Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ознаки отруєння опозиційного лідера Росії Олексія Навального речовиною "Новачок", про що заявили 2 вересня представники уряду Німеччини, можуть ускладнити діалог Росії зі США та з усім зовнішнім світом.
Про це у середу під час віртуальної дискусії щодо ситуації в Білорусі, що відбулася під егідою Німецького Фонду Маршалла, заявив заступник помічника Державного секретаря, представник бюро Державного департаменту США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні речник Ангели Меркель Стефан Зіберт підтвердив, що німецький уряд, а не лише лікарня, виявили сліди речовини "Новачок" у зразках Навального. Це не є доброю новиною для провідних опозиційних фігур в Росії, для стосунків російського уряду з суспільством, та посилає сигнал зовнішньому світу. Тож, незважаючи на наш інтерес та спроби мати чесну та прозору дискусію з Росією з певних політичних проблем, сама Росія часто робить дії, що ускладнюють таку розмову", - сказав Кент.
Він зауважив, що для Уряду США важливо зберігати діалог з Росією, навіть якщо не вдається досягати згоди. Це є необхідним для спільного обговорення проблем геополітичної важливості, зокрема, у питаннях контролю над озброєнням та стратегічної стабільності, у відносинах з третіми країнами, де інтереси двох країн мали б співпадати. США готові підтримувати такий діалог, якщо сама Росія не буде здійснювати кроки, які можуть бойкотувати будь-який подальший прогрес.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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кого бы и сколько кацапня не травила - ето только "усложнит диалог России с миром"
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А чого не усложніла дві війни в Чечні,війна з Грузією,війна з Україною ,вбивство Нємцова,Політковської ?
нєту росісі - нєту тєрорізьма
На странице "Українська помістна православна церква" в Facebook опубликовали видео со встречи патриарха Варфоломея с делегацией РПЦ, на которых представители Вселенского патриархата отказываются от напитков, предложенных, вероятно, одним из охранников патриарха Кирилла. Мужчина в костюме и с гарнитурой в ухе вначале поднес поднос Кириллу. Когда тот потянулся к напиткам, стоявший за его спиной мужчина указал патриарху РПЦ на бокал, который тот и взял. Затем охранник поднес напиток Варфоломею, который от него отказался. Его примеру последовали другие иерархи Вселенского патриархата,
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/worldnews/patriarh-varfolomey-otkazalsya-ot-napitkov-predlozhennyh-predstavitelem-glavy-rpc-kirilla-video-331210.html»
Ну й порівняй з США.
По словам бывшего сотрудника филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимира Углева, если организм Навального поражен родственным «Новичку» ядом, даже если немецким врачам удастся его спасти, у него могут быть серьезные осложнения, в частности, затронуты центральная и периферическая нервная система. Он добавил, что на его практике «люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали
Их законы выше ваших!
Вы все сдохнете, а они вознесутся в рай!
А-232: N-(O-Метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (рисунок 1 справа), разрабатывался и испытывался для использования в качестве боевого отравляющего вещества[5];
А-234: N-(O-Этилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин, похож на вязкую мазь и не распространяется по воздуху, поражает организм при попадании на кожу, стабилен и устойчив к погодным условиям[6].
Это означает только одно: такая паРаша НУЖНА Западу. Зачем - это другой вопрос, но это уже даже не догадка, а статистика: именно Запад спасает Лаптестан когда это требуется: от 20-х годов прошлого века, индустриализации, ленд-лиза, ножек Буша до теперешней политики вечной терпимости в отношение преступлений кассавов.
Кому-то на Западе нужна паРаша такая какая она есть: контролируемая сила, такая "большая дубина" в руках отмороженного бабуина, которому можно всегда приказать в какую сторону этой дубиной махать. В сторону Китая, к примеру. Возможно мы ещё не видели применения этой самой силы, для чего паРаша поддерживалась на плаву всё это время.
Но это означает потерю бабла... Западные элите погрязли в зарабатывании бабла на бизнесе с рашкой... Они - соучастники её преступлений...
Какой вообще диалог возможен с государством-террористом? Которое применяет химическое оружие как на своей, так и на чужой территории?
Б... вы больные там на Западе?!
Не узнаю ту Америку, что дала звезды япошкам, бошам и совок в конце концов развалила. Не узнаю...
Це спецоперація прикриття добудови північного потоку.