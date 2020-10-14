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Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии"

Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по

Правозащитница Вера Ястребова, автомобиль которой изуродовали неизвестные на Луганщине, связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии".

Об этом она сообщила "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я не связываю это на 100% с адвокатской деятельностью, там таких кейсов, которые могли бы быть основанием для таких неправомерных действий некоторых лиц, у меня сейчас в производстве нет. Были определенные предложения не быть столь активной, но все это я буду переводить в юридическую плоскость и в рамках расследования будут устанавливать личности", - говорит Ястребова.

"Что касается события - я связываю это со своей работой по смотрящим в угольной мафии, которая, к сожалению, никуда не девалась. И все эти кейсы, которые есть в плоскости правозащитной деятельности именно на территории Украины, в регионе, видимо, они очень кому-то мешают. Вчера еще был непонятный для меня звонок, и я понимаю в каком русле мне двигаться. Я сообщила это следствию. Это был звонок от людей, которых я знаю из широких масс и мне порекомендовали посмотреть на машину. Я все поняла", - добавила правозащитница.

Ранее упролномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Лисичанске (Луганская область) неизвестные изуродовали автомобиль правозащитницы и директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) Северодонецк (333) правозащитники (678) Луганская область (6487)


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Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии" - Цензор.НЕТ 1695
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14.10.2020 12:06 Ответить
Изуродование автомобиля правозащитницы в Лисичанске: Ястребова связывает нападение со своей работой по "смотрящим в угольной мафии" - Цензор.НЕТ 1452
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14.10.2020 12:12 Ответить
Довели зеленые бандитские змеи, человека. Страной управляют олигархические сатанячьи змеи, под руководством зеленого сумасшедшего клоуна, играющего роль президента. Все повыздыхают, все накраденное пойдет прахом, за все ответят.
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14.10.2020 12:25 Ответить
п...ь и правакация - не может простая правозащитница гонять на жигулях, минимум на мерсе, бехе или кразе
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14.10.2020 12:13 Ответить
Та там в гараже не хватило места для машины, на которой ее уборщица ездит в эпицентр.
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14.10.2020 12:33 Ответить
Болото рыгооппо в регионе процветает. После 25-го будут горькие ягодки..
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14.10.2020 18:43 Ответить
 
 