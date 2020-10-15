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Новости Свободу Маркиву
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Апелляционный суд Милана вынесет решение в деле Маркива в ноябре, - СМИ

Апелляционный суд Милана вынесет решение в деле Маркива в ноябре, - СМИ

Апелляционный суд Милана, который рассматривает жалобу на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, вероятно, примет свое решение в ноябре.м

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сказала журналистка Наталья Кудрик, которая отслеживает этот процесс.

"Решение суда о включении новой экспертизы перевода тюремной разговора Маркива является важным, но неизвестно, как на нее отреагирует суд и отреагирует вообще. Это мы узнаем в день вердикта, который прогнозируют на ноябрь ", - отметила Кудрик.

Она также прокомментировала привлечения судом выводов исследования высказываний Маркива в разговоре с сокамерником в июле 2017 года. Согласно новым переводом, Маркив не говорил "мы убрали репортера", как настаивало обвинение, а его фраза звучала: "В 2014-м был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Милане судили не Маркива, сегодня судили Украину, - Денисова. ВИДЕО

"Выводы экспертизы, по мнению защиты, стали большим автоголом в сторону обвинения, которое очень требовало точного перевода. Они в последний день, вне процедурных правил, подали в суд это ходатайство. Очевидно, что прокурора результат перевода не удовлетворил, ведь она и словом не прокомментировала точных слов Виталия, который в очередной раз отверг свою причастность к инциденту", - говорит Кудрик.

По ее словам, на суде прокурор и адвокаты гражданских истцов повторяли тезисы кремлевской пропаганды о том, что 24 мая 2014 в Донбассе не было войны, про "вежливых" боевиков-сепаратистов и жестокость украинцев и самого осужденного, который "не признает своей вины и не сочувствует семье погибшего".

"Словом, становится более заметным, как, не имея прямых доказательств, обвинения изворачивается вовсю, чтобы стоять на своем, пусть и вопреки здравому смыслу. Фактически они создали себе параллельную реальность и не дают никакого намека, чтобы ее оставлять или подвергнуть сомнению. Это, вероятно, и один из итогов сегодняшнего заседания ", - отметила журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Италии принял новый перевод слов нацгвардейца Маркива, доказывающий его невиновность

Она добавила, что ежедневно чувствуется пагубное влияние фейковых новостей и интерпретации фактов, а дело Маркива подтверждает, как драматично фейки влияют на судьбу отдельного человека.

По словам Кудрик, во время следующего заседания, которое должно состояться 23 октября, продолжатся прения сторон и будут выступать защитники Маркива. Защита ждет также на решение суда, будут привлечены новые доказательства к материалам дела.

В частности, речь идет о новых свидетелях, которых удалось обнаружить и допросить украинской стороне, экспертных заключениях, а также фильм-расследование "Не в том месте, не в то время".

Также смотрите: Апелляция по делу нацгвардейца Маркива: украинская община в Милане вышла на акцию поддержки.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод

Автор: 

Италия (1640) Национальная гвардия (2108) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+5
они бы так своих репортёров, судили за то, что работают на кремлевских пропагандистов и террористов
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15.10.2020 23:32
+4
Апелляционный суд Милана не вдохновляет своей беспристрасностью,
но будем надеятся....
В деле Маркива есть один большой минус - гражданство Италии.
а значит етот минус украинские дипломаты должны сломать.
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15.10.2020 23:38
+3
Итальянский суд - самый печерский суд в мире..
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15.10.2020 23:37
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они бы так своих репортёров, судили за то, что работают на кремлевских пропагандистов и террористов
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15.10.2020 23:32 Ответить
Итальянский суд - самый печерский суд в мире..
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15.10.2020 23:37 Ответить
это филиал басманного
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15.10.2020 23:43 Ответить
Апелляционный суд Милана не вдохновляет своей беспристрасностью,
но будем надеятся....
В деле Маркива есть один большой минус - гражданство Италии.
а значит етот минус украинские дипломаты должны сломать.
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15.10.2020 23:38 Ответить
Боюсь, не вийде... Треба було стороні захисту ворушить питання юрисдикції ще на початку досудового слідства, наполягаючи на тому, що дії, в яких підозрюють Марківа, сталися на території України, але адвокат "затупив", а зараз всі купою звинувачують в цьому Україну... Якби він звернувся тоді з клопотанням до ГПУ і Президента, не думаю, що йому-б, відмовили... Тоді-б, Україна мала законний привід втрутиться в процес слідства... Може-б, і не добилася-б, передачі слідства українським правоохоронним органам, однак це змусило-б італійців підійти до слідства всесторонньо і об"єктивно... А так вони діяли по принципу: "Ми прийняли "чужака" до себе, дали йому громадянство, а він, замість подяки, "нашого" убив!..."
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16.10.2020 07:19 Ответить
Італійскій суд це суд європейскої демократічної країни. Треба мати повагу та довіру.
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15.10.2020 23:42 Ответить
Сімья Гамбіно тобі теж шле привітання
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15.10.2020 23:57 Ответить
Дякую пан Гамбіно, я також вітаю тебе разом з родиною
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16.10.2020 00:42 Ответить
дякую за почуття гумору. Але хлопця треба витягати.
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16.10.2020 01:00 Ответить
не для того пуйловские шпили-вили в марте набросали в канализацию Милана больше всего короны, чтоб макаронники их трогали и в сраку не целовали
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15.10.2020 23:47 Ответить
Гроші вже взяли в москалів , то який тепер може бути вердикт ?!! Треба викрасти хлопця і заховати від продажних макаронників ,а там якось буде !
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16.10.2020 00:35 Ответить
"Словом, становится более заметным, как, не имея прямых доказательств, обвинения изворачивается вовсю, чтобы стоять на своем, пусть и вопреки здравому смыслу" - Это красноречиво подтверждает что руководствуются они не справедливостью, и даже не законом - а злым умыслом! Мерзавцы совершили вопиющий акт агрессии против Маркива и насилия! Бандиты невосполнимо отобрали у него годы жизни и сделали это вполне сознательно, по злому умыслу.
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16.10.2020 01:49 Ответить
Как бы ещё не добавили.
Судя по всему - сторона защиты, такие же ослы, как большинство комментаторов.
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16.10.2020 07:11 Ответить
 
 