Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием. В нем он определит стратегические направления развития Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны. Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", - сказала Мендель.
Отметим, ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности.
Напомним, в Кабинете министров подготовили новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Также в Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.
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