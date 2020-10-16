Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає за необхідне посилити державну підтримку українського кінематографу.
"Під час здійснення моніторингу дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови звернувся до Державного агентства України з питань кіно щодо надання інформації про кількість та відсоткову частку назв фільмів, фільмокопій, фільмів, знятих, дубльованих, озвучених та субтитрованих українською мовою", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за інформацією Держкіно, загальна кількість назв фільмів в кінопрокаті та кількість фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених або субтитрованих українською мовою в 2019 році становила 523 одиниць, а в 2020 році, станом на 1 жовтня, - 286 одиниць.
Так, кількість фільмів знятих українською мовою 2019 році - 159, що становить 30,9% від загальної кількості на рік, в 2020 році - 34 (11,8%).
Кількість фільмів дубльованих українською мовою у 2019 році – 210, 40,1% від загальної кількості на рік, у 2020 році – 104 фільми (36,4%)
Кількість фільмів, озвучених українською мовою у 2019 році – 208 (39,7%), у 2020 році – 123 (43%)
Кількість фільмів, субтитрованих українською мовою у 2019 році –58, у 2020 році – 19 (6,6%).
"На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які виходять українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа. Йдеться і про належне фінансування українського кіно, і про забезпечення прозорих умов проведення конкурсу щодо надання державного фінансування кінопроектам. Останні повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам", - цитує Кременя його пресслужба.
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в ты значицца,кацапырло,художественную ценность кассовыми сборами измеряешь?
также как и тебе ,узкойазычному под британским флагом
Это же не порнография и не пронеси-деда-на-палке.
Українсько-італійський фільм "Ізі" здобув нагороду у Венеції, а стрічка"Міф" - на кінофестивалі у Португалії.
І т.д.
При зеленському "ковід", з якоїсь причини, заважає українському кіно, та не заважає сповзатися в Україну кацапам.
"Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. "Источник: https://censor.net/ru/n3225112
кстати, а ты оба канадских языка знаешь? или только кацапский со словарем?
в мене питання до скрєпнутої бавовни.але вони не розуміють мови....отож.
1. не варто підлаштовуватись під ватне подло - хочуть зрозуміти, хай вчать мову.
2. немає сенсу їх переконувати, є сенс *******.
Вот в Голливуд, например, вкладываются сотни миллиардов.
В некачественное, сколько не вкладывай престиж языка не поднимется.