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Новини
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Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає за необхідне посилити державну підтримку українського кінематографу.

"Під час здійснення моніторингу дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови звернувся до Державного агентства України з питань кіно щодо надання інформації про кількість та відсоткову частку назв фільмів, фільмокопій, фільмів, знятих, дубльованих, озвучених та субтитрованих українською мовою", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за інформацією Держкіно, загальна кількість назв фільмів в кінопрокаті та кількість фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених або субтитрованих українською мовою в 2019 році становила 523 одиниць, а в 2020 році, станом на 1 жовтня, - 286 одиниць.

Так, кількість фільмів знятих українською мовою 2019 році - 159, що становить 30,9% від загальної кількості на рік, в 2020 році - 34 (11,8%).

Кількість фільмів дубльованих українською мовою у 2019 році – 210, 40,1% від загальної кількості на рік, у 2020 році – 104 фільми (36,4%)

Кількість фільмів, озвучених українською мовою у 2019 році – 208 (39,7%), у 2020 році – 123 (43%)

Кількість фільмів, субтитрованих українською мовою у 2019 році –58, у 2020 році – 19 (6,6%).

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"На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які виходять українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа. Йдеться і про належне фінансування українського кіно, і про забезпечення прозорих умов проведення конкурсу щодо надання державного фінансування кінопроектам. Останні повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам", - цитує Кременя його пресслужба.

Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза 01
Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза 02
Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза 03

Автор: 

кіно (960) українська мова (833) мова (740) Держкіно (185) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+13
"Aби не Порох" "Гiрше не буде" (С)
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16.10.2020 14:36
+10
так постепенно, кирпичик за кирпичиком, зеленский разбирает наш дом, под названием Украина...
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16.10.2020 14:38
+6
Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов снятых на украинском языке сократилось в 4,6 раза - Цензор.НЕТ 8616
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16.10.2020 14:36
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"Aби не Порох" "Гiрше не буде" (С)
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16.10.2020 14:36 Відповісти
зачем 75% хорошее кино им Свати подавай
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16.10.2020 14:44 Відповісти
Вот вы к кому обращаетесь с этим упреком? Ведь те, кто голосовал за Зе, они и сейчас бы не проголосовали за Порошенко. Ведь основная масса голосовавших - это малороссы или не мыслящие критически люди. Так что ваше обращение в пустоту.
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16.10.2020 18:53 Відповісти
Обращаюсь и буду обращаться. "Вода камень точит" (С)
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16.10.2020 22:46 Відповісти
Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов снятых на украинском языке сократилось в 4,6 раза - Цензор.НЕТ 8616
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16.10.2020 14:36 Відповісти
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16.10.2020 14:46 Відповісти
Вот так известное выражение "ПростАта хуже воровства" получила новое значение...
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16.10.2020 14:50 Відповісти
так постепенно, кирпичик за кирпичиком, зеленский разбирает наш дом, под названием Украина...
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16.10.2020 14:38 Відповісти
Кирпичики имеют тенденцию прилетать неожиданно тем кто увлекается ими слишком сильно.
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16.10.2020 14:47 Відповісти
А ви чого очікували від малоросів?
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16.10.2020 14:39 Відповісти
Так армія МОВА, віра - це не слова з пісні зебуїнів. Вони такого і не обіцяли.
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16.10.2020 14:39 Відповісти
Очередную серию "Скотов" для скотов запилят и все будет харашо!
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16.10.2020 14:41 Відповісти
Зате, засилля кацапський акторів. А у них щелепи та мізки "узкоязичниє".
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16.10.2020 14:41 Відповісти
Так и при Порошенке все фильмы были в провале. А теперь при ковиде так и вообще от них не будет никакой прибыли.
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16.10.2020 14:50 Відповісти
врешь однако ,кацапа...если ты не видел,то тебе просто не показывали по рен-тв
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16.10.2020 14:53 Відповісти
По данным руководителя отдела аналитики компании MRM Артем Вакалюк украинские фильмы в 2018 году получили в общих кассовых сборах 8%, а это более 191 млн гривен.То есть почти в 5 раз меньше, чем на них за год потратило государство.
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16.10.2020 14:58 Відповісти
но фильмы таки были...и именно украинские.в а любом деле сначала вложения,а результат потом....для того и государство,шоб спонсировать неокупаемые проекты .бо окупаемые любой бизнесмен средней руки может спонсировать.
в ты значицца,кацапырло,художественную ценность кассовыми сборами измеряешь?
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16.10.2020 15:05 Відповісти
"художественную ценность" - это субъективная оценка. Раз большинство людей не желают это смотреть, значит в этом нет никакой художественной ценности.
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16.10.2020 15:09 Відповісти
я безоговорочно верю " украинской" компании MRM, у которой на собственном сайте даже нет украинской версии...только кацапская и английская .
также как и тебе ,узкойазычному под британским флагом
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16.10.2020 15:15 Відповісти
Для "дєтєй тундри" персонально: після прокату фільми потрапляють на платні перегляди в мережі, а після цього їх купують телеканали, в т.ч і іноземні. Ось тоді виробник фільму і отримує основний прибуток. Кацапе, йди пиши про водку і побєду - кінематограф і економіка - це не твоє)))
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16.10.2020 16:23 Відповісти
З чого ви вирішили, що при Порошенкові український кінематограф був занедбаним? У вас є факти на підтвердження?
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16.10.2020 14:54 Відповісти
Фильм "Бобот" собрал в прокате в 7 раз меньше денег, чем на него выделили из бюджета. "Брама" - в 8 раз меньше, "Позывной Бандерас" - в 10, "Донбасс" - в 11. Совсем печальную тенденцию показали "Благородные бродяги" - они собрали в 21 раз меньше выделенных средств от той суммы, на которую производство поддержало государство. Тайный дневник Симона Петлюры" собрал в 23 раза меньше, "Герой моего времени" - в 33 раза, "Когда падают деревья" - в 37.
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16.10.2020 15:01 Відповісти
Серьёзные материалы всегда привлекают ограниченную аудиторию.
Это же не порнография и не пронеси-деда-на-палке.
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16.10.2020 15:15 Відповісти
Если на такое кино сходит несколько десятков тысяч человек, разве это будет серьезное влияние на многомиллионное население Украины?
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16.10.2020 15:21 Відповісти
Всегда всё решает активное меньшинство. Основная масса плывёт по течению.
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16.10.2020 15:48 Відповісти
Выборы показали, что в Украине нет активного меньшинства.
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16.10.2020 15:56 Відповісти
Есть, конечно. Оно, правда, проявляет себя не на выборах. На выборах всегда большинство принадлежит телезрителям (т.е. безмозглой части населения).
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16.10.2020 15:59 Відповісти
І ще раз для "дєтєй тундри" Petr Ovich персонально: після прокату фільми потрапляють на платні перегляди в мережі, а після цього їх купують телеканали, в т.ч і іноземні. Ось тоді виробник фільму і отримує основний прибуток. Кацапе, йди пиши про водку і побєду - кінематограф і економіка - це не твоє)))
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16.10.2020 16:24 Відповісти
Невже в Україні популярні кацапські фільми ? І невже все вимірюєтся в грошах ,мову яку триста років нищили і позбавити державної підтримки?як би таку політику проводив Ізраїль і Чехія де була б їхя мова ?І є інший приклад який так хочуть вороги реалізувати це Ірландія і Білорусь де національна мова майже знищина.
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16.10.2020 16:42 Відповісти
Яке відношення касові збори мають до Порошенка? При Порошенко український кінематограф розвивався.
Українсько-італійський фільм "Ізі" здобув нагороду у Венеції, а стрічка"Міф" - на кінофестивалі у Португалії.

І т.д.
При зеленському "ковід", з якоїсь причини, заважає українському кіно, та не заважає сповзатися в Україну кацапам.
"Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. "Источник: https://censor.net/ru/n3225112
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16.10.2020 16:46 Відповісти
Ну что сказать, движетесь в наступление к мордору, навязываете кацапский язык, что бы ***** по новой не наступил, а вот Беларусь, наоборот движется лицом к ЕС, скоро ***** от нас отстанет, и станем мы людьми зваться, вместе с цивилизованным миром, а вы останетесь в совке, вместо нас.
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16.10.2020 14:52 Відповісти
я так не думаю...вам еще надо ликвидацию беларуской безграмотности проводить с почти всем населением .шоб хотя бы беларуский понимать стали.а потом писать научить...это долгий путь.но желаю успехов
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16.10.2020 14:55 Відповісти
Вы обое рябое. Постыдились бы. Белоруса это тоже касается.
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16.10.2020 15:11 Відповісти
чего стыдиться?государственного языка?
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16.10.2020 15:18 Відповісти
Вы должны стыдиться русского йазыка.
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16.10.2020 15:28 Відповісти
с чего бы это?языков надо знать как можно больше,а не стыдиться их.а стыдно должно быть не знать родного (данного родителями) и государственного языка.
кстати, а ты оба канадских языка знаешь? или только кацапский со словарем?
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16.10.2020 15:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719, знаєте, а я підтримаю Boris-а, ну чому не спілкуватися українською?
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16.10.2020 16:05 Відповісти
тому що в мене нема питань до свідомих українців...
в мене питання до скрєпнутої бавовни.але вони не розуміють мови....отож.
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16.10.2020 17:17 Відповісти
маю стійке переконання, що:
1. не варто підлаштовуватись під ватне подло - хочуть зрозуміти, хай вчать мову.
2. немає сенсу їх переконувати, є сенс *******.
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16.10.2020 18:49 Відповісти
Спрос формирует предложение - если количество фильмов на украинском языке сократилось, значит их не хотят смотреть.
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16.10.2020 14:56 Відповісти
Українською мовою хочуть дивитись ,а ось влада в нас не українська,все робить на догоду ворогу.
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16.10.2020 16:34 Відповісти
Сейчас практически фильмов на украинском языке уже не снимают, зачем тогда нам нужно министерство культуры Украины? Что оно вообще делает?
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16.10.2020 14:56 Відповісти
Почему за всех должно платить государство? Что за совок.
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16.10.2020 15:13 Відповісти
Государство должно поддерживать государственный язык по законодательству. Государственный язык это одна из основ государства в котором мы живем, убрать его и не будет государства Украина. А без государства будет Дикое поле, Лугандон, или мы войдем в другое государство, где мы ,как украинцы ничего уже не будем определять. Если вы не хотите быть украинцем- другой вопрос.
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16.10.2020 15:24 Відповісти
Неужели продукт на украинском так непопулярен что нуждается в дотациях. Не верю.
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16.10.2020 15:31 Відповісти
Не все измеряется деньгами. Фильмы на украинском языке должны быть привычными для украинцев и спрос на них резко вырастет. Вот не давно фильм "Доброволец" на украинском языке вызвал интерес для всей моей русскоязычной семьи,включая бабушку и дедушку.
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16.10.2020 15:01 Відповісти
Пусть создают фильмы, которые будет интересно смотреть и платить за это деньги! А то привыкли за счет бюджета муру какую-то клепать, а теперь денег просят
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16.10.2020 15:37 Відповісти
Вчи, мура, українську мову. Тут тобі не Росія. А не хочеш, шуруй туди, де твій гасударсвений.
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16.10.2020 16:08 Відповісти
Даёшь быдлокомедии для стада!
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16.10.2020 20:03 Відповісти
Почему бизнес не вкладывает деньги в украинский кинематограф?
Вот в Голливуд, например, вкладываются сотни миллиардов.
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16.10.2020 15:48 Відповісти
Бо англійська мова по всьому світу гуляє. Нам спочатку треба вкладати мільярди у розвиток української мови, а тоді мільйони глядачів попруть у кінотеатри на українські фільми дивитися.
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16.10.2020 16:12 Відповісти
Так, да не так. Я смотрю голливудские фильмы и на украинском и на русском и на английском (иногда это три разных смысла у одного фильма, но речь не об этом). Качественное кино будут смотреть и переводить на другие языки.
В некачественное, сколько не вкладывай престиж языка не поднимется.
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19.10.2020 09:08 Відповісти
Ось результат колоборанської малоросійської влади .
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16.10.2020 16:31 Відповісти
 
 