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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БМП-2. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав ЗСУ партію відновлених бойових машин піхоти БМП-2, які пройшли регламентний ремонт у рамках державного оборонного замовлення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БМП-2 01

"Ми не лише відремонтували, а й модернізували ці БМП-2 за рахунок новітніх засобів навігації, оптичних приладів та прицілів, що дало змогу продовжити та покращити ресурсні показники бойових машин. Напередодні Дня захисника України бойові машини передано нашим військовим", – повідомив директор Житомирського бронетанкового заводу Олексій Жуковець.

В процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти, що підтверджено циклом заводських та приймально-здавальних випробувань.

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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БМП-2 02

ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням глибокою модернізацією та капітальним ремонтом бойової і спеціальної техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, а також машин на їх базі.

Нагадаємо, у жовтні на територію Житомирського бронетанкового заводу прибули 26 БМП-1АК, які ДК "Укрспецекспорт" через рішення суду примусово вилучив у польського постачальника. За контрактом польська фірма "WTORPLAST S.A." мала поставити ці БМП для українських військових ще у 2018 році. Наразі фахівці ЖБТЗ проводять процес дефектації цих бойових машин.

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Автор: 

армія (3765) оборона (4764) Укроборонпром (1732) техніка (1819)


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Топ коментарі
+4
опять заказ 2017 года?
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13.10.2020 16:27
+3
Из шести один собрали?
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13.10.2020 16:30
+2
Ребят, когда подаёте такую инфу, указывайте пожалуйста: техника "поднята из травы" или бывалая уже в боях, или купленная в Европе. В чём конкретно заключалась модернизация и главное, сколько всё это счастье стоило налогоплатильщику. И побольше фото. Надеюсь это не большая гостайна?
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13.10.2020 16:34
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опять заказ 2017 года?
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13.10.2020 16:27 Відповісти
Ще замовлення 2014 року не виконали! Головний механізм який потрібно міняти в БМП це двигун, масло в якому потрібно розігрівати відкритим вогнем 15-20 хвилин, зі спеціального пристрою який жутко шумить вогнем та димом навколо і повідомляє ворогу що зараз БМП ринеться в бій! Цей старий мотлох давно потрібно було утилізувати і закупити нормальні БМП Шакал в Чехії та Словакії та переробити танки на важкі БМПВ-64 та БМПВ-72 для підтримки піхоти під щильним вогнем! Навіщо цю рухлять відновлювати я не розумію! Влучити з цієї гармати все одно неможливо, вона бовтаєтсья після пострілу як гівно в ополонці.
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13.10.2020 16:38 Відповісти
Дибилоид, а чем Шакал отличается от БМП-2? А ты не в курсе, что в Житомире на бехи ставят дизеля Deutz? Тебя, на дурке, не проинформировали? Поставь "на вид" санитарам.
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13.10.2020 20:57 Відповісти
На цих БМП старі радянські двигуни які потрібно гріти підігрівачем зі страшним шумом і міняти їх на німецькі цивільні двигуни для будівельних генераторів не варто, бо вони довго в армії не проживуть!
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14.10.2020 00:23 Відповісти
согласен..- хотя шакал тоже уже давно не фигура...((
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14.10.2020 00:11 Відповісти
1991 года заказ.
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13.10.2020 17:54 Відповісти
Из шести один собрали?
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13.10.2020 16:30 Відповісти
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13.10.2020 16:34 Відповісти
Покрасили, но краски на один хватило
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13.10.2020 16:59 Відповісти
дрожи москаль, сей вестью уязвленный
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13.10.2020 16:33 Відповісти
Ребят, когда подаёте такую инфу, указывайте пожалуйста: техника "поднята из травы" или бывалая уже в боях, или купленная в Европе. В чём конкретно заключалась модернизация и главное, сколько всё это счастье стоило налогоплатильщику. И побольше фото. Надеюсь это не большая гостайна?
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13.10.2020 16:34 Відповісти
Блин там рации, системы управления огнём нужны .. а не пиксели
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13.10.2020 17:00 Відповісти
А статью прочитать не судьба?
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13.10.2020 20:59 Відповісти
Гробы на колесах. Нашли чем хвастаться.
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13.10.2020 17:21 Відповісти
не гунди брюзга - в 1965 х годах это передовая техника
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13.10.2020 20:25 Відповісти
По сравнению со ржавыми желтыми Богданами, образца 2014 года, таки да, передовая техника. Да, полудурок, и не "образца 1965 х" , а как минимум 1980-ых.
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13.10.2020 21:02 Відповісти
це точно. Мало того що бронювання ніяке так воно ще і проржавіло.
Тобто взагалі не триматиме навіть ті кулі на які було розраховане у свій час
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14.10.2020 09:31 Відповісти
Это те, что из Польши приехали? Или надо было дать пинок под зад уголовным делом?
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13.10.2020 18:34 Відповісти
крашеный металлолом только от калаша поможет
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13.10.2020 20:24 Відповісти
 
 