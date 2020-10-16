США підтримують позицію України щодо виборів в ОРДЛО, - Держдеп
США повністю підтримують позицію України, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися тільки після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.
Про це заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ на тему врегулювання на Донбасі заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Процедура виборів не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів. Для того, щоби відбулися вибори, потрібна наявність відповідних умов", - зазначив представник Держдепартаменту США.
Дипломат підкреслив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України, наголосивши, що "весь Донбас є територією України".
При цьому Кент зауважив, що можливість вирішити будь-який конфлікт існує завжди – для цього потрібна лише політична воля сторін. "Політичне бажання в Києві є, і його не бракує", - зауважив Кент.
У цьому контексті американський дипломат нагадав, що саме з російського боку немає зрушень у виконанні Мінська, через що були введені санкції США і ЄС, які продовжуються періодично за відповідною процедурою. А зараз в Європі вводять додаткові обмеження проти РФ за будівництво мосту через Керченську протоку.
"Важливо не те, що ми додаємо більше стимулів, аби подивитися, чи змінить Росія поведінку, а те, що ми мусимо зберігати єдність", - підкреслив представник США.
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"Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив представник українського уряду.