США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО, - Госдеп

США полностью поддерживают позицию Украины, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после возвращения Киеву контроля над украинской-российской границей и обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.

Об этом заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев на тему урегулирования на Донбассе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Процедура выборов не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того, чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий", - отметил представитель Госдепартамента США.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, подчеркнув, что "весь Донбасс является территорией Украины".

При этом, Кент заметил, что возможность решить любой конфликт существует всегда - для этого нужна лишь политическая воля сторон. "Политическое желание в Киеве есть, и его хватает", - отметил Кент.

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В этом контексте американский дипломат напомнил, что именно с российской стороны нет сдвигов в выполнении Минска, из-за чего были введены санкции США и ЕС, которые продолжаются периодически по соответствующей процедуре. А сейчас в Европе вводят дополнительные ограничения против РФ за строительство моста через Керченский пролив.

"Важно не то, что мы добавляем больше стимулов, чтобы посмотреть, изменит Россия поведение, а то, что мы должны сохранять единство", - подчеркнул представитель США.

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