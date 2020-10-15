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Новини Роттердам плюс
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Венедіктова відмовила НАБУ у відновленні справи "Роттердам+" через "відсутність матеріалів кримінального провадження", - ЦПК

Венедіктова відмовила НАБУ у відновленні справи

Стало відомо, чому генпрокурор Ірина Венедіктова відмовилася скасувати постанову про закриття справи "Роттердам+". Підстава для відмови формальна: відсутність матеріалів кримінального провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Центр протидії корупції.

"У Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання щодо відновлення справи "Роттердам+" за скаргою Центру Протидії Корупції. Зокрема, з'ясувалось, чому генпрокурорка Венедіктова відмовила детективам НАБУ у задоволенні скарги на постанову про закриття справи. Підстава для відмови формальна: відсутність матеріалів кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні дослідили томи №6-7-8 (всього їх 17) і долучили додаткові документи. Окрім того, суддя Олійник перейшла до дослідження 9 тому справи, зокрема першої експертизи, яка проводилася СБУ і встановила збитки майже на 19 млрд грн. Саме після цієї експертизи були пред'явлені підозри у справі.

"Прокурор САП Віталій Пономаренко підтвердив, що згадана експертиза є належним і допустимим доказом і вона дійсно встановила наявність потенційних збитків. Цікаво, чому ж тоді прокурор проігнорував її, коли ухвалював постанову про закриття справи?" - зазначили в ЦПК

Наступне засідання відбудеться 27 жовтня о 9:30.

Також читайте: Офіс генпрокурора підтвердив закриття справи "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито щодо підозрюваних осіб 27 серпня через відсутність достатніх доказів їхньої провини і вичерпані можливості для їхнього отримання.

Рішення про закриття справи щодо підозрюваних ухвалено після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збиток від дії формули.

Рішення САП про закриття справи було оскаржено у Вищому антикорупційному суді. 24 вересня ВАКС відхилив позов екснардепа Віктора Чумака та визнав рішення прокурора САП про закриття справи законним і обґрунтованим.

У поточний момент позов Чумака на стадії апеляційного розгляду. Також в ВАКС надійшла об'єднана скарга Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського і громадської організації "Центр протидії корупції", які також оскаржують рішення САП про закриття справи.

Читайте: Справу "Роттердам+" закрито через недостатність доказів, - в.о. керівника САП

Автор: 

НАБУ (5061) Вовк (185) НКРЕКП (1813) Роттердам+ (297) Кривенко Оксана (54) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+14
а теперь вся эта шушера с набу пусть вернет в казну, бабло потратившее на свое гамновозение по расследованию, за 2 - 3 года.
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15.10.2020 14:22
+10
Кто ее знает, говорят что подлая марзь еще та, и маму родную продаст за власть и деньги, а украинцев и Украину подавно.
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15.10.2020 14:40
+9
Хто заважав і заважає притягнути портнова? Хто заважав і заважає притягнути мертвечука ,кузміна і іншу погань? Ніхто не заважав і не заважає бо ніхто ніколи і не хотів.
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15.10.2020 14:38
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если даже ватадиктова слила, вам все понятно зебики?
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15.10.2020 14:19 Відповісти
Раз Шефир ездит в имение к Ахметову, то, конечно, всё всем понятно. Продавать дешёвый донбасский сепаратистский уголь по цене "Роттердам +" во время войны с этими же сепаратистами и российскими наёмниками - это же не преступление, просто бизнес.
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15.10.2020 17:25 Відповісти
а теперь вся эта шушера с набу пусть вернет в казну, бабло потратившее на свое гамновозение по расследованию, за 2 - 3 года.
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15.10.2020 14:22 Відповісти
И по многим другим.Портнов клепает дела которые тянут ресурсы и деньги и выхлоп ноль.Кто оплачивает??!
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15.10.2020 14:28 Відповісти
Хто заважав і заважає притягнути портнова? Хто заважав і заважає притягнути мертвечука ,кузміна і іншу погань? Ніхто не заважав і не заважає бо ніхто ніколи і не хотів.
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15.10.2020 14:38 Відповісти
Не надо сказок Портнов вернулся как раз как Зеля выиграл выборы при Порошенко он сидн в России тихо.Почему приехал при Зеленском вопрос риторический.И кто должен на него открыть дело? Если генеральный прокурор обслуживает Портнова и Зеленского.
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15.10.2020 17:37 Відповісти
Де ті справи котрі були відкриті на портнова кумами однотурового? А якщо нема то й не хрюкай свинарчучок.
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15.10.2020 18:07 Відповісти
Еще бы - ведь теперь на этих схемах осели новые люди.
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15.10.2020 14:29 Відповісти
А з чого харчуватись? Рядові прокурорші в декреті на мерсах дітей збивають. Треба ж якось підтримувати рівень.
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15.10.2020 14:42 Відповісти
В принципе, схема «Роттердам +» для угля ничем не отличается от схемы «Дюссельдорф +» для газа.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения, - частично исчезали в «Нафтогазе» (шли на премии образцовым сыновьям и их «мамам»), но и, всё-таки, перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев? (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
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15.10.2020 15:00 Відповісти
Все три
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Эх, хорошо бы!... Но вот - "Кто ж их посадит?!... Они же - памятники!" - почти ©
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16.10.2020 14:43 Відповісти
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15.10.2020 14:39 Відповісти
Кто ее знает, говорят что подлая марзь еще та, и маму родную продаст за власть и деньги, а украинцев и Украину подавно.
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15.10.2020 14:40 Відповісти
Интеллект на лице....
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15.10.2020 14:45 Відповісти
.... и в голове отсутствует.
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15.10.2020 14:47 Відповісти
Так клоун специально всякую мразь нам подсовывает, он по себе равняет.
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15.10.2020 16:50 Відповісти
Все «выводы» всех «экспертиз» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов!




Главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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15.10.2020 15:06 Відповісти
Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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15.10.2020 15:08 Відповісти
Так Ахметыч вообще непотопляемый. Он и при зеленом чувствует себя превосходно. А мертвечук еще лучше
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15.10.2020 21:46 Відповісти
Абсолютно верно, но на Цензоре в комментах пасётся целое стадо фанов сивочолого "гетмана", которые ведут неравный бой с "73% зебилов" и им абсолютно по барабану цифры, факты, размышления. Эта статья с темой, где миллионы дураков несколько лет кидали и кидают на деньги - 4к просмотров и 40 комментов, зато вчерашняя "тарелка борща" Зелика - 2-й день истерика 50к просмотров и 500 комментов, до сих пор жопы горят. Приоритеты, как говорится, на лице
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16.10.2020 03:20 Відповісти
Убытки от Роттердам+ понесло только население Украины. Венедиктова гарантирует, что государство от этого не пострадало. Давайте простим эти несколько десятков милиардов гривен олигархам, которые нагрели руки на Роттердаме +. Фамилии всех мы знаем, это все кто имели отношение к тарифам за центральное отопление, за электричество, за газ, естественно за воду, потому что насосы электрические, за стоимость ж.д. билетов и т.д. и т.п.
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15.10.2020 15:24 Відповісти
Все це казуїстика та маніпуляція.Проблема в тому,що наша тіпа влада не має абсолюютно ніякого бажаня боротись з корупцією. Бо самі корупціонери. І ця грьобана корупція пронизує владу з самого низу, і аж до самого верху. І без відстрілу ворюг вже аж ніяк не обійтись.
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15.10.2020 15:48 Відповісти
Ну теперь хай зебильо моральный ущерб выплачивают)Уверена так и будет.
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15.10.2020 16:25 Відповісти
Эй, зежопые, так "Вротердам ++++++++" плохо или нет? Что это вы так резко затихли?
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15.10.2020 16:57 Відповісти
из-за работы на беню и ахмета......под руководством ваЗЕлиновского нарко-Дегенерата!!!!
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15.10.2020 17:01 Відповісти
Я шо-то начинаю подозревать, , что первый вопрос из пяти для Петра Алексеича. Или он со своими ботами завязывает гнать на Бубочку или Бубочка его упрячет в каземат на пожизненное.
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15.10.2020 17:06 Відповісти
Идиоты - они конечно очень подозрительные, но им легко впарить талон на повидло вместо самого повидла. Им похрен, что все эти НАБУсапы не в состоянии ДОКАЗАТЬ хоть что-то, зато важно чтобы царь пообещал "наказать, и строжайше наказать!"
Предлагаю Зеле шестой беспроиграшный вопрос: "считате(ешь) ли вы (ты?) необходимым вернуть смертную казнь за тяжкие преступления?"
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15.10.2020 17:24 Відповісти
Сам идиот. Да еще и бот впридачу. И где ПОП таких кретинов набрал?
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15.10.2020 17:49 Відповісти
"бот" - это сокращение от "робот", дубина!
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15.10.2020 18:38 Відповісти
эта ватная, ручная шалашовка провалившая проф.отбор, не задекларировавшая хату в центре Киева ценой от 500-750 тыс.баксов, незаконно поселившаяся в Пуще-Водице за счет бюджета, стряпоющая липовые дела давно должна сидеть в Качановке!!!
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15.10.2020 17:13 Відповісти
Це все, що потрібно знати про так зване протистояння "патріота" порошенко та малороса зеденського! Вони з однієї пісочниці. Не нашої.
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15.10.2020 17:27 Відповісти
Не надо сказок Портнов вернулся как раз как Зеля выиграл выборы при Порошенко он сидн в России тихо.Почему приехал при Зеленском вопрос риторический.И кто должен на него открыть дело? Если генеральный прокурор обслуживает Портнова и Зеленского.
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15.10.2020 17:39 Відповісти
За закрытие дела уже все давно заплачено: вспомните автомобили скорой помощи, конверты "слугам народа" и наверняка много чего другого чего мы не знаем. Кто думает что это все "благотворительность" тот последний идиот или "слуга народа", что в общем то одно и тоже.
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15.10.2020 17:39 Відповісти
Нужно народу иметь инструмент - прямую демократию, чтобы народ мог уволить Ген Прокурора.
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15.10.2020 19:44 Відповісти
Мабуть сеструха того Бруттели..,ну як там у класика "І ти курва...!?",і Порох не сидить,і шо характерно вже давно не весна,й Покрова якось-такось.
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15.10.2020 20:25 Відповісти
Венедиктова - это типичная партия регионов. Отрабатывает за бабки Ахметова, себе на безбедное будущее. Никакой морали, правосудия, и порядочности, все ее принципы - это чисто деньги превыше всего.
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15.10.2020 20:39 Відповісти
***,у нас может быть президент не отлизывающий ахметкины яйца за пару монет?
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15.10.2020 23:04 Відповісти
 
 