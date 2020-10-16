Креминь просит усилить господдержку украинского кинематографа: количество фильмов, снятых на украинском языке, сократилось в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает необходимым усилить государственную поддержку украинского кинематографа.
"При осуществлении мониторинга соблюдения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обратился в Государственное агентство Украины по вопросам кино о предоставлении информации о количестве и процентной доле названий фильмов, фильмокопий, фильмов, снятых, дублированных, озвученных и субтитрованных на украинском языке", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по информации Госкино, общее количество названий фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляла 523 единиц, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября, - 286 единиц.
Так, количество фильмов снятых на украинском языке 2019 году - 159, что составляет 30,9% от общего числа в год, в 2020 году - 34 (11,8%).
Количество фильмов дублированных на украинском языке в 2019 году - 210, что составляет 40,1% от общего числа за год, в 2020 году - 104 фильмы (36,4%).
Количество фильмов, озвученных на украинском языке в 2019 году - 208 (39,7%), в 2020 году - 123 (43%).
Количество фильмов, субтитрованных на украинском языке в 2019 году -58, в 2020 году - 19 (6,6%).
"К сожалению, видим тенденцию к значительному уменьшению количества лент, которые снимаются на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа. Речь идет и о надлежащем финансировании украинского кино и об обеспечении прозрачных условий проведения конкурса по предоставлению государственного финансирования кинопроектов, которые должны отвечать как критериям качества, так и национальным интересам", - цитирует Креминя его пресс-служба.
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в ты значицца,кацапырло,художественную ценность кассовыми сборами измеряешь?
также как и тебе ,узкойазычному под британским флагом
Это же не порнография и не пронеси-деда-на-палке.
Українсько-італійський фільм "Ізі" здобув нагороду у Венеції, а стрічка"Міф" - на кінофестивалі у Португалії.
І т.д.
При зеленському "ковід", з якоїсь причини, заважає українському кіно, та не заважає сповзатися в Україну кацапам.
"Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ. Они переходят из проекта в проект. Производители отслеживают пребывания ИМЕННО российских актеров. Которые всем нужны, неважно, подходят под роль или нет - главное - российские. "Источник: https://censor.net/ru/n3225112
кстати, а ты оба канадских языка знаешь? или только кацапский со словарем?
в мене питання до скрєпнутої бавовни.але вони не розуміють мови....отож.
1. не варто підлаштовуватись під ватне подло - хочуть зрозуміти, хай вчать мову.
2. немає сенсу їх переконувати, є сенс *******.
Вот в Голливуд, например, вкладываются сотни миллиардов.
В некачественное, сколько не вкладывай престиж языка не поднимется.