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Новини Агресія Росії проти України
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США підтримують позицію України щодо виборів в ОРДЛО, - Держдеп

США підтримують позицію України щодо виборів в ОРДЛО, - Держдеп

США повністю підтримують позицію України, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися тільки після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.

Про це заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ на тему врегулювання на Донбасі заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Процедура виборів не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів. Для того, щоби відбулися вибори, потрібна наявність відповідних умов", - зазначив представник Держдепартаменту США.

Дипломат підкреслив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України, наголосивши, що "весь Донбас є територією України".

При цьому Кент зауважив, що можливість вирішити будь-який конфлікт існує завжди – для цього потрібна лише політична воля сторін. "Політичне бажання в Києві є, і його не бракує", - зауважив Кент.

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У цьому контексті американський дипломат нагадав, що саме з російського боку немає зрушень у виконанні Мінська, через що були введені санкції США і ЄС, які продовжуються періодично за відповідною процедурою. А зараз в Європі вводять додаткові обмеження проти РФ за будівництво мосту через Керченську протоку.

"Важливо не те, що ми додаємо більше стимулів, аби подивитися, чи змінить Росія поведінку, а те, що ми мусимо зберігати єдність", - підкреслив представник США.

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Автор: 

Держдепартамент США (1613) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+11
В тесноте, да не в обиде...
США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7374
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16.10.2020 21:11
+8
В РФ, Беларуси и других государствах с тоталитарным строем, выборами называется спецоперация по сохранению власти узурпаторами. Выборы по украинским законам - это выборы по стандартам ОБСЕ, остальное это не выборы. На оккупированной Мордором территории такие выборы невозможны.
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16.10.2020 21:36
+2
Тю! Отаке! А бубачька пріказал нєштриляти! Ну шоб вибори для сєпаров провєсті. Кент не прав! Дєрьмак подтвєрдіт!)
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16.10.2020 21:32
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В тесноте, да не в обиде...
США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7374
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16.10.2020 21:11 Відповісти
Тю! Отаке! А бубачька пріказал нєштриляти! Ну шоб вибори для сєпаров провєсті. Кент не прав! Дєрьмак подтвєрдіт!)
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16.10.2020 21:32 Відповісти
В РФ, Беларуси и других государствах с тоталитарным строем, выборами называется спецоперация по сохранению власти узурпаторами. Выборы по украинским законам - это выборы по стандартам ОБСЕ, остальное это не выборы. На оккупированной Мордором территории такие выборы невозможны.
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16.10.2020 21:36 Відповісти
Лучше бы госдеп принял Украину в нато и все вместе освободили країну и кубань с ростовом від кацапья
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16.10.2020 21:47 Відповісти
Все вместе? Кому таки как наше бидло нужно? Нато не будет впрягаться. Не мрій. Ну и насчет освободили. Волинь вільна!
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17.10.2020 16:39 Відповісти
я думаю, сейчас в одном кабинете Кремля Пукин лупит Лаврова по унылому телепальнику фалоимитатором, предназначавшегося для Зеленского, и спрашивает:
"Что не так с нашей внешней политикой?!"
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16.10.2020 21:48 Відповісти
очень правдоподобно описали
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17.10.2020 13:07 Відповісти
Прошу пана до гіляки, пан не хоче але йде.
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16.10.2020 22:24 Відповісти
Ніколи пуцькоморда не залишить Донбас,бо що скаже світова спільнота,коли побачить воочію,що він там наробив?! Поруха,викрадене обладнання заводів,фабрик,шахт,металургійних комбінатів і т.д.і т.п. Йому ж і іже із ним прийдеться за все ото відповідати у Міжнародному Суді! А престиж парашії у світі ще більше упаде,ще більш замажуть лайном її вонючу пику.То ж допоки не здохне доти не залишить!
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17.10.2020 11:37 Відповісти
А ще на нього казали моль, *****, правда, черв*яком не називали.
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17.10.2020 11:57 Відповісти
не вставляет, хрюкни срузке
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17.10.2020 12:24 Відповісти
Цензор надав неповну інформацію з сайту https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3118831-ssa-pidtrimuut-poziciu-ukraini-sodo-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-derzdep.html Укрінформ , а там є ще таке:
"Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив представник українського уряду.
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17.10.2020 12:22 Відповісти
Сами сказали, сами поддержали, местная гопота подгавкнет.
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17.10.2020 16:37 Відповісти
 
 