РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8102 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 839 110

Порошенко выписали из больницы

Порошенко выписали из больницы

Состояние здоровья пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко улучшилось, его выписали из больницы.

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Порошенко поблагодарил за слова поддержки, которые поступают в его адрес.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

Позже супруга пятого президента Марина Порошенко сообщила, что лидер "Европейской Солидарности" проходит лечение от коронавируса COVID-19 в одной из больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом: Евросоюз действительно не банкомат, а принципы

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19628) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+84
Вітаю.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:12 Ответить
+72
И слава богу.
показать весь комментарий
12.10.2020 13:12 Ответить
+54
а скольким тысячам простых людей по всей стране, помогли его ИВЛ, ПЦРтесты и спец костюмы для врачей.. я думаю, Порох выздоровел заслуженно!
показать весь комментарий
12.10.2020 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Файні новини.
показать весь комментарий
12.10.2020 16:29 Ответить
Пусть берегут Вас Высшие Силы, многоуважаемый Президент, здоровья Вам крепчайшего!!!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:33 Ответить
ДАЙ БОЖЕ ЗДОРОВ*Я НАШОМУ ГЕТЬМАНУ!
показать весь комментарий
12.10.2020 16:36 Ответить
тримайся панен президент.
показать весь комментарий
12.10.2020 18:17 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3306735.html Слабоумного клоуна почему-то не уважают

Любовь Обрезка: "Сегодня утром в Варшаве смотрела новости, ведь все знают, что Президент Польши сейчас в Украине.
Так вот, по польским новостям шла речь о визите Президента Польши Дуды в Украину - о его возложении цветов, о том, что не приезжал на годовщину Катыни и....ВСЁ. Ни слова о преЗЕденте Украины! Сразу после этого репортажа, подают информацию о... ПОРОШЕНКО! О том, что он идет на поправку.
И я так радуюсь, что поляки про «комика» НИ СЛОВА не сказали! ("Комиком", ЗЕленского поляки назвали на польском TV, как только ЗЕ подал свою заявку на президенство). Это и есть ответ - КАК относятся к теперешнему правительству Украины, и КОГО УВАЖАЕТ ЗАПАД.
Так что пусть ЗЕ кривляется, ОНО ЕСТЬ Н И Ч Т О.
показать весь комментарий
13.10.2020 01:22 Ответить
Удивительная информация, поляки молодцы они досконально знают и понимают Украину, намного лучше чем кремлевские дятлы. Как человеку много лет пропработавшемув СМИ мне не понятно как вообще такое возможно. Думаю речь идет о каком то отдельном ТВ канале, СМИ не могу игнорить президента соседней страны путсь даже он реально будет собачонкой Каломойского а не человеком (хотя какая разница), думаю речь об одном СМИ идет.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:10 Ответить
Вітання, пане Петре! Ще не створено і не буде створено таку вірусятину, щоб подолала нашого Гетьмана!
показать весь комментарий
13.10.2020 02:03 Ответить
Гетьман непереможний!
показать весь комментарий
13.10.2020 11:55 Ответить
Слава Україні! Петро Олексійович ви нам потрібні здорові.
показать весь комментарий
13.10.2020 20:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 