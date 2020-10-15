Венедіктова відмовила НАБУ у відновленні справи "Роттердам+" через "відсутність матеріалів кримінального провадження", - ЦПК

Стало відомо, чому генпрокурор Ірина Венедіктова відмовилася скасувати постанову про закриття справи "Роттердам+". Підстава для відмови формальна: відсутність матеріалів кримінального провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Центр протидії корупції.

"У Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання щодо відновлення справи "Роттердам+" за скаргою Центру Протидії Корупції. Зокрема, з'ясувалось, чому генпрокурорка Венедіктова відмовила детективам НАБУ у задоволенні скарги на постанову про закриття справи. Підстава для відмови формальна: відсутність матеріалів кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні дослідили томи №6-7-8 (всього їх 17) і долучили додаткові документи. Окрім того, суддя Олійник перейшла до дослідження 9 тому справи, зокрема першої експертизи, яка проводилася СБУ і встановила збитки майже на 19 млрд грн. Саме після цієї експертизи були пред'явлені підозри у справі.



"Прокурор САП Віталій Пономаренко підтвердив, що згадана експертиза є належним і допустимим доказом і вона дійсно встановила наявність потенційних збитків. Цікаво, чому ж тоді прокурор проігнорував її, коли ухвалював постанову про закриття справи?" - зазначили в ЦПК

Наступне засідання відбудеться 27 жовтня о 9:30.

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Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито щодо підозрюваних осіб 27 серпня через відсутність достатніх доказів їхньої провини і вичерпані можливості для їхнього отримання.

Рішення про закриття справи щодо підозрюваних ухвалено після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збиток від дії формули.

Рішення САП про закриття справи було оскаржено у Вищому антикорупційному суді. 24 вересня ВАКС відхилив позов екснардепа Віктора Чумака та визнав рішення прокурора САП про закриття справи законним і обґрунтованим.

У поточний момент позов Чумака на стадії апеляційного розгляду. Також в ВАКС надійшла об'єднана скарга Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського і громадської організації "Центр протидії корупції", які також оскаржують рішення САП про закриття справи.

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