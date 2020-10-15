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Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября (обновлено)

Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием. В нем он определит стратегические направления развития Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны. Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", - сказала Мендель.

Отметим, ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности.

Напомним, в Кабинете министров подготовили новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также в Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада на заседании 20 октября может не голосовать за бюджет-2021, но заслушает обращение Зеленского, - нардеп Железняк

ВР (29227) Зеленский (20210) послание (63) Мендель (232)


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Топ комментарии
+5
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 3905
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15.10.2020 10:32
+3
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 4351

Збацає на роялі?
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15.10.2020 10:31
+1
Ну не поднимишь ты уже себе рейтинг на местных выборах.
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15.10.2020 10:28
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Ну не поднимишь ты уже себе рейтинг на местных выборах.
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15.10.2020 10:28 Ответить
Прямо как ху#ло с посланием выступает.
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15.10.2020 10:31 Ответить
Это ладно... типо есть Указ Президента от 1997 г. об этом (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314/97#Text). Прикол ведь в том, что оно решило это сделать за 5 дней до местных выборов. Выглядит как прикрытая агитация. Сделай 26 числа например. Так нет...
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15.10.2020 10:36 Ответить
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 4351

Збацає на роялі?
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15.10.2020 10:31 Ответить
Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября - Цензор.НЕТ 3905
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15.10.2020 10:32 Ответить
Шось я не пам'ятаю у нас раніше таких "посланій". ***** копіює?
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15.10.2020 10:31 Ответить
вони були, але у цьому році це останній інструмент хоть трохи врятувати рейтинг партейки на місцевих виборах, бо могли провести раніше або пізніше.Адже погодьтеся- інтрига зростає: спочатку по питанню в день, тепер політики будуть очікувати що намалює ЗЕ як стратегію розвитку держави.
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15.10.2020 10:48 Ответить
может уже хватит цирка !!!
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15.10.2020 11:01 Ответить
Да он уже давно послал и Раду, и всех.
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15.10.2020 11:42 Ответить
блаблабла
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15.10.2020 12:44 Ответить
Нормальные люди выступают с обращением. А с посланием к зелупе могут выступить граждане
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15.10.2020 12:55 Ответить
"Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено" А зараз значить пандемічна ситуація покращилась? Просто зелений недоумок готовий на все аби не допустити провалу слуг на місцевих виборах. І тричі продасть Україну русні, бєні, ахметову чи кому завгодно аби залишитись президентом
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15.10.2020 12:59 Ответить
 
 