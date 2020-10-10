Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены

Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом на его оппонентом от демократов Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN

Дискуссия о проведении дебатов бурлила почти двое суток. Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, отказался дебатировать с Байденом онлайн.

В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.

Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. У Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.

