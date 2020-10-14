Понівечення автомобіля правозахисниці в Лисичанську: Ястребова пов'язує напад зі своєю роботою щодо "смотрящих у вугільній мафії"

Правозахисниця Віра Ястребова, автомобіль якої понівечили невідомі на Луганщині, пов'язує напад зі своєю роботою щодо "смотрящих у вугільній мафії".

Про це вона повідомила "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Я не пов’язую це на 100% з адвокатською діяльністю, бо там таких кейсів, які могли би бути підставою для таких неправомірних дій деяких осіб, у мене зараз у провадженні немає. Були певні пропозиції не бути настільки активними, але все це я буду переводити у юридичну площину і в межах розслідування будуть встановлюватися особи", – каже Ястребова.

"Що стосується події - то я пов’язую це зі своєю роботою щодо смотрящих у вугільній мафії, яка, на жаль, нікуди не поділася. І всі ці кейси, які є у площині правозахисної діяльності саме на території України, в регіоні, мабуть, вони дуже комусь заважають. Учора ще був незрозумілий для мене дзвінок і я розумію, у якому руслі мені рухатися. Я повідомила це слідству. Це був дзвінок від людей, яких я знаю з широкого загалу і мені порекомендували подивитися на автівку. Я все зрозуміла", – додала правозахисниця.

Раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Лисичанську (Луганська область) невідомі понівечили автомобіль правозахисниці і директорки "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.

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