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Новини
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Понівечення автомобіля правозахисниці в Лисичанську: Ястребова пов'язує напад зі своєю роботою щодо "смотрящих у вугільній мафії"

Понівечення автомобіля правозахисниці в Лисичанську: Ястребова пов'язує напад зі своєю роботою щодо

Правозахисниця Віра Ястребова, автомобіль якої понівечили невідомі на Луганщині, пов'язує напад зі своєю роботою щодо "смотрящих у вугільній мафії".

Про це вона повідомила "Громадському радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Я не пов’язую це на 100% з адвокатською діяльністю, бо там таких кейсів, які могли би бути підставою для таких неправомірних дій деяких осіб, у мене зараз у провадженні немає. Були певні пропозиції не бути настільки активними, але все це я буду переводити у юридичну площину і в межах розслідування будуть встановлюватися особи", – каже Ястребова.

"Що стосується події - то я пов’язую це зі своєю роботою щодо смотрящих у вугільній мафії, яка, на жаль, нікуди не поділася. І всі ці кейси, які є у площині правозахисної діяльності саме на території України, в регіоні, мабуть, вони дуже комусь заважають. Учора ще був незрозумілий для мене дзвінок і я розумію, у якому руслі мені рухатися. Я повідомила це слідству. Це був дзвінок від людей, яких я знаю з широкого загалу і мені порекомендували подивитися на автівку. Я все зрозуміла", – додала правозахисниця.

Раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Лисичанську (Луганська область) невідомі понівечили автомобіль правозахисниці і директорки "Східної правозахисної групи" Віри Ястребової.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) Лисичанськ (315) правозахисники (377) Луганська область (4869)


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Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии" - Цензор.НЕТ 1695
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14.10.2020 12:06 Відповісти
Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии" - Цензор.НЕТ 1452
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14.10.2020 12:12 Відповісти
Довели зеленые бандитские змеи, человека. Страной управляют олигархические сатанячьи змеи, под руководством зеленого сумасшедшего клоуна, играющего роль президента. Все повыздыхают, все накраденное пойдет прахом, за все ответят.
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14.10.2020 12:25 Відповісти
п...ь и правакация - не может простая правозащитница гонять на жигулях, минимум на мерсе, бехе или кразе
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14.10.2020 12:13 Відповісти
Та там в гараже не хватило места для машины, на которой ее уборщица ездит в эпицентр.
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14.10.2020 12:33 Відповісти
Болото рыгооппо в регионе процветает. После 25-го будут горькие ягодки..
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14.10.2020 18:43 Відповісти
 
 