Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці
Директорка гімназії №4 міста Одеси вирішила звільнити вчительку малювання за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила керівниця департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
Таке рішення директорка гімназії ухвалила за публікації аудіозапису конфлікту в групі "Батьки SOS" у соціальній мережі Facebook. Конфлікт виник через невдоволення вчительки відповіддю учениці українською мовою, а також вчительці не сподобався тон учениці.
Вчителька сварила дівчинку, яка забула альбом з малювання, і відповіла їй українською мовою. Тон, яким розмовляла учениця і українська мова викликали у вчительки обурення і вона почала публічно принижувати дитину. Викладачка заявила дітям, що дівчинка ставить себе вище за всіх, спілкуючись українською мовою.
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Ще і за булінг.
Вона принижувала дитину через МОВУ.
Невже до власників скрєпних щелеп починає доходити, україномовні - це люди вищої касти?
или - і від українців додайте, щоб не каламутив......бомж))))
б) нападали на замовлення грузинских "злодіїв в законі".
Я правильно зрозумів, що в ЄС "злодії в законі" у фаворі?
...это был не буллинг, а самокритика! (а шо такое буллинг, кстати?) *)
Ряіся, мля!
Де там патріоти місцеві? Де свобода де нацкорпус? Чи вони голос подають коли олігархи платятя?
Цікаво скільки збрили з батьків за ці підручники?