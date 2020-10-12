Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці

Директорка гімназії №4 міста Одеси вирішила звільнити вчительку малювання за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила керівниця департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Таке рішення директорка гімназії ухвалила за публікації аудіозапису конфлікту в групі "Батьки SOS" у соціальній мережі Facebook. Конфлікт виник через невдоволення вчительки відповіддю учениці українською мовою, а також вчительці не сподобався тон учениці.

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Вчителька сварила дівчинку, яка забула альбом з малювання, і відповіла їй українською мовою. Тон, яким розмовляла учениця і українська мова викликали у вчительки обурення і вона почала публічно принижувати дитину. Викладачка заявила дітям, що дівчинка ставить себе вище за всіх, спілкуючись українською мовою.

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