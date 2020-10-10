Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены
Комиссия по президентским дебатам отменила вторые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом на его оппонентом от демократов Джо Байденом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN
Дискуссия о проведении дебатов бурлила почти двое суток. Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, отказался дебатировать с Байденом онлайн.
В то же время у Байдена согласились на такой формат, однако, учитывая категоричность Трампа, пообещали предложить другой вариант дебатов.
Позже у действующего президента опубликовали сразу три заявления, в которых критиковали комиссию и высказывались за изменение даты вторых дебатов, отсрочив их на неделю. Соответственно и третья встреча кандидатов переносилась бы еще на неделю. У Байдена на это не согласились, заявив, что не Трамп составляет график проведения дебатов.
Вазелин оставь себе.
Ну нехай похмеляться щоб руки не тряслись.
Ну а во-вторых... Трамп для Украины был получше Обамы, но одновременно хотел ублажить и русским.... Получалось и нашим и вашим.... Плюс Трамп внес серьезным раскол в североатлантический альянс....
Если Байден хотя бы сохранит трамповскую поддержку Украины (а еще лучше увеличит), плюс усилит давление на Россию и решит вопрос с НАТО, то однозначно будет получше Трампа...
З чим погоджуюся... Що Трамп для Америки багато зробив... для американців він вигідний, але не для Європи чи України....
Невипадково, що якраз при Трампі зявився цей відомий мем про KAREN (жінка років 40, неадекватна бабенція, пришиблена расистка, типу їхня американська вата).... От ця Карен це і є трампівський лекторат.... бойовий загін Трампа))))))
тому Україні ЗА чи Проти висловлюватись -ІДІОТИЗМ.Страта часу.
Первые дебаты проиграл в краткосрочной перспективе, но выиграл в долгосрочной.
Трамп,на якого у ХУ№ла о..уєнний компромат,чи Демократ Байден (з своєю демократичною пи..обратією",котра віддала Україну на поталу Соросу,а Америку -гейтолєрастам...)..
"Шило і мило"