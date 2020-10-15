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Новини Свободу Марківу
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Апеляційний суд Мілана винесе рішення у справі Марківа в листопаді, - ЗМІ

Апеляційний суд Мілана винесе рішення у справі Марківа в листопаді, - ЗМІ

Апеляційний суд Мілана, який розглядає скаргу на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, ймовірно, ухвалить своє рішення у листопаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказала журналістка Наталка Кудрик, яка відстежує цей процес.

"Рішення суду про долучення нової експертизи перекладу тюремної розмови Марківа є важливим, але невідомо, як на неї відреагує суд і чи відреагує взагалі. Це ми дізнаємося у день вердикту, який прогнозують на листопад", - зазначила Кудрик.

Вона також прокоментувала залучення судом висновків дослідження висловлювань Марківа у розмові зі співкамерником у липні 2017 року. Згідно з новим перекладом, Марків не казав "ми прибрали репортера", як наполягало обвинувачення, а його фраза звучала: "У 2014-му був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

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"Висновки експертизи, на думку захисту, стали великим автоголом у бік обвинувачення, яке дуже домагалося точного перекладу. Вони в останній день, поза процедурними правилами, подали до суду це клопотання. Очевидно, що прокурорку результат перекладу не задовольнив, адже вона і словом не прокоментувала точних слів Віталія, який вкотре відкинув свою причетність до інциденту", - каже Кудрик.

За її словами, на суді прокурор і адвокати цивільних позивачів повторювали тези кремлівської пропаганди про те, що 24 травня 2014 року на Донбасі не було війни, про "чемних" бойовиків-сепаратистів і жорстокість українців та самого засудженого, котрий "не визнає своєї вини і не співчуває родині загиблого".

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"Словом, стає більш помітним, як, не маючи прямих доказів, обвинувачення випручується щосили, щоб стояти на своєму, хай і попри здорову логіку. Фактично вони створили собі паралельну реальність і не дають жодного натяку, щоб її залишати або піддати сумніву. Це, певно, і є один з підсумків сьогоднішнього засідання", - зауважила журналістка.

Вона додала, що щодня відчувається згубний вплив фейкових новин та інтерпретації фактів, а справа Марківа підтверджує, як драматично фейки впливають на долю окремої людини.

За словами Кудрик, під час наступного засідання, яке має відбутися 23 жовтня, продовжаться дебати сторін і виступатимуть захисники Марківа. Захист чекає також на рішення суду, чи будуть долучені нові докази до матеріалів справи.

Зокрема, йдеться про нових свідків, яких вдалося виявити і допитати українській стороні, експертні висновки, а також фільм-розслідування "Не в тому місці, не в той час".

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Автор: 

Італія (1564) Національна гвардія (1519) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+5
они бы так своих репортёров, судили за то, что работают на кремлевских пропагандистов и террористов
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15.10.2020 23:32
+4
Апелляционный суд Милана не вдохновляет своей беспристрасностью,
но будем надеятся....
В деле Маркива есть один большой минус - гражданство Италии.
а значит етот минус украинские дипломаты должны сломать.
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15.10.2020 23:38
+3
Итальянский суд - самый печерский суд в мире..
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15.10.2020 23:37
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они бы так своих репортёров, судили за то, что работают на кремлевских пропагандистов и террористов
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15.10.2020 23:32 Відповісти
Итальянский суд - самый печерский суд в мире..
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15.10.2020 23:37 Відповісти
это филиал басманного
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15.10.2020 23:43 Відповісти
Апелляционный суд Милана не вдохновляет своей беспристрасностью,
но будем надеятся....
В деле Маркива есть один большой минус - гражданство Италии.
а значит етот минус украинские дипломаты должны сломать.
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15.10.2020 23:38 Відповісти
Боюсь, не вийде... Треба було стороні захисту ворушить питання юрисдикції ще на початку досудового слідства, наполягаючи на тому, що дії, в яких підозрюють Марківа, сталися на території України, але адвокат "затупив", а зараз всі купою звинувачують в цьому Україну... Якби він звернувся тоді з клопотанням до ГПУ і Президента, не думаю, що йому-б, відмовили... Тоді-б, Україна мала законний привід втрутиться в процес слідства... Може-б, і не добилася-б, передачі слідства українським правоохоронним органам, однак це змусило-б італійців підійти до слідства всесторонньо і об"єктивно... А так вони діяли по принципу: "Ми прийняли "чужака" до себе, дали йому громадянство, а він, замість подяки, "нашого" убив!..."
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16.10.2020 07:19 Відповісти
Італійскій суд це суд європейскої демократічної країни. Треба мати повагу та довіру.
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15.10.2020 23:42 Відповісти
Сімья Гамбіно тобі теж шле привітання
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15.10.2020 23:57 Відповісти
Дякую пан Гамбіно, я також вітаю тебе разом з родиною
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16.10.2020 00:42 Відповісти
дякую за почуття гумору. Але хлопця треба витягати.
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16.10.2020 01:00 Відповісти
не для того пуйловские шпили-вили в марте набросали в канализацию Милана больше всего короны, чтоб макаронники их трогали и в сраку не целовали
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15.10.2020 23:47 Відповісти
Гроші вже взяли в москалів , то який тепер може бути вердикт ?!! Треба викрасти хлопця і заховати від продажних макаронників ,а там якось буде !
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16.10.2020 00:35 Відповісти
"Словом, становится более заметным, как, не имея прямых доказательств, обвинения изворачивается вовсю, чтобы стоять на своем, пусть и вопреки здравому смыслу" - Это красноречиво подтверждает что руководствуются они не справедливостью, и даже не законом - а злым умыслом! Мерзавцы совершили вопиющий акт агрессии против Маркива и насилия! Бандиты невосполнимо отобрали у него годы жизни и сделали это вполне сознательно, по злому умыслу.
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16.10.2020 01:49 Відповісти
Как бы ещё не добавили.
Судя по всему - сторона защиты, такие же ослы, как большинство комментаторов.
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16.10.2020 07:11 Відповісти
 
 