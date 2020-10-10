Другі дебати між Трампом і Байденом скасовано

Комісія щодо президентських дебатів скасувала другі дебати між чинним президентом США Дональдом Трампом та його опонентом від демократів Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Дискусія про проведення дебатів вирувала майже дві доби. Трамп, який зараз хворіє на коронавірус, відмовився дебатувати з Байденом онлайн.

Водночас у Байдена погодилися на такий формат, проте, враховуючи категоричність Трампа, пообіцяли запропонувати інший варіант дебатів.

Пізніше у чинного президента опублікували аж три заяви, у яких критикували комісію та висловлювались за зміну дати других дебатів, відтермінувавши їх на тиждень. Відповідно і третя зустріч кандидатів переносилась би ще на тиждень. У Байдена на це не погодились, заявивши, що не Трамп складає графік проведення дебатів.

