РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10065 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 942 19

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал ВСУ партию восстановленных боевых машин пехоты БМП-2, которые прошли регламентный ремонт в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2 01

"Мы не только отремонтировали, но и модернизировали эти БМП-2 за счет новейших средств навигации, оптических приборов и прицелов, что позволило продолжить и улучшить ресурсные показатели боевых машин. Накануне Дня защитника Украины боевые машины переданы нашим военным", - сообщил директор Житомирского бронетанкового завода Алексей Жуковец.

В процессе ремонта специалисты завода восстановили боеспособность всех систем и агрегатов боевых машин пехоты, что подтверждено циклом заводских и приемо-сдаточных испытаний.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовский авиаремонтный завод передал украинским военным модернизированный истребитель МиГ-29. ФОТО

ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.

Напомним, в октябре на территорию Житомирского бронетанкового завода прибыли 26 БМП-1АК, которые ГК "Укрспецэкспорт" по решению суда принудительно изъял у польского поставщика. По контракту польская фирма "WTORPLAST S.A." должна была поставить эти БМП для украинских военных еще в 2018 году. Сейчас специалисты ЖБТЗ проводят процесс дефектации этих боевых машин.

Также читайте: Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80. ФОТО

Автор: 

армия (8490) оборона (5194) Укроборонпром (1238) техника (1732)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
опять заказ 2017 года?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:27
+3
Из шести один собрали?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:30
+2
Ребят, когда подаёте такую инфу, указывайте пожалуйста: техника "поднята из травы" или бывалая уже в боях, или купленная в Европе. В чём конкретно заключалась модернизация и главное, сколько всё это счастье стоило налогоплатильщику. И побольше фото. Надеюсь это не большая гостайна?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять заказ 2017 года?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:27 Ответить
Ще замовлення 2014 року не виконали! Головний механізм який потрібно міняти в БМП це двигун, масло в якому потрібно розігрівати відкритим вогнем 15-20 хвилин, зі спеціального пристрою який жутко шумить вогнем та димом навколо і повідомляє ворогу що зараз БМП ринеться в бій! Цей старий мотлох давно потрібно було утилізувати і закупити нормальні БМП Шакал в Чехії та Словакії та переробити танки на важкі БМПВ-64 та БМПВ-72 для підтримки піхоти під щильним вогнем! Навіщо цю рухлять відновлювати я не розумію! Влучити з цієї гармати все одно неможливо, вона бовтаєтсья після пострілу як гівно в ополонці.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:38 Ответить
Дибилоид, а чем Шакал отличается от БМП-2? А ты не в курсе, что в Житомире на бехи ставят дизеля Deutz? Тебя, на дурке, не проинформировали? Поставь "на вид" санитарам.
показать весь комментарий
13.10.2020 20:57 Ответить
На цих БМП старі радянські двигуни які потрібно гріти підігрівачем зі страшним шумом і міняти їх на німецькі цивільні двигуни для будівельних генераторів не варто, бо вони довго в армії не проживуть!
показать весь комментарий
14.10.2020 00:23 Ответить
согласен..- хотя шакал тоже уже давно не фигура...((
показать весь комментарий
14.10.2020 00:11 Ответить
1991 года заказ.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:54 Ответить
Из шести один собрали?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:30 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2020 16:34 Ответить
Покрасили, но краски на один хватило
показать весь комментарий
13.10.2020 16:59 Ответить
дрожи москаль, сей вестью уязвленный
показать весь комментарий
13.10.2020 16:33 Ответить
Ребят, когда подаёте такую инфу, указывайте пожалуйста: техника "поднята из травы" или бывалая уже в боях, или купленная в Европе. В чём конкретно заключалась модернизация и главное, сколько всё это счастье стоило налогоплатильщику. И побольше фото. Надеюсь это не большая гостайна?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:34 Ответить
Блин там рации, системы управления огнём нужны .. а не пиксели
показать весь комментарий
13.10.2020 17:00 Ответить
А статью прочитать не судьба?
показать весь комментарий
13.10.2020 20:59 Ответить
Гробы на колесах. Нашли чем хвастаться.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:21 Ответить
не гунди брюзга - в 1965 х годах это передовая техника
показать весь комментарий
13.10.2020 20:25 Ответить
По сравнению со ржавыми желтыми Богданами, образца 2014 года, таки да, передовая техника. Да, полудурок, и не "образца 1965 х" , а как минимум 1980-ых.
показать весь комментарий
13.10.2020 21:02 Ответить
це точно. Мало того що бронювання ніяке так воно ще і проржавіло.
Тобто взагалі не триматиме навіть ті кулі на які було розраховане у свій час
показать весь комментарий
14.10.2020 09:31 Ответить
Это те, что из Польши приехали? Или надо было дать пинок под зад уголовным делом?
показать весь комментарий
13.10.2020 18:34 Ответить
крашеный металлолом только от калаша поможет
показать весь комментарий
13.10.2020 20:24 Ответить
 
 