Другі дебати між Трампом і Байденом скасовано

Комісія щодо президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Дискусія про проведення дебатів вирувала майже дві доби. Трамп, який зараз хворіє на коронавірус, відмовився дебатувати з Байденом онлайн.

Водночас у Байдена погодилися на такий формат, проте, враховуючи категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів.

Читайте також: Перші передвиборчі дебати у США: Байден назвав Трампа "щеням Путіна", Трамп згадав сина Байдена Гантера

Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.

Читайте також: Байден став переможцем перших передвиборчих дебатів у США, - опитування

Автор: 

дебати (352) Трамп Дональд (7241)
Топ коментарі
+12
Трамп не хочет выходить на дебаты потому что нечем крыть против Байдена...
10.10.2020 04:49 Відповісти
+11
У Байдена один серьёзный минус -- 77 лет. Но безусловно для Украины он значительно выгодней чем рыжий подкацапник.
10.10.2020 04:56 Відповісти
+10
Не болтай ерундой ватнег.
10.10.2020 04:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Обамка отримав нобелевську премію миру ще раніше, і було б не по їх західним панятіям порушити це. Байден не отримував нічого! і не треба перевищувати роль віцепрезидента, головне рішення все одно не за ним. Та й Обама на зустрічі з саудитами гарно піднасрав московитам домовившись про збільшення видобутку нафти, обваливши ціни!
10.10.2020 08:30 Відповісти
Один раз уже вы "угадали".
Вазелин оставь себе.
10.10.2020 07:42 Відповісти
Я здесь ничего по прошлым выборам в США не "гадал". А за признание вами себя зебилом вторая банка ваЗЕлина вам в подарок. Вас так мало осталось, что пора вас в "Красную Книгу" включать как вымирающий вид.
10.10.2020 08:04 Відповісти
О були часи. Ваву мона було купити за 5 коп.
10.10.2020 08:21 Відповісти
Американці самі розберуться, хто їм президент, не вперше.
10.10.2020 07:42 Відповісти
Они ничего не понимают. Шо в Кремле возжелают, то и будет.
10.10.2020 08:05 Відповісти
Та невже...)))
10.10.2020 08:13 Відповісти
Звичайно. Але є один нюанс. На відміну від виборів в Австралії чи там Іспанії, вибір американців вплине на весь світ. І, хоч ми на цей вибір вплинути не можемо, але від нього залежимо певним чином.
10.10.2020 10:09 Відповісти
Певним чином ми від усього абсолютно залежимо. Та ятрати свої нерви ще й американськими виборами я не збираюся.
10.10.2020 17:49 Відповісти
Коломойский создал сеть офшоров и отмывал миллионы долларов, - FinCEN
10.10.2020 08:06 Відповісти
73 % никто не наберет....
10.10.2020 08:17 Відповісти
Вставай, подьімайся тролячий народ. Щось тихо на Цензорі.
10.10.2020 08:18 Відповісти
Дай людЯм опохмелиться, не гони.
10.10.2020 08:24 Відповісти
Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены - Цензор.НЕТ 2956
Ну нехай похмеляться щоб руки не тряслись.
10.10.2020 08:29 Відповісти
Ну во-первых... 80 лет в Америке, это как 60 лет в Украине.... Не сравнивайте их старость, с нашей.... В такие преклонные годы, наши пенсионеры с трудом в ближайший магазин передвигаются... А здесь дядька в свои 78 лет ведет полноценную кампанию, ездит по штатам....

Ну а во-вторых... Трамп для Украины был получше Обамы, но одновременно хотел ублажить и русским.... Получалось и нашим и вашим.... Плюс Трамп внес серьезным раскол в североатлантический альянс....
Если Байден хотя бы сохранит трамповскую поддержку Украины (а еще лучше увеличит), плюс усилит давление на Россию и решит вопрос с НАТО, то однозначно будет получше Трампа...
10.10.2020 08:39 Відповісти
Підтримку Україні мають перш за все робити виборці самої України : 73% показали середній палець і обрали членограя. Хто тепер вас серйозно сприйматиме ? Демократи та байден випхали все виробництво в Китай бо не боролися з негативними наслідками глобалізації. Тепер на гроші китайських фандрейзерів байден хоче прорватися до бюджету та збільшити його дефіцит (розпил). І ще він хоче покрасуватися на других дебатах, помолившись за здоров'я Трампа : встигнути поки Трамп хворий. Лицемір цей байден, як і вся його патрія американських "слуг народа". Трамп, можливо, не стане занурюватися в українські проблеми, але на цих виборах питання стоїть просто : "бути Америці сильною і американською чи перетворитися на плей-граунд ліваків". Які з наркомана флойда зліпили мартира свободи. Так що наркомани та маріхуанщики всіх країн, єднайтесь !
10.10.2020 09:52 Відповісти
Фух, слава Богу, нарешті єдиний притомний коментар реально обізнаної людини.
10.10.2020 10:23 Відповісти
"дядька в свои 78 лет ведет полноценную кампанию" - з підвалу, де він ховається, з трудом читаючи тексти з телепромптера? Не смішіть людей. А коли пару раз виповз на люди, то до нього прийшло два-три десятки людей. А до Трампа приходять десятки тисяч. На останньому його мітингу були присутні 110 тисяч людей.
10.10.2020 08:54 Відповісти
Ці пришиблені трампаноїди з плакатами, більше нагадують БАБОК із ОТРЯДА ПУТІНА, чим на нормальний виборчий процес, який був до Трампа..... Однозначно, що це калька...яка взята у русскіх...
З чим погоджуюся... Що Трамп для Америки багато зробив... для американців він вигідний, але не для Європи чи України....
10.10.2020 09:11 Відповісти
"Однозначно, що це калька...яка взята у русскіх" - ! Гамериканці вимахували прапорцями на передвиборчих мітингах іще тоді, коли по москві ведмеді в солом'яних лаптях ходили, чуваг.
10.10.2020 10:27 Відповісти
На прамеріз чи на публічних дебатах таке було..... Але щоб на вулицях і по дорозі стояли, коли Трамп пересувається... такого не пригадую.... Це тупорилі РЕДНЕКИ десь підглянули у нашої Юльки чи у москалів, і почали таке виконувати))))

Невипадково, що якраз при Трампі зявився цей відомий мем про KAREN (жінка років 40, неадекватна бабенція, пришиблена расистка, типу їхня американська вата).... От ця Карен це і є трампівський лекторат.... бойовий загін Трампа))))))
10.10.2020 11:45 Відповісти
"Тупорилі реднеки" - а ви, мабуть, вважаєте себе таким собі культуртрегером, моральним та інтелектуальним авторитетом? Онуком Рабіндраната Тагора? Переглядаючи купу гамериканських відеоблогерів та слухаючи не менше їхніх радіостанців типу нашої НВ, я жодного разу не зустрів упоротого білого расиста (стки). Зате упоротими чорними та жовтими расистами інтернет аж кишить. Тому "відомий мем" - не більше, ніж плід хвантазії глобалістів, які, використовуючи чорних як таран, намагаються НАЗАВЖДИ захопити владу в США. І перетворити їх на однопартійну державу тіпа сирисири. Так зрозуміліше? Іще раз кажу: Гамериканці вимахували прапорцями на передвиборчих мітингах іще тоді, коли по москві ведмеді в солом'яних лаптях ходили. Чи ви гадаєте, що вибори Трамп vs гіларі були першими в історії Гамерики? Тоді вчить матчастину.
10.10.2020 14:15 Відповісти
для нас можливо хтось з двох і гірше,але це справа самих американців..

тому Україні ЗА чи Проти висловлюватись -ІДІОТИЗМ.Страта часу.
10.10.2020 11:10 Відповісти
Цікаве явище - україномовний траподрочер
10.10.2020 11:02 Відповісти
Чого здійняли галас з приводу виборів президента іншої країни, коли в себе вибираєте кого попало. Кого б там не вибрали він буде проводити політику в інтересах своєї країни, а не чужої.
10.10.2020 09:07 Відповісти
Рыжий хитрюга!
Первые дебаты проиграл в краткосрочной перспективе, но выиграл в долгосрочной.
10.10.2020 09:31 Відповісти
Він їх "програв" за версією CNN
10.10.2020 10:36 Відповісти
особисто мені по...уй,хто виграє в США...
Трамп,на якого у ХУ№ла о..уєнний компромат,чи Демократ Байден (з своєю демократичною пи..обратією",котра віддала Україну на поталу Соросу,а Америку -гейтолєрастам...)..


"Шило і мило"
10.10.2020 11:07 Відповісти
Для зеле-ватних шмарклей тема сороса це тема намбер ван як у увсіх свсобак. Жити не можуть щоб сороса не згадати.
10.10.2020 17:28 Відповісти
Трамп на первых дебатах отгрёб таких миздюлей, что решил сделать вид что заболел.
10.10.2020 17:28 Відповісти
Трамп самовлюбленное чмо, как и наше зеленое ничтожество.
10.10.2020 22:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 