Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БМП-2. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал ВСУ партию восстановленных боевых машин пехоты БМП-2, которые прошли регламентный ремонт в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Мы не только отремонтировали, но и модернизировали эти БМП-2 за счет новейших средств навигации, оптических приборов и прицелов, что позволило продолжить и улучшить ресурсные показатели боевых машин. Накануне Дня защитника Украины боевые машины переданы нашим военным", - сообщил директор Житомирского бронетанкового завода Алексей Жуковец.

В процессе ремонта специалисты завода восстановили боеспособность всех систем и агрегатов боевых машин пехоты, что подтверждено циклом заводских и приемо-сдаточных испытаний.

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ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.

Напомним, в октябре на территорию Житомирского бронетанкового завода прибыли 26 БМП-1АК, которые ГК "Укрспецэкспорт" по решению суда принудительно изъял у польского поставщика. По контракту польская фирма "WTORPLAST S.A." должна была поставить эти БМП для украинских военных еще в 2018 году. Сейчас специалисты ЖБТЗ проводят процесс дефектации этих боевых машин.

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