Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии"

Правозащитница Вера Ястребова, автомобиль которой изуродовали неизвестные на Луганщине, связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии".

Об этом она сообщила "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я не связываю это на 100% с адвокатской деятельностью, там таких кейсов, которые могли бы быть основанием для таких неправомерных действий некоторых лиц, у меня сейчас в производстве нет. Были определенные предложения не быть столь активной, но все это я буду переводить в юридическую плоскость и в рамках расследования будут устанавливать личности", - говорит Ястребова.

"Что касается события - я связываю это со своей работой по смотрящим в угольной мафии, которая, к сожалению, никуда не девалась. И все эти кейсы, которые есть в плоскости правозащитной деятельности именно на территории Украины, в регионе, видимо, они очень кому-то мешают. Вчера еще был непонятный для меня звонок, и я понимаю в каком русле мне двигаться. Я сообщила это следствию. Это был звонок от людей, которых я знаю из широких масс и мне порекомендовали посмотреть на машину. Я все поняла", - добавила правозащитница.

Ранее упролномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Лисичанске (Луганская область) неизвестные изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

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