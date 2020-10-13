Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БМП-2. ФОТО
Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав ЗСУ партію відновлених бойових машин піхоти БМП-2, які пройшли регламентний ремонт у рамках державного оборонного замовлення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Ми не лише відремонтували, а й модернізували ці БМП-2 за рахунок новітніх засобів навігації, оптичних приладів та прицілів, що дало змогу продовжити та покращити ресурсні показники бойових машин. Напередодні Дня захисника України бойові машини передано нашим військовим", – повідомив директор Житомирського бронетанкового заводу Олексій Жуковець.
В процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти, що підтверджено циклом заводських та приймально-здавальних випробувань.
ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням глибокою модернізацією та капітальним ремонтом бойової і спеціальної техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, а також машин на їх базі.
Нагадаємо, у жовтні на територію Житомирського бронетанкового заводу прибули 26 БМП-1АК, які ДК "Укрспецекспорт" через рішення суду примусово вилучив у польського постачальника. За контрактом польська фірма "WTORPLAST S.A." мала поставити ці БМП для українських військових ще у 2018 році. Наразі фахівці ЖБТЗ проводять процес дефектації цих бойових машин.
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