Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США

Ознаки отруєння опозиційного лідера Росії Олексія Навального речовиною "Новачок", про що заявили 2 вересня представники уряду Німеччини, можуть ускладнити діалог Росії зі США та з усім зовнішнім світом.

Про це у середу під час віртуальної дискусії щодо ситуації в Білорусі, що відбулася під егідою Німецького Фонду Маршалла, заявив заступник помічника Державного секретаря, представник бюро Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні речник Ангели Меркель Стефан Зіберт підтвердив, що німецький уряд, а не лише лікарня, виявили сліди речовини "Новачок" у зразках Навального. Це не є доброю новиною для провідних опозиційних фігур в Росії, для стосунків російського уряду з суспільством, та посилає сигнал зовнішньому світу. Тож, незважаючи на наш інтерес та спроби мати чесну та прозору дискусію з Росією з певних політичних проблем, сама Росія часто робить дії, що ускладнюють таку розмову", - сказав Кент.

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Він зауважив, що для Уряду США важливо зберігати діалог з Росією, навіть якщо не вдається досягати згоди. Це є необхідним для спільного обговорення проблем геополітичної важливості, зокрема, у питаннях контролю над озброєнням та стратегічної стабільності, у відносинах з третіми країнами, де інтереси двох країн мали б співпадати. США готові підтримувати такий діалог, якщо сама Росія не буде здійснювати кроки, які можуть бойкотувати будь-який подальший прогрес.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.