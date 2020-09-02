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Новини За кордоном
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Держдепартамент США (1310) отруєння (931) Навальний (572) Кент (49)

Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Отруєння Навального

Ознаки отруєння опозиційного лідера Росії Олексія Навального речовиною "Новачок", про що заявили 2 вересня представники уряду Німеччини, можуть ускладнити діалог Росії зі США та з усім зовнішнім світом.

Про це у середу під час віртуальної дискусії щодо ситуації в Білорусі, що відбулася під егідою Німецького Фонду Маршалла, заявив заступник помічника Державного секретаря, представник бюро Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні речник Ангели Меркель Стефан Зіберт підтвердив, що німецький уряд, а не лише лікарня, виявили сліди речовини "Новачок" у зразках Навального. Це не є доброю новиною для провідних опозиційних фігур в Росії, для стосунків російського уряду з суспільством, та посилає сигнал зовнішньому світу. Тож, незважаючи на наш інтерес та спроби мати чесну та прозору дискусію з Росією з певних політичних проблем, сама Росія часто робить дії, що ускладнюють таку розмову", - сказав Кент.

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Він зауважив, що для Уряду США важливо зберігати діалог з Росією, навіть якщо не вдається досягати згоди. Це є необхідним для спільного обговорення проблем геополітичної важливості, зокрема, у питаннях контролю над озброєнням та стратегічної стабільності, у відносинах з третіми країнами, де інтереси двох країн мали б співпадати. США готові підтримувати такий діалог, якщо сама Росія не буде здійснювати кроки, які можуть бойкотувати будь-який подальший прогрес.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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Топ коментарі
+27
Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США

===================
А чого не усложніла дві війни в Чечні,війна з Грузією,війна з Україною ,вбивство Нємцова,Політковської ? Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2020
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02.09.2020 22:27
+24
Боюсь даже представіть, скоко ещьо нужно отравіть людєй, штоби етот діалох прєкратіть.
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02.09.2020 22:20
+19
росіся - мать мєждународного тєрорізьма
нєту росісі - нєту тєрорізьма
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02.09.2020 22:29
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кацапы не люди и нахальный - туда же!
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02.09.2020 22:20 Відповісти
И да, новичек в любом военторге можна купить ведро на доллар.
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02.09.2020 22:35 Відповісти
я бы тогда купил двадцать тысяч галлонов и отправил по газотранспортной ветке на РАБсию
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02.09.2020 23:26 Відповісти
Боюсь даже представіть, скоко ещьо нужно отравіть людєй, штоби етот діалох прєкратіть.
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02.09.2020 22:20 Відповісти
Но северный поток продолжают строить . То есть будут у убийц финансы - что они тогда на нут вытворять?
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02.09.2020 22:21 Відповісти
DW на русском@dw_russian· 15 ч

Власти Германии полны решимости достроить газопровод "Северный поток - 2", заявила Ангела Меркель.
Она осудила угрозу американских санкций: "Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными"
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02.09.2020 23:07 Відповісти
Последние новости на кацапсячем маилСру по этой теме Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 437
Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7082
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02.09.2020 22:23 Відповісти
нравится сам подход.
кого бы и сколько кацапня не травила - ето только "усложнит диалог России с миром"
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02.09.2020 22:26 Відповісти
Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США

===================
А чого не усложніла дві війни в Чечні,війна з Грузією,війна з Україною ,вбивство Нємцова,Політковської ? Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2020
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02.09.2020 22:27 Відповісти
А показательное массовое убийство руководства страны ЕС и НАТО?!
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02.09.2020 23:25 Відповісти
росіся - мать мєждународного тєрорізьма
нєту росісі - нєту тєрорізьма
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02.09.2020 22:29 Відповісти
Не усложнит. Вот отключение SWIFT усложнит, а болтовня либералов и еврогеев Вову только радует.
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02.09.2020 22:31 Відповісти
Главное не злить Путина, пусть травит дальше
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02.09.2020 22:32 Відповісти
если бы Вы написали вместо "Путина" "*****" - завипиенился бы и еще раз лайкнул.
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02.09.2020 22:53 Відповісти
Нагадую:Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3508
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03.09.2020 01:42 Відповісти
россия - центор мирового терроризма! мир слишком долго запрягает - не зря коронавирус появился в начале следствия по сбитию боинга российскими военніми на донбасе. Когда россия терпит фиаско на мировой арене - она достает "козырь" маленькую войнушку против соседей или травит/убивает/грабит/засылает диверсантов/зеленых человечков/частные военные компании....
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02.09.2020 22:32 Відповісти
шесть лет одно и то же бла- бла- бла, а не пора ли уже мавзолейных крыс травить и гнать со всех стран к себе в нору, прежде отобрав, то что украдено и отжато
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02.09.2020 22:34 Відповісти
Патриарх Варфоломей отказался от напитков, предложенных представителем главы РПЦ Кирилла.
На странице "Українська помістна православна церква" в Facebook опубликовали видео со встречи патриарха Варфоломея с делегацией РПЦ, на которых представители Вселенского патриархата отказываются от напитков, предложенных, вероятно, одним из охранников патриарха Кирилла. Мужчина в костюме и с гарнитурой в ухе вначале поднес поднос Кириллу. Когда тот потянулся к напиткам, стоявший за его спиной мужчина указал патриарху РПЦ на бокал, который тот и взял. Затем охранник поднес напиток Варфоломею, который от него отказался. Его примеру последовали другие иерархи Вселенского патриархата,
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/worldnews/patriarh-varfolomey-otkazalsya-ot-napitkov-predlozhennyh-predstavitelem-glavy-rpc-kirilla-video-331210.html»
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02.09.2020 22:34 Відповісти
Страна террористов
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02.09.2020 22:35 Відповісти
Ну ишо Меркель тоже сказала что роисся отравляет даже таких упоротые как Навальный, но продолжает торговать и продавать технологии бензоколонке, завтра Меркель пойдет покупать свое бухло в супермаркете как обычно и также слечь может
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02.09.2020 22:40 Відповісти
Не розумію чому США та європейці мають враховувати та рахуватися з інтересами ********** за умови того що ********* це лише 1,5% світового ВВП і лише 89-92 мільйони населення. Карлик створив карликову економіку яка взагалі не здатна загрожувати світу, а кацапська зброя з мультиків чомусь не вражає. Потрібно просто ставити ***** на відповідне місце.
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02.09.2020 22:46 Відповісти
Поцікався кількістю і суммарною потужністю ядерних зарядів Россіі.
Ну й порівняй з США.
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02.09.2020 22:52 Відповісти
вообще, это сюр какой-то ...кгбэшная свора травит людей по всему миру, почти безнаказанно...что поощряет их делать это снова и снова
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02.09.2020 22:51 Відповісти
Якщо і ускладнить, то тільки не отруєння Навального. Всі ці "схвильованість, стурбованість" і так далі - старі пісні ні про що.
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02.09.2020 22:52 Відповісти
Трусы всегда находят слова, смелые - действуют.
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02.09.2020 23:01 Відповісти
уже обещали убойные санкции после скрипалей. И где они?
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02.09.2020 23:02 Відповісти
Диалог вонючей параши с миром должен выглядеть только так:
Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3151
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02.09.2020 23:03 Відповісти
мир, ****, ну такой несовершенный...
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02.09.2020 23:10 Відповісти
Да он безумен, нахер!
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02.09.2020 23:31 Відповісти
Принимавшие участие в разработке нервно-паралитического вещества «Новичок» ученые прокомментировали данные правительства Германии об интоксикации блогера Алексея Навального. Об этом пишет РБК.
По словам бывшего сотрудника филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимира Углева, если организм Навального поражен родственным «Новичку» ядом, даже если немецким врачам удастся его спасти, у него могут быть серьезные осложнения, в частности, затронуты центральная и периферическая нервная система. Он добавил, что на его практике «люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали
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02.09.2020 23:10 Відповісти
Какие диалоги с россией!!!
Их законы выше ваших!
Вы все сдохнете, а они вознесутся в рай!
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02.09.2020 23:15 Відповісти
Ну да, в который раз уже усложняет, а Трамп всё зовёт эрэфию в ж7 неустанно, как же без эрефии то?
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02.09.2020 23:15 Відповісти
А-230: N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (рисунок 1 слева), замерзает в холодную погоду[4];
А-232: N-(O-Метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (рисунок 1 справа), разрабатывался и испытывался для использования в качестве боевого отравляющего вещества[5];
А-234: N-(O-Этилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин, похож на вязкую мазь и не распространяется по воздуху, поражает организм при попадании на кожу, стабилен и устойчив к погодным условиям[6].
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02.09.2020 23:19 Відповісти
скорее всего использовали А-234 как самый удобный вариант, им же были отравлены Скрипали
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02.09.2020 23:20 Відповісти
Всем давно пора понять: что бы паРаша не творила, Запад НИКОГДА не примет меры для подавления этого очага мерзости. Опыт последних 100 лет это доказал. Даже когда паРаша сама оказывается в заднице, Запад всегда её оттуда вытаскивает.
Это означает только одно: такая паРаша НУЖНА Западу. Зачем - это другой вопрос, но это уже даже не догадка, а статистика: именно Запад спасает Лаптестан когда это требуется: от 20-х годов прошлого века, индустриализации, ленд-лиза, ножек Буша до теперешней политики вечной терпимости в отношение преступлений кассавов.
Кому-то на Западе нужна паРаша такая какая она есть: контролируемая сила, такая "большая дубина" в руках отмороженного бабуина, которому можно всегда приказать в какую сторону этой дубиной махать. В сторону Китая, к примеру. Возможно мы ещё не видели применения этой самой силы, для чего паРаша поддерживалась на плаву всё это время.
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02.09.2020 23:38 Відповісти
Совершенно верно. Более того: Запад сейчас (да и в последние лет 30) удерживает рашку от окончательного развала. Всё, что требуется от них - ПЕРЕСТАТЬ это делать. Не надо никаких санкций, озабоченности и т.п. Просто перестать их держать на плаву.
Но это означает потерю бабла... Западные элите погрязли в зарабатывании бабла на бизнесе с рашкой... Они - соучастники её преступлений...
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03.09.2020 01:46 Відповісти
Госдеп was rape.

Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7551
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02.09.2020 23:41 Відповісти
Ну, нічо-нічо. Превозмагая, нєвзірая, в целях міра...
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03.09.2020 00:26 Відповісти
Усложнит?!
Какой вообще диалог возможен с государством-террористом? Которое применяет химическое оружие как на своей, так и на чужой территории?
Б... вы больные там на Западе?!
Не узнаю ту Америку, что дала звезды япошкам, бошам и совок в конце концов развалила. Не узнаю...
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03.09.2020 01:41 Відповісти
_Ну конечно не узнаёшь! Ибо это совсем не те Штаты. Абсолютно. Это Виктимные Штаты Америки. А то были США.
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03.09.2020 13:26 Відповісти
Пусть Германия и Меркель опубликую результаты физико-химических анализов. Потому что с точки зрения химии это все звучит нереально. Хотя добавить санкций Путину и особенно остановить строительство "Северного потока 2" было бы неплохо!
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03.09.2020 01:44 Відповісти
Щоб їх брехню було видно всім. Спочатку скрипалів "недотравили" Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 613 . Супер отруйна бойова хімоза не те що не змогла навального Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9960 завалити,а й оточуючі його люди навіть не ригали Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7406 ? Не показуйте нам чудеса в решеті!
Це спецоперація прикриття добудови північного потоку.
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03.09.2020 08:04 Відповісти
хахахаха! так МАКРЕЛЬ вже сказала, що ПП2 потрібно обов'язково добудувати, а всі санкції частково успішно обходяться і в Крим навіть їздять якісь там єРВоДУПУтати, неофіційно звісно ж, тому..... де ускладнення? які ускладнення?
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03.09.2020 06:02 Відповісти
 
 