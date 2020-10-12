Порошенко выписали из больницы
Состояние здоровья пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко улучшилось, его выписали из больницы.
Об этом говорится в сообщении его пресс-службы на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Порошенко поблагодарил за слова поддержки, которые поступают в его адрес.
"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.
Позже супруга пятого президента Марина Порошенко сообщила, что лидер "Европейской Солидарности" проходит лечение от коронавируса COVID-19 в одной из больниц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Любовь Обрезка: "Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство). Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.