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Зеленський виступить зі щорічним посланням до Ради 20 жовтня (оновлено)

Зеленський виступить зі щорічним посланням до Ради 20 жовтня (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням. У ньому він визначить стратегічні напрямки розвитку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

"20 жовтня президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням, у якому визначить стратегічні напрямки розвитку країни. Це мало статися у квітні, проте у зв'язку з погіршенням пандемічної ситуації було перенесено. Парламент працюватиме в звичайному режимі", - сказала Мендель.

Зазначимо, раніше президент затвердив Стратегію національної безпеки, яка має визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ ґрунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів підготували новий проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Також у Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони почали розробку Стратегії кібербезпеки України.

Також читайте: Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за бюджет-2021, але заслухає звернення Зеленського, - нардеп Железняк

Автор: 

ВР (14941) Зеленський Володимир (23683) послання (24) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+5
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 3905
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15.10.2020 10:32
+3
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 4351

Збацає на роялі?
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15.10.2020 10:31
+1
Ну не поднимишь ты уже себе рейтинг на местных выборах.
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15.10.2020 10:28
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Ну не поднимишь ты уже себе рейтинг на местных выборах.
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15.10.2020 10:28 Відповісти
Прямо как ху#ло с посланием выступает.
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15.10.2020 10:31 Відповісти
Это ладно... типо есть Указ Президента от 1997 г. об этом (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314/97#Text). Прикол ведь в том, что оно решило это сделать за 5 дней до местных выборов. Выглядит как прикрытая агитация. Сделай 26 числа например. Так нет...
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15.10.2020 10:36 Відповісти
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 4351

Збацає на роялі?
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15.10.2020 10:31 Відповісти
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 3905
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15.10.2020 10:32 Відповісти
Шось я не пам'ятаю у нас раніше таких "посланій". ***** копіює?
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15.10.2020 10:31 Відповісти
вони були, але у цьому році це останній інструмент хоть трохи врятувати рейтинг партейки на місцевих виборах, бо могли провести раніше або пізніше.Адже погодьтеся- інтрига зростає: спочатку по питанню в день, тепер політики будуть очікувати що намалює ЗЕ як стратегію розвитку держави.
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15.10.2020 10:48 Відповісти
может уже хватит цирка !!!
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15.10.2020 11:01 Відповісти
Да он уже давно послал и Раду, и всех.
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15.10.2020 11:42 Відповісти
блаблабла
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15.10.2020 12:44 Відповісти
Нормальные люди выступают с обращением. А с посланием к зелупе могут выступить граждане
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15.10.2020 12:55 Відповісти
"Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено" А зараз значить пандемічна ситуація покращилась? Просто зелений недоумок готовий на все аби не допустити провалу слуг на місцевих виборах. І тричі продасть Україну русні, бєні, ахметову чи кому завгодно аби залишитись президентом
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15.10.2020 12:59 Відповісти
 
 