в долгосрочной.
Трамп,на якого у ХУ№ла о..уєнний компромат,чи Демократ Байден (з своєю демократичною пи..обратією",котра віддала Україну на поталу Соросу,а Америку -гейтолєрастам...)..
"Шило і мило"