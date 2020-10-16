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Новости Агрессия России против Украины
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США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп

США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп

США полностью поддерживают позицию Украины, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после возвращения Киеву контроля над украинской-российской границей и обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.

Об этом заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев на тему урегулирования на Донбассе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Процедура выборов не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того, чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий", - отметил представитель Госдепартамента США.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, подчеркнув, что "весь Донбасс является территорией Украины".

При этом, Кент заметил, что возможность решить любой конфликт существует всегда - для этого нужна лишь политическая воля сторон. "Политическое желание в Киеве есть, и его хватает", - отметил Кент.

Смотрите: РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое бы позволило достичь прогресса по минским соглашениям, - посольство США. ВИДЕО

В этом контексте американский дипломат напомнил, что именно с российской стороны нет сдвигов в выполнении Минска, из-за чего были введены санкции США и ЕС, которые продолжаются периодически по соответствующей процедуре. А сейчас в Европе вводят дополнительные ограничения против РФ за строительство моста через Керченский пролив.

"Важно не то, что мы добавляем больше стимулов, чтобы посмотреть, изменит Россия поведение, а то, что мы должны сохранять единство", - подчеркнул представитель США.

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Автор: 

Госдепартамент США (1818) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+11
В тесноте, да не в обиде...
США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7374
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16.10.2020 21:11
+8
В РФ, Беларуси и других государствах с тоталитарным строем, выборами называется спецоперация по сохранению власти узурпаторами. Выборы по украинским законам - это выборы по стандартам ОБСЕ, остальное это не выборы. На оккупированной Мордором территории такие выборы невозможны.
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16.10.2020 21:36
+2
Тю! Отаке! А бубачька пріказал нєштриляти! Ну шоб вибори для сєпаров провєсті. Кент не прав! Дєрьмак подтвєрдіт!)
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16.10.2020 21:32
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В тесноте, да не в обиде...
США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7374
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16.10.2020 21:11 Ответить
Тю! Отаке! А бубачька пріказал нєштриляти! Ну шоб вибори для сєпаров провєсті. Кент не прав! Дєрьмак подтвєрдіт!)
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16.10.2020 21:32 Ответить
В РФ, Беларуси и других государствах с тоталитарным строем, выборами называется спецоперация по сохранению власти узурпаторами. Выборы по украинским законам - это выборы по стандартам ОБСЕ, остальное это не выборы. На оккупированной Мордором территории такие выборы невозможны.
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16.10.2020 21:36 Ответить
Лучше бы госдеп принял Украину в нато и все вместе освободили країну и кубань с ростовом від кацапья
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16.10.2020 21:47 Ответить
Все вместе? Кому таки как наше бидло нужно? Нато не будет впрягаться. Не мрій. Ну и насчет освободили. Волинь вільна!
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17.10.2020 16:39 Ответить
я думаю, сейчас в одном кабинете Кремля Пукин лупит Лаврова по унылому телепальнику фалоимитатором, предназначавшегося для Зеленского, и спрашивает:
"Что не так с нашей внешней политикой?!"
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16.10.2020 21:48 Ответить
очень правдоподобно описали
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17.10.2020 13:07 Ответить
Прошу пана до гіляки, пан не хоче але йде.
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16.10.2020 22:24 Ответить
Ніколи пуцькоморда не залишить Донбас,бо що скаже світова спільнота,коли побачить воочію,що він там наробив?! Поруха,викрадене обладнання заводів,фабрик,шахт,металургійних комбінатів і т.д.і т.п. Йому ж і іже із ним прийдеться за все ото відповідати у Міжнародному Суді! А престиж парашії у світі ще більше упаде,ще більш замажуть лайном її вонючу пику.То ж допоки не здохне доти не залишить!
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17.10.2020 11:37 Ответить
А ще на нього казали моль, *****, правда, черв*яком не називали.
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17.10.2020 11:57 Ответить
не вставляет, хрюкни срузке
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17.10.2020 12:24 Ответить
Цензор надав неповну інформацію з сайту https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3118831-ssa-pidtrimuut-poziciu-ukraini-sodo-viboriv-na-okupovanomu-donbasi-derzdep.html Укрінформ , а там є ще таке:
"Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив представник українського уряду.
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17.10.2020 12:22 Ответить
Сами сказали, сами поддержали, местная гопота подгавкнет.
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17.10.2020 16:37 Ответить
 
 