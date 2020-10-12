Стан здоров'я п'ятого президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка покращився, його виписали з лікарні.

Про це йдеться в повідомленні його прес-служби на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Порошенко подякував за слова підтримки, які надходять на його адресу.

"Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Пізніше дружина п'ятого президента Марина Порошенко повідомила, що лідер "Європейської Солідарності" проходить лікування від коронавірусу COVID-19 в одній з лікарень.