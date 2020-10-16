Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає за необхідне посилити державну підтримку українського кінематографу.

"Під час здійснення моніторингу дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови звернувся до Державного агентства України з питань кіно щодо надання інформації про кількість та відсоткову частку назв фільмів, фільмокопій, фільмів, знятих, дубльованих, озвучених та субтитрованих українською мовою", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за інформацією Держкіно, загальна кількість назв фільмів в кінопрокаті та кількість фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених або субтитрованих українською мовою в 2019 році становила 523 одиниць, а в 2020 році, станом на 1 жовтня, - 286 одиниць.

Так, кількість фільмів знятих українською мовою 2019 році - 159, що становить 30,9% від загальної кількості на рік, в 2020 році - 34 (11,8%).

Кількість фільмів дубльованих українською мовою у 2019 році – 210, 40,1% від загальної кількості на рік, у 2020 році – 104 фільми (36,4%)

Кількість фільмів, озвучених українською мовою у 2019 році – 208 (39,7%), у 2020 році – 123 (43%)

Кількість фільмів, субтитрованих українською мовою у 2019 році –58, у 2020 році – 19 (6,6%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз у Києві масове засилля акторів із РФ: інформація з "Миротворця" більше не впливає на їхній в'їзд в Україну, - кастинг-директорка Самойленко

"На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які виходять українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа. Йдеться і про належне фінансування українського кіно, і про забезпечення прозорих умов проведення конкурсу щодо надання державного фінансування кінопроектам. Останні повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам", - цитує Кременя його пресслужба.





