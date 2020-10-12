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Новини
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Харків відмовився за рекомендацією Шкарлета відправляти школярів на канікули достроково: "Якщо буде постанова Кабміну, ми виконаємо"

Харків відмовився за рекомендацією Шкарлета відправляти школярів на канікули достроково:

У Харківській міській раді заявили, що не відправлятимуть школярів на канікули з 15 жовтня за рекомендацією в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на KHARKIV Today.

"Це був наказ міністерства? Я вам скажу ... Я б вам рекомендувала пофарбуватися в чорний, а вам - в білий... Якщо буде наказ міністерства і постанова Кабміну, ми виконаємо цю постанову. Поки, крім коментарів у телеграмі, що не є офіційною інформацією, ми нічого не отримували", - сказала чиновниця.

За словами Деменко, школярі Харкова "майже не хворіють", на даний момент через випадки коронавірусу в школах на дистанційне навчання відправили 82 класи, це менше 2% класів.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що всім школам рекомендуватимуть піти з 15 жовтня на канікули, а вишам - на дистанційне навчання.

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Автор: 

Кабмін (14184) Харків (5747) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+2
А Харьков упорно "ползёт на кладбище" ....
Народ - вы там начинайте головой думать - пора уже.
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12.10.2020 16:53 Відповісти
+2
Наверное есть уверенность, что заболевших школьников и их родственников станут отправлять самолетами в Германию на излечение... как т. Керноса - мера Харькова.
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12.10.2020 16:53 Відповісти
+1
Розумне рішення! Перекласти відповідальність на місцеву владу не вийде!
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12.10.2020 16:48 Відповісти
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Розумне рішення! Перекласти відповідальність на місцеву владу не вийде!
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12.10.2020 16:48 Відповісти
советских харьковских собственная гордость..." (с)
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12.10.2020 16:48 Відповісти
Во во раньше была страна советов, всем советовали. А теперь страна рекомендаций, а там творите что хотите.
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12.10.2020 16:56 Відповісти
А Харьков упорно "ползёт на кладбище" ....
Народ - вы там начинайте головой думать - пора уже.
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12.10.2020 16:53 Відповісти
Наверное есть уверенность, что заболевших школьников и их родственников станут отправлять самолетами в Германию на излечение... как т. Керноса - мера Харькова.
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12.10.2020 16:53 Відповісти
А не послати б цю Скарлєт куди б подалі?!
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12.10.2020 16:56 Відповісти
Шкарлет - це ПОЗОР української освіти!
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12.10.2020 16:58 Відповісти
То от министра была попытка управлять страной в смартфоне через телеграм.
Но пока есть те кто не оценили...
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12.10.2020 17:02 Відповісти
Правильно ,хватит лепить горбатого из закона , то АТО , придумают то фейсбучные советы , называйте вещи своими именами , принимайте решения по закону и отвечайте за него.....! Хватит словоблудия , пора в этой стране находить крайних!!!
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12.10.2020 18:27 Відповісти
 
 