Порошенка виписали з лікарні
Стан здоров'я п'ятого президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка покращився, його виписали з лікарні.
Про це йдеться в повідомленні його прес-служби на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Порошенко подякував за слова підтримки, які надходять на його адресу.
"Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.
Пізніше дружина п'ятого президента Марина Порошенко повідомила, що лідер "Європейської Солідарності" проходить лікування від коронавірусу COVID-19 в одній з лікарень.
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Любовь Обрезка: "Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство). Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.