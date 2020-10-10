РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости
10 481 145

Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены

Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом на его оппонентом от демократов Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  CNN

Дискуссия о проведении дебатов бурлила почти двое суток. Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, отказался дебатировать с Байденом онлайн.

В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.

Также читайте: Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера

Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. У Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден стал победителем первых предвыборных дебатов в США, - опрос

Автор: 

дебаты (438) Трамп Дональд (6696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Трамп не хочет выходить на дебаты потому что нечем крыть против Байдена...
показать весь комментарий
10.10.2020 04:49 Ответить
+11
У Байдена один серьёзный минус -- 77 лет. Но безусловно для Украины он значительно выгодней чем рыжий подкацапник.
показать весь комментарий
10.10.2020 04:56 Ответить
+10
Не болтай ерундой ватнег.
показать весь комментарий
10.10.2020 04:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Обамка отримав нобелевську премію миру ще раніше, і було б не по їх західним панятіям порушити це. Байден не отримував нічого! і не треба перевищувати роль віцепрезидента, головне рішення все одно не за ним. Та й Обама на зустрічі з саудитами гарно піднасрав московитам домовившись про збільшення видобутку нафти, обваливши ціни!
показать весь комментарий
10.10.2020 08:30 Ответить
Один раз уже вы "угадали".
Вазелин оставь себе.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:42 Ответить
Я здесь ничего по прошлым выборам в США не "гадал". А за признание вами себя зебилом вторая банка ваЗЕлина вам в подарок. Вас так мало осталось, что пора вас в "Красную Книгу" включать как вымирающий вид.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:04 Ответить
О були часи. Ваву мона було купити за 5 коп.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:21 Ответить
Американці самі розберуться, хто їм президент, не вперше.
показать весь комментарий
10.10.2020 07:42 Ответить
Они ничего не понимают. Шо в Кремле возжелают, то и будет.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:05 Ответить
Та невже...)))
показать весь комментарий
10.10.2020 08:13 Ответить
Звичайно. Але є один нюанс. На відміну від виборів в Австралії чи там Іспанії, вибір американців вплине на весь світ. І, хоч ми на цей вибір вплинути не можемо, але від нього залежимо певним чином.
показать весь комментарий
10.10.2020 10:09 Ответить
Певним чином ми від усього абсолютно залежимо. Та ятрати свої нерви ще й американськими виборами я не збираюся.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:49 Ответить
Коломойский создал сеть офшоров и отмывал миллионы долларов, - FinCEN
показать весь комментарий
10.10.2020 08:06 Ответить
73 % никто не наберет....
показать весь комментарий
10.10.2020 08:17 Ответить
Вставай, подьімайся тролячий народ. Щось тихо на Цензорі.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:18 Ответить
Дай людЯм опохмелиться, не гони.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:24 Ответить
Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены - Цензор.НЕТ 2956
Ну нехай похмеляться щоб руки не тряслись.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:29 Ответить
Ну во-первых... 80 лет в Америке, это как 60 лет в Украине.... Не сравнивайте их старость, с нашей.... В такие преклонные годы, наши пенсионеры с трудом в ближайший магазин передвигаются... А здесь дядька в свои 78 лет ведет полноценную кампанию, ездит по штатам....

Ну а во-вторых... Трамп для Украины был получше Обамы, но одновременно хотел ублажить и русским.... Получалось и нашим и вашим.... Плюс Трамп внес серьезным раскол в североатлантический альянс....
Если Байден хотя бы сохранит трамповскую поддержку Украины (а еще лучше увеличит), плюс усилит давление на Россию и решит вопрос с НАТО, то однозначно будет получше Трампа...
показать весь комментарий
10.10.2020 08:39 Ответить
Підтримку Україні мають перш за все робити виборці самої України : 73% показали середній палець і обрали членограя. Хто тепер вас серйозно сприйматиме ? Демократи та байден випхали все виробництво в Китай бо не боролися з негативними наслідками глобалізації. Тепер на гроші китайських фандрейзерів байден хоче прорватися до бюджету та збільшити його дефіцит (розпил). І ще він хоче покрасуватися на других дебатах, помолившись за здоров'я Трампа : встигнути поки Трамп хворий. Лицемір цей байден, як і вся його патрія американських "слуг народа". Трамп, можливо, не стане занурюватися в українські проблеми, але на цих виборах питання стоїть просто : "бути Америці сильною і американською чи перетворитися на плей-граунд ліваків". Які з наркомана флойда зліпили мартира свободи. Так що наркомани та маріхуанщики всіх країн, єднайтесь !
показать весь комментарий
10.10.2020 09:52 Ответить
Фух, слава Богу, нарешті єдиний притомний коментар реально обізнаної людини.
показать весь комментарий
10.10.2020 10:23 Ответить
"дядька в свои 78 лет ведет полноценную кампанию" - з підвалу, де він ховається, з трудом читаючи тексти з телепромптера? Не смішіть людей. А коли пару раз виповз на люди, то до нього прийшло два-три десятки людей. А до Трампа приходять десятки тисяч. На останньому його мітингу були присутні 110 тисяч людей.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:54 Ответить
Ці пришиблені трампаноїди з плакатами, більше нагадують БАБОК із ОТРЯДА ПУТІНА, чим на нормальний виборчий процес, який був до Трампа..... Однозначно, що це калька...яка взята у русскіх...
З чим погоджуюся... Що Трамп для Америки багато зробив... для американців він вигідний, але не для Європи чи України....
показать весь комментарий
10.10.2020 09:11 Ответить
"Однозначно, що це калька...яка взята у русскіх" - ! Гамериканці вимахували прапорцями на передвиборчих мітингах іще тоді, коли по москві ведмеді в солом'яних лаптях ходили, чуваг.
показать весь комментарий
10.10.2020 10:27 Ответить
На прамеріз чи на публічних дебатах таке було..... Але щоб на вулицях і по дорозі стояли, коли Трамп пересувається... такого не пригадую.... Це тупорилі РЕДНЕКИ десь підглянули у нашої Юльки чи у москалів, і почали таке виконувати))))

Невипадково, що якраз при Трампі зявився цей відомий мем про KAREN (жінка років 40, неадекватна бабенція, пришиблена расистка, типу їхня американська вата).... От ця Карен це і є трампівський лекторат.... бойовий загін Трампа))))))
показать весь комментарий
10.10.2020 11:45 Ответить
"Тупорилі реднеки" - а ви, мабуть, вважаєте себе таким собі культуртрегером, моральним та інтелектуальним авторитетом? Онуком Рабіндраната Тагора? Переглядаючи купу гамериканських відеоблогерів та слухаючи не менше їхніх радіостанців типу нашої НВ, я жодного разу не зустрів упоротого білого расиста (стки). Зате упоротими чорними та жовтими расистами інтернет аж кишить. Тому "відомий мем" - не більше, ніж плід хвантазії глобалістів, які, використовуючи чорних як таран, намагаються НАЗАВЖДИ захопити владу в США. І перетворити їх на однопартійну державу тіпа сирисири. Так зрозуміліше? Іще раз кажу: Гамериканці вимахували прапорцями на передвиборчих мітингах іще тоді, коли по москві ведмеді в солом'яних лаптях ходили. Чи ви гадаєте, що вибори Трамп vs гіларі були першими в історії Гамерики? Тоді вчить матчастину.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:15 Ответить
для нас можливо хтось з двох і гірше,але це справа самих американців..

тому Україні ЗА чи Проти висловлюватись -ІДІОТИЗМ.Страта часу.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:10 Ответить
Цікаве явище - україномовний траподрочер
показать весь комментарий
10.10.2020 11:02 Ответить
Чого здійняли галас з приводу виборів президента іншої країни, коли в себе вибираєте кого попало. Кого б там не вибрали він буде проводити політику в інтересах своєї країни, а не чужої.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:07 Ответить
Рыжий хитрюга!
Первые дебаты проиграл в краткосрочной перспективе, но выиграл в долгосрочной.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:31 Ответить
Він їх "програв" за версією CNN
показать весь комментарий
10.10.2020 10:36 Ответить
особисто мені по...уй,хто виграє в США...
Трамп,на якого у ХУ№ла о..уєнний компромат,чи Демократ Байден (з своєю демократичною пи..обратією",котра віддала Україну на поталу Соросу,а Америку -гейтолєрастам...)..


"Шило і мило"
показать весь комментарий
10.10.2020 11:07 Ответить
Для зеле-ватних шмарклей тема сороса це тема намбер ван як у увсіх свсобак. Жити не можуть щоб сороса не згадати.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:28 Ответить
Трамп на первых дебатах отгрёб таких миздюлей, что решил сделать вид что заболел.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:28 Ответить
Трамп самовлюбленное чмо, как и наше зеленое ничтожество.
показать весь комментарий
10.10.2020 22:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 