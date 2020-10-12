Состояние здоровья пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко улучшилось, его выписали из больницы.

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Порошенко поблагодарил за слова поддержки, которые поступают в его адрес.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

Позже супруга пятого президента Марина Порошенко сообщила, что лидер "Европейской Солидарности" проходит лечение от коронавируса COVID-19 в одной из больниц.

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