Криклій про запровадження обов'язкового техогляду автомобілів: Важкий законопроєкт. Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року"
Міністерство інфраструктури буде просувати в уряді законопроєкт про обов'язковий техогляд приватних автомобілів з 2022 року. Законопроєкт про техогляд залишилося узгодити з Державною регуляторною службою.
Про це в інтерв'ю Liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Просувати законопроєкт про це будемо однозначно, але спочатку слід переконатися, що у нас є повна на це підтримка. Зараз законопроєкт погоджено з усіма, крім Державної регуляторної служби", - повідомив міністр.
За його словами, це "важкий законопроєкт".
"Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року", - заявив Криклій.
За його словами, 2021 рік є останнім для введення техогляду згідно підписаної угоди з ЄС.
"І це дещо лякає. Адже [технічний огляд авто] вже давно є приватним бізнесом. Держава впливає мінімально. В Україні вже близько 650 таких суб'єктів", - заявив міністр.
Обов'язковий техогляд особистих авто в Україні було скасовано в 2011 році. Нові вимоги запроваджуються відповідно до Директиви 2014/45/ЄС. У травні 2019 року Мінінфраструктури запропонувало з 2022 року відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів.
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Настоящая сертификация не может стоить дешево.
5000 грн - это недешево. Откуда цифра?
в 40 лет проходят техосмотр .
А гражданские проходят перед каждым вылетом и все равно .....падают т.к. тяжелее воздуха.
Так , что
"успешные бизнесмены" наживаться на Гражданах Украины, имеющих хоть какую движимость -
н а р о д ВАМ не позволит.
о проведенном тех. осмотре для выезда за границу
не
спасает от прокладки между сидением и педалями . Авария во Львове 25 июня 2020 года.
Следует ли вернуть техосмотр для частного транспорта?
ВВП уже подняли до 40%.
ЗП учителям сделали 4000$.
Пусть будет больше жести. ТО каждый квартал по 1000 грн. Я не против.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Криклій_Владислав_Артурович
Поглядывая на ***********, понимаешь, что этой стране пипец! Зебилы, не благодарите - это ваша заслуга.
Знакомые собираются ехать на море.
Их турагент, постоянный, спрашивает:
-вы будете тест сдавать или справку покупать?
Про дельту в цене я не уточнял.
Так что если хотите вернут ТО говорите сразу перед выборами чтобы я знал за кого голосовать. К сведению именно Парашенко из-за етого и пролетел на выборах что начал гнобить и грабить украинцев.
Лол. Може краще спочатку визначитись зі своїми проблемами, а вже потім простити порад?
Начните с евроблях - пусть попытается хоть одна действительно пройти действительно настоящий протокольный технический осмотр...
Потом уже остальным задвигать будете свои хотелки по выдаиванию населения
А вот американские битки ...
Как минимум по фарам и световым сигналам.
це не відповідає дійсності.
Ну так замечательно... Кто едет в ЕС на своем транспорте - тот проходит техосмотр и получает соответствующий документ (талон, наклейку).
А Криклий про что намекает?
Беспартийный, проживает в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве .
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