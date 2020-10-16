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Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа.

"При осуществлении мониторинга соблюдения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обратился в Государственное агентство Украины по вопросам кино о предоставлении информации о количестве и процентной доле названий фильмов, фильмокопий, фильмов, снятых, дублированных, озвученных и субтитрованных на украинском языке", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по информации Госкино, общее количество названий фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляла 523 единиц, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября, - 286 единиц.

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Так, количество фильмов снятых на украинском языке 2019 году - 159, что составляет 30,9% от общего числа в год, в 2020 году - 34 (11,8%).

Количество фильмов дублированных на украинском языке в 2019 году - 210, что составляет 40,1% от общего числа за год, в 2020 году - 104 фильмы (36,4%).

Количество фильмов, озвученных на украинском языке в 2019 году - 208 (39,7%), в 2020 году - 123 (43%).

Количество фильмов, субтитрованных на украинском языке в 2019 году -58, в 2020 году - 19 (6,6%).

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"К сожалению, видим тенденцию к значительному уменьшению количества лент, которые снимаются на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа. Речь идет и о надлежащем финансировании украинского кино и об обеспечении прозрачных условий проведения конкурса по предоставлению государственного финансирования кинопроектов, которые должны отвечать как критериям качества, так и национальным интересам", - цитирует Креминя его пресс-служба.

Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза 01
Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза 02
Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза 03

Автор: 

кино (1535) украинский язык (1189) язык (3778) Госкино (188) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+13
"Aби не Порох" "Гiрше не буде" (С)
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16.10.2020 14:36
+10
так постепенно, кирпичик за кирпичиком, зеленский разбирает наш дом, под названием Украина...
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16.10.2020 14:38
+6
Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов снятых на украинском языке сократилось в 4,6 раза - Цензор.НЕТ 8616
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16.10.2020 14:36
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"Aби не Порох" "Гiрше не буде" (С)
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16.10.2020 14:36 Ответить
зачем 75% хорошее кино им Свати подавай
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16.10.2020 14:44 Ответить
Вот вы к кому обращаетесь с этим упреком? Ведь те, кто голосовал за Зе, они и сейчас бы не проголосовали за Порошенко. Ведь основная масса голосовавших - это малороссы или не мыслящие критически люди. Так что ваше обращение в пустоту.
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16.10.2020 18:53 Ответить
Обращаюсь и буду обращаться. "Вода камень точит" (С)
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16.10.2020 22:46 Ответить
Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов снятых на украинском языке сократилось в 4,6 раза - Цензор.НЕТ 8616
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16.10.2020 14:36 Ответить
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16.10.2020 14:46 Ответить
Вот так известное выражение "ПростАта хуже воровства" получила новое значение...
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16.10.2020 14:50 Ответить
так постепенно, кирпичик за кирпичиком, зеленский разбирает наш дом, под названием Украина...
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16.10.2020 14:38 Ответить
Кирпичики имеют тенденцию прилетать неожиданно тем кто увлекается ими слишком сильно.
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16.10.2020 14:47 Ответить
А ви чого очікували від малоросів?
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16.10.2020 14:39 Ответить
Так армія МОВА, віра - це не слова з пісні зебуїнів. Вони такого і не обіцяли.
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16.10.2020 14:39 Ответить
Очередную серию "Скотов" для скотов запилят и все будет харашо!
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16.10.2020 14:41 Ответить
Зате, засилля кацапський акторів. А у них щелепи та мізки "узкоязичниє".
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16.10.2020 14:41 Ответить
Так и при Порошенке все фильмы были в провале. А теперь при ковиде так и вообще от них не будет никакой прибыли.
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16.10.2020 14:50 Ответить
врешь однако ,кацапа...если ты не видел,то тебе просто не показывали по рен-тв
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16.10.2020 14:53 Ответить
По данным руководителя отдела аналитики компании MRM Артем Вакалюк украинские фильмы в 2018 году получили в общих кассовых сборах 8%, а это более 191 млн гривен.То есть почти в 5 раз меньше, чем на них за год потратило государство.
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16.10.2020 14:58 Ответить
но фильмы таки были...и именно украинские.в а любом деле сначала вложения,а результат потом....для того и государство,шоб спонсировать неокупаемые проекты .бо окупаемые любой бизнесмен средней руки может спонсировать.
в ты значицца,кацапырло,художественную ценность кассовыми сборами измеряешь?
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16.10.2020 15:05 Ответить
"художественную ценность" - это субъективная оценка. Раз большинство людей не желают это смотреть, значит в этом нет никакой художественной ценности.
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16.10.2020 15:09 Ответить
я безоговорочно верю " украинской" компании MRM, у которой на собственном сайте даже нет украинской версии...только кацапская и английская .
также как и тебе ,узкойазычному под британским флагом
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16.10.2020 15:15 Ответить
Для "дєтєй тундри" персонально: після прокату фільми потрапляють на платні перегляди в мережі, а після цього їх купують телеканали, в т.ч і іноземні. Ось тоді виробник фільму і отримує основний прибуток. Кацапе, йди пиши про водку і побєду - кінематограф і економіка - це не твоє)))
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16.10.2020 16:23 Ответить
З чого ви вирішили, що при Порошенкові український кінематограф був занедбаним? У вас є факти на підтвердження?
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16.10.2020 14:54 Ответить
Фильм "Бобот" собрал в прокате в 7 раз меньше денег, чем на него выделили из бюджета. "Брама" - в 8 раз меньше, "Позывной Бандерас" - в 10, "Донбасс" - в 11. Совсем печальную тенденцию показали "Благородные бродяги" - они собрали в 21 раз меньше выделенных средств от той суммы, на которую производство поддержало государство. Тайный дневник Симона Петлюры" собрал в 23 раза меньше, "Герой моего времени" - в 33 раза, "Когда падают деревья" - в 37.
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16.10.2020 15:01 Ответить
Серьёзные материалы всегда привлекают ограниченную аудиторию.
Это же не порнография и не пронеси-деда-на-палке.
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16.10.2020 15:15 Ответить
Если на такое кино сходит несколько десятков тысяч человек, разве это будет серьезное влияние на многомиллионное население Украины?
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16.10.2020 15:21 Ответить
Всегда всё решает активное меньшинство. Основная масса плывёт по течению.
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16.10.2020 15:48 Ответить
Выборы показали, что в Украине нет активного меньшинства.
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16.10.2020 15:56 Ответить
Есть, конечно. Оно, правда, проявляет себя не на выборах. На выборах всегда большинство принадлежит телезрителям (т.е. безмозглой части населения).
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16.10.2020 15:59 Ответить
І ще раз для "дєтєй тундри" Petr Ovich персонально: після прокату фільми потрапляють на платні перегляди в мережі, а після цього їх купують телеканали, в т.ч і іноземні. Ось тоді виробник фільму і отримує основний прибуток. Кацапе, йди пиши про водку і побєду - кінематограф і економіка - це не твоє)))
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16.10.2020 16:24 Ответить
Невже в Україні популярні кацапські фільми ? І невже все вимірюєтся в грошах ,мову яку триста років нищили і позбавити державної підтримки?як би таку політику проводив Ізраїль і Чехія де була б їхя мова ?І є інший приклад який так хочуть вороги реалізувати це Ірландія і Білорусь де національна мова майже знищина.
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16.10.2020 16:42 Ответить
Яке відношення касові збори мають до Порошенка? При Порошенко український кінематограф розвивався.
Українсько-італійський фільм "Ізі" здобув нагороду у Венеції, а стрічка"Міф" - на кінофестивалі у Португалії.

І т.д.
При зеленському "ковід", з якоїсь причини, заважає українському кіно, та не заважає сповзатися в Україну кацапам.
"Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. "Источник: https://censor.net/ru/n3225112
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16.10.2020 16:46 Ответить
Ну что сказать, движетесь в наступление к мордору, навязываете кацапский язык, что бы ***** по новой не наступил, а вот Беларусь, наоборот движется лицом к ЕС, скоро ***** от нас отстанет, и станем мы людьми зваться, вместе с цивилизованным миром, а вы останетесь в совке, вместо нас.
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16.10.2020 14:52 Ответить
я так не думаю...вам еще надо ликвидацию беларуской безграмотности проводить с почти всем населением .шоб хотя бы беларуский понимать стали.а потом писать научить...это долгий путь.но желаю успехов
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16.10.2020 14:55 Ответить
Вы обое рябое. Постыдились бы. Белоруса это тоже касается.
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16.10.2020 15:11 Ответить
чего стыдиться?государственного языка?
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16.10.2020 15:18 Ответить
Вы должны стыдиться русского йазыка.
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16.10.2020 15:28 Ответить
с чего бы это?языков надо знать как можно больше,а не стыдиться их.а стыдно должно быть не знать родного (данного родителями) и государственного языка.
кстати, а ты оба канадских языка знаешь? или только кацапский со словарем?
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16.10.2020 15:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/40719, знаєте, а я підтримаю Boris-а, ну чому не спілкуватися українською?
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16.10.2020 16:05 Ответить
тому що в мене нема питань до свідомих українців...
в мене питання до скрєпнутої бавовни.але вони не розуміють мови....отож.
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16.10.2020 17:17 Ответить
маю стійке переконання, що:
1. не варто підлаштовуватись під ватне подло - хочуть зрозуміти, хай вчать мову.
2. немає сенсу їх переконувати, є сенс *******.
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16.10.2020 18:49 Ответить
Спрос формирует предложение - если количество фильмов на украинском языке сократилось, значит их не хотят смотреть.
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16.10.2020 14:56 Ответить
Українською мовою хочуть дивитись ,а ось влада в нас не українська,все робить на догоду ворогу.
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16.10.2020 16:34 Ответить
Сейчас практически фильмов на украинском языке уже не снимают, зачем тогда нам нужно министерство культуры Украины? Что оно вообще делает?
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16.10.2020 14:56 Ответить
Почему за всех должно платить государство? Что за совок.
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16.10.2020 15:13 Ответить
Государство должно поддерживать государственный язык по законодательству. Государственный язык это одна из основ государства в котором мы живем, убрать его и не будет государства Украина. А без государства будет Дикое поле, Лугандон, или мы войдем в другое государство, где мы ,как украинцы ничего уже не будем определять. Если вы не хотите быть украинцем- другой вопрос.
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16.10.2020 15:24 Ответить
Неужели продукт на украинском так непопулярен что нуждается в дотациях. Не верю.
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16.10.2020 15:31 Ответить
Не все измеряется деньгами. Фильмы на украинском языке должны быть привычными для украинцев и спрос на них резко вырастет. Вот не давно фильм "Доброволец" на украинском языке вызвал интерес для всей моей русскоязычной семьи,включая бабушку и дедушку.
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16.10.2020 15:01 Ответить
Пусть создают фильмы, которые будет интересно смотреть и платить за это деньги! А то привыкли за счет бюджета муру какую-то клепать, а теперь денег просят
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16.10.2020 15:37 Ответить
Вчи, мура, українську мову. Тут тобі не Росія. А не хочеш, шуруй туди, де твій гасударсвений.
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16.10.2020 16:08 Ответить
Даёшь быдлокомедии для стада!
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16.10.2020 20:03 Ответить
Почему бизнес не вкладывает деньги в украинский кинематограф?
Вот в Голливуд, например, вкладываются сотни миллиардов.
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16.10.2020 15:48 Ответить
Бо англійська мова по всьому світу гуляє. Нам спочатку треба вкладати мільярди у розвиток української мови, а тоді мільйони глядачів попруть у кінотеатри на українські фільми дивитися.
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16.10.2020 16:12 Ответить
Так, да не так. Я смотрю голливудские фильмы и на украинском и на русском и на английском (иногда это три разных смысла у одного фильма, но речь не об этом). Качественное кино будут смотреть и переводить на другие языки.
В некачественное, сколько не вкладывай престиж языка не поднимется.
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19.10.2020 09:08 Ответить
Ось результат колоборанської малоросійської влади .
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16.10.2020 16:31 Ответить
 
 