УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9958 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
4 559 48

Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці

Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці

Директорка гімназії №4 міста Одеси вирішила звільнити вчительку малювання за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила керівниця департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Таке рішення директорка гімназії ухвалила за публікації аудіозапису конфлікту в групі "Батьки SOS" у соціальній мережі Facebook. Конфлікт виник через невдоволення вчительки відповіддю учениці українською мовою, а також вчительці не сподобався тон учениці.

Читайте: "На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці. АУДIО

Вчителька сварила дівчинку, яка забула альбом з малювання, і відповіла їй українською мовою. Тон, яким розмовляла учениця і українська мова викликали у вчительки обурення і вона почала публічно принижувати дитину. Викладачка заявила дітям, що дівчинка ставить себе вище за всіх, спілкуючись українською мовою.

Читайте також: В Одесі звільнили вчительку, яка накричала на україномовну школярку

Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці 01

Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці 02

Автор: 

Одеса (5547) мова (742) булінг (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Учительницу в Одессе уволили за буллинг в отношении украинского языка ученицы - Цензор.НЕТ 9922
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
+14
Мало звільнити.
Ще і за булінг.
Вона принижувала дитину через МОВУ.
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
+10
Преподавательница заявила детям, что девочка ставит себя выше всех, общаясь на украинском языке.Источник: https://censor.net/ru/n3224447

Невже до власників скрєпних щелеп починає доходити, україномовні - це люди вищої касти?
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учительницу в Одессе уволили за буллинг в отношении украинского языка ученицы - Цензор.НЕТ 9922
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
У кацапів чєлюсті не так стоять, мішають скрєпи, а ще й мозгів бракує, а вірніше взагалі нема...
показати весь коментар
12.10.2020 18:48 Відповісти
Мало звільнити.
Ще і за булінг.
Вона принижувала дитину через МОВУ.
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
та ж її звільнили не за те, що вона зробила - а за те, що попалася
показати весь коментар
12.10.2020 18:48 Відповісти
563 побажань не самих кращих цій фатоцефалці у фб. підтримайте і ви її добрим словом. їй зара так важко....

Учительницу в Одессе уволили за буллинг в отношении украинского языка ученицы - Цензор.НЕТ 3883
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
Пирогова Раиса Николаевна, Одесская гимназия №4
показати весь коментар
12.10.2020 18:33 Відповісти
Долучився до побажань Якщо є бажаючи: https://www.facebook.com/raisa.piragova
показати весь коментар
12.10.2020 18:46 Відповісти
найжахливіше, що наша школа на 3/4 складається з таких відстійних, яким ніде більш не вдалося зачепитись і вони компенсують свою злобу на дітях
показати весь коментар
12.10.2020 18:51 Відповісти
Почему Пирагова?
показати весь коментар
12.10.2020 18:54 Відповісти
На фейсбуці аншлаг !!))
показати весь коментар
12.10.2020 19:00 Відповісти
На фейсбуці аншлаг!!)))
показати весь коментар
12.10.2020 19:01 Відповісти
це раїся пірогова .....
показати весь коментар
12.10.2020 18:33 Відповісти
ЯВНО ПДРОССКАЯ ГОБЛИНША )))
показати весь коментар
12.10.2020 18:38 Відповісти
на РостоФФ ! на, на..й !
показати весь коментар
12.10.2020 18:39 Відповісти
спасибо за фото, не было только какая ее внешность, ей пи...а
показати весь коментар
12.10.2020 18:41 Відповісти
?
показати весь коментар
12.10.2020 18:43 Відповісти
ось з-за таких вчителів цапорилих і ви писати українською тут досі не навчились
показати весь коментар
12.10.2020 18:42 Відповісти
А Ви? В повній мірі володієте українською мовою?
показати весь коментар
12.10.2020 18:48 Відповісти
Фотка з цього журналу?
Вчительку в Одесі звільнили за буллінг щодо української мови учениці - Цензор.НЕТ 170
показати весь коментар
12.10.2020 18:42 Відповісти
Гы ))) ударница савецкого труда
показати весь коментар
12.10.2020 18:45 Відповісти
Вчительку в Одесі звільнили за буллінг щодо української мови учениці - Цензор.НЕТ 3094
показати весь коментар
12.10.2020 18:52 Відповісти
Преподавательница заявила детям, что девочка ставит себя выше всех, общаясь на украинском языке.Источник: https://censor.net/ru/n3224447

Невже до власників скрєпних щелеп починає доходити, україномовні - це люди вищої касти?
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
Ну і на додачу в Греції https://www.youtube.com/watch?v=-4iHGWmKjfo&feature=emb_logo вломили люлєй *******- реформатору)
показати весь коментар
12.10.2020 18:32 Відповісти
тут реформы не деланы, а он гречует
показати весь коментар
12.10.2020 18:51 Відповісти
коментарии классные - у михо 4 пропущеных))))
или - і від українців додайте, щоб не каламутив......бомж))))
показати весь коментар
12.10.2020 18:52 Відповісти
а) НЕ вломили;
б) нападали на замовлення грузинских "злодіїв в законі".
Я правильно зрозумів, що в ЄС "злодії в законі" у фаворі?
показати весь коментар
12.10.2020 23:01 Відповісти
девочка ставит себя выше всех, общаясь на украинском языке.
...это был не буллинг, а самокритика! (а шо такое буллинг, кстати?) *)
показати весь коментар
12.10.2020 18:33 Відповісти
Это давление в группе людей. Понятие пошло с американских школ. Когда устанавливается иерархия в классе. Кого-то лошат всем классом, а кто-то "Дратаньян".
показати весь коментар
12.10.2020 18:40 Відповісти
Ты бывал в американских школах -- в качестве кого?
показати весь коментар
12.10.2020 18:51 Відповісти
Нет, не бывал. А к чему вопрос?
показати весь коментар
12.10.2020 18:57 Відповісти
Учительницу в Одессе уволили за буллинг в отношении украинского языка ученицы - Цензор.НЕТ 4144Учительницу в Одессе уволили за буллинг в отношении украинского языка ученицы - Цензор.НЕТ 6020
показати весь коментар
12.10.2020 18:33 Відповісти
Фото примадонни з кацапськомовною щелепою буде...?
показати весь коментар
12.10.2020 18:34 Відповісти
буде.
показати весь коментар
12.10.2020 18:36 Відповісти
маманька її.

Вчительку в Одесі звільнили за буллінг щодо української мови учениці - Цензор.НЕТ 1248
показати весь коментар
12.10.2020 18:42 Відповісти
Вчительку в Одесі звільнили за буллінг щодо української мови учениці - Цензор.НЕТ 2052
Ряіся, мля!
показати весь коментар
12.10.2020 18:47 Відповісти
От кого і чого такі вчителі можуть навчити? Подібні є у різних школах.І не тільки питання у мові.Ці совкові вчителі,вже просто застаріли і не підходять навчати дітей.Дівчинку довела совкова наволоч до сліз,за мову.Інші совкові наволочі,доводять так дітей,по інших причинах.Система освіти зовсім нікуди не годиться.А діти це майбутнє країни.Ви порівняйте нашу освіту з європейськими,це ж тюрма.Куди не глянь,все не так.
показати весь коментар
12.10.2020 18:38 Відповісти
Нам до Європи дуже далеко.Навіть Польщі.Навіть по освіті,в нас практично все те саме,що і в москалів.
показати весь коментар
12.10.2020 18:40 Відповісти
Що хотіти від країни де вперше в історії ПРЕЗИДЕНТА ЧЕРЕЗ СУД зобов`язують спілкуватись державною мовою.
показати весь коментар
12.10.2020 18:49 Відповісти
В Україні цькують за Українську мову, ця тварина дитину принизила перед усім класом, залякала дітей не говорити на українській, авжеж пусля такого навіть україномовні перестануть мову вживати, а російськомовні й дали будуть зневажати.
Де там патріоти місцеві? Де свобода де нацкорпус? Чи вони голос подають коли олігархи платятя?
показати весь коментар
12.10.2020 18:46 Відповісти
Кто за то , что бы эту москалыху депортировать с Украины на Московию ?
показати весь коментар
12.10.2020 18:49 Відповісти
ліпше просто нахер
показати весь коментар
12.10.2020 18:54 Відповісти
Ще разок запощу:
Вчительку в Одесі звільнили за буллінг щодо української мови учениці - Цензор.НЕТ 689
Цікаво скільки збрили з батьків за ці підручники?
показати весь коментар
12.10.2020 18:52 Відповісти
Надеюсь, по статье, а не по собственному?
показати весь коментар
12.10.2020 18:56 Відповісти
Діти кмітливі. Вчасно записали верески старої курви.
показати весь коментар
12.10.2020 18:56 Відповісти
Разве в Украине нет Закона о преподавании в учебных заведениях на Гос. мовi!
показати весь коментар
12.10.2020 18:58 Відповісти
Не подобається мова ??? То ідь курва на сваю истарическую родену , там в Мухосрансках не почуєш мови
показати весь коментар
12.10.2020 18:59 Відповісти
Для влади Україна це чужа країна, чужа мова, чужа історія, чужа віра, все чуже, а українська нація взагалі вороги №1Вчительку в Одесі звільнили за булінг щодо української мови учениці - Цензор.НЕТ 2531
показати весь коментар
13.10.2020 07:00 Відповісти
 
 