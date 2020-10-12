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Новини Коронавірус і карантин
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Порошенка виписали з лікарні

Порошенка виписали з лікарні

Стан здоров'я п'ятого президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка покращився, його виписали з лікарні.

Про це йдеться в повідомленні його прес-служби на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Порошенко подякував за слова підтримки, які надходять на його адресу.

"Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Пізніше дружина п'ятого президента Марина Порошенко повідомила, що лідер "Європейської Солідарності" проходить лікування від коронавірусу COVID-19 в одній з лікарень.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко Петро (15203) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+84
Вітаю.
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12.10.2020 13:12 Відповісти
+72
И слава богу.
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12.10.2020 13:12 Відповісти
+54
а скольким тысячам простых людей по всей стране, помогли его ИВЛ, ПЦРтесты и спец костюмы для врачей.. я думаю, Порох выздоровел заслуженно!
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12.10.2020 13:14 Відповісти
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Файні новини.
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12.10.2020 16:29 Відповісти
Пусть берегут Вас Высшие Силы, многоуважаемый Президент, здоровья Вам крепчайшего!!!
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12.10.2020 16:33 Відповісти
ДАЙ БОЖЕ ЗДОРОВ*Я НАШОМУ ГЕТЬМАНУ!
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12.10.2020 16:36 Відповісти
тримайся панен президент.
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12.10.2020 18:17 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3306735.html Слабоумного клоуна почему-то не уважают

Любовь Обрезка: "Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство). Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.
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13.10.2020 01:22 Відповісти
Удивительная информация, поляки молодцы они досконально знают и понимают Украину, намного лучше чем кремлевские дятлы. Как человеку много лет пропработавшемув СМИ мне не понятно как вообще такое возможно. Думаю речь идет о каком то отдельном ТВ канале, СМИ не могу игнорить президента соседней страны путсь даже он реально будет собачонкой Каломойского а не человеком (хотя какая разница), думаю речь об одном СМИ идет.
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13.10.2020 19:10 Відповісти
Вітання, пане Петре! Ще не створено і не буде створено таку вірусятину, щоб подолала нашого Гетьмана!
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13.10.2020 02:03 Відповісти
Гетьман непереможний!
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13.10.2020 11:55 Відповісти
Слава Україні! Петро Олексійович ви нам потрібні здорові.
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13.10.2020 20:42 Відповісти
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