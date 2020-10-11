Криклій про запровадження обов'язкового техогляду автомобілів: Важкий законопроєкт. Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року"

Міністерство інфраструктури буде просувати в уряді законопроєкт про обов'язковий техогляд приватних автомобілів з 2022 року. Законопроєкт про техогляд залишилося узгодити з Державною регуляторною службою.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Просувати законопроєкт про це будемо однозначно, але спочатку слід переконатися, що у нас є повна на це підтримка. Зараз законопроєкт погоджено з усіма, крім Державної регуляторної служби", - повідомив міністр.

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За його словами, це "важкий законопроєкт".

"Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року", - заявив Криклій.

За його словами, 2021 рік є останнім для введення техогляду згідно підписаної угоди з ЄС.

"І це дещо лякає. Адже [технічний огляд авто] вже давно є приватним бізнесом. Держава впливає мінімально. В Україні вже близько 650 таких суб'єктів", - заявив міністр.

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Обов'язковий техогляд особистих авто в Україні було скасовано в 2011 році. Нові вимоги запроваджуються відповідно до Директиви 2014/45/ЄС. У травні 2019 року Мінінфраструктури запропонувало з 2022 року відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів.