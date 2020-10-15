Зеленський виступить зі щорічним посланням до Ради 20 жовтня (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням. У ньому він визначить стратегічні напрямки розвитку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

"20 жовтня президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням, у якому визначить стратегічні напрямки розвитку країни. Це мало статися у квітні, проте у зв'язку з погіршенням пандемічної ситуації було перенесено. Парламент працюватиме в звичайному режимі", - сказала Мендель.

Зазначимо, раніше президент затвердив Стратегію національної безпеки, яка має визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ ґрунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів підготували новий проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Також у Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони почали розробку Стратегії кібербезпеки України.

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