Харків відмовився за рекомендацією Шкарлета відправляти школярів на канікули достроково: "Якщо буде постанова Кабміну, ми виконаємо"
У Харківській міській раді заявили, що не відправлятимуть школярів на канікули з 15 жовтня за рекомендацією в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Про це заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на KHARKIV Today.
"Це був наказ міністерства? Я вам скажу ... Я б вам рекомендувала пофарбуватися в чорний, а вам - в білий... Якщо буде наказ міністерства і постанова Кабміну, ми виконаємо цю постанову. Поки, крім коментарів у телеграмі, що не є офіційною інформацією, ми нічого не отримували", - сказала чиновниця.
За словами Деменко, школярі Харкова "майже не хворіють", на даний момент через випадки коронавірусу в школах на дистанційне навчання відправили 82 класи, це менше 2% класів.
Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що всім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вишам - на дистанційне навчання.
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Народ - вы там начинайте головой думать - пора уже.
Но пока есть те кто не оценили...