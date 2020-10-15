Апелляционный суд Милана вынесет решение в деле Маркива в ноябре, - СМИ

Апелляционный суд Милана, который рассматривает жалобу на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, вероятно, примет свое решение в ноябре.м

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сказала журналистка Наталья Кудрик, которая отслеживает этот процесс.

"Решение суда о включении новой экспертизы перевода тюремной разговора Маркива является важным, но неизвестно, как на нее отреагирует суд и отреагирует вообще. Это мы узнаем в день вердикта, который прогнозируют на ноябрь ", - отметила Кудрик.

Она также прокомментировала привлечения судом выводов исследования высказываний Маркива в разговоре с сокамерником в июле 2017 года. Согласно новым переводом, Маркив не говорил "мы убрали репортера", как настаивало обвинение, а его фраза звучала: "В 2014-м был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

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"Выводы экспертизы, по мнению защиты, стали большим автоголом в сторону обвинения, которое очень требовало точного перевода. Они в последний день, вне процедурных правил, подали в суд это ходатайство. Очевидно, что прокурора результат перевода не удовлетворил, ведь она и словом не прокомментировала точных слов Виталия, который в очередной раз отверг свою причастность к инциденту", - говорит Кудрик.

По ее словам, на суде прокурор и адвокаты гражданских истцов повторяли тезисы кремлевской пропаганды о том, что 24 мая 2014 в Донбассе не было войны, про "вежливых" боевиков-сепаратистов и жестокость украинцев и самого осужденного, который "не признает своей вины и не сочувствует семье погибшего".

"Словом, становится более заметным, как, не имея прямых доказательств, обвинения изворачивается вовсю, чтобы стоять на своем, пусть и вопреки здравому смыслу. Фактически они создали себе параллельную реальность и не дают никакого намека, чтобы ее оставлять или подвергнуть сомнению. Это, вероятно, и один из итогов сегодняшнего заседания ", - отметила журналистка.

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Она добавила, что ежедневно чувствуется пагубное влияние фейковых новостей и интерпретации фактов, а дело Маркива подтверждает, как драматично фейки влияют на судьбу отдельного человека.

По словам Кудрик, во время следующего заседания, которое должно состояться 23 октября, продолжатся прения сторон и будут выступать защитники Маркива. Защита ждет также на решение суда, будут привлечены новые доказательства к материалам дела.

В частности, речь идет о новых свидетелях, которых удалось обнаружить и допросить украинской стороне, экспертных заключениях, а также фильм-расследование "Не в том месте, не в то время".

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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