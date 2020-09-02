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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1628) отравление (1572) Навальный (823) Кент (50)

Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отравление Навального

Признаки отравления оппозиционного лидера России Алексея Навального веществом "Новичок", о чем заявили 2 сентября представители правительства Германии, могут осложнить диалог России с США и со всем внешним миром.

Об этом в среду во время виртуальной дискуссии о ситуации в Беларуси, состоявшейся под эгидой Немецкого Фонда Маршалла, заявил заместитель помощника Государственного секретаря, представитель бюро Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня спикер Ангелы Меркель Стефан Зайберт подтвердил, что немецкое правительство, а не только больница, обнаружили следы вещества "Новичок" в образцах Навального. Это не является хорошей новостью для ведущих оппозиционных фигур в России, для отношений российского правительства с обществом, и посылает сигнал внешнему миру. Поэтому, несмотря на наш интерес и попытки иметь честную и прозрачную дискуссию с Россией по определенным политическим проблемам, сама Россия часто делает действия, затрудняющие такой разговор", - сказал Кент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Навальный - жертва преступления

Он отметил, что для правительства США важно сохранять диалог с Россией, даже если не удается достигать согласия. Это необходимо для совместного обсуждения проблем геополитической важности, в частности, в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности в отношениях с третьими странами, где интересы двух стран должны совпадать. США готовы поддерживать такой диалог, если сама Россия не будет предпринимать шаги, которые могут бойкотировать любой дальнейший прогресс.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+27
Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США

===================
А чого не усложніла дві війни в Чечні,війна з Грузією,війна з Україною ,вбивство Нємцова,Політковської ? Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2020
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02.09.2020 22:27
+24
Боюсь даже представіть, скоко ещьо нужно отравіть людєй, штоби етот діалох прєкратіть.
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02.09.2020 22:20
+19
росіся - мать мєждународного тєрорізьма
нєту росісі - нєту тєрорізьма
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02.09.2020 22:29
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Правила форума Совет форумчан
кацапы не люди и нахальный - туда же!
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02.09.2020 22:20 Ответить
И да, новичек в любом военторге можна купить ведро на доллар.
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02.09.2020 22:35 Ответить
я бы тогда купил двадцать тысяч галлонов и отправил по газотранспортной ветке на РАБсию
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02.09.2020 23:26 Ответить
Боюсь даже представіть, скоко ещьо нужно отравіть людєй, штоби етот діалох прєкратіть.
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02.09.2020 22:20 Ответить
Но северный поток продолжают строить . То есть будут у убийц финансы - что они тогда на нут вытворять?
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02.09.2020 22:21 Ответить
DW на русском@dw_russian· 15 ч

Власти Германии полны решимости достроить газопровод "Северный поток - 2", заявила Ангела Меркель.
Она осудила угрозу американских санкций: "Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными"
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02.09.2020 23:07 Ответить
Последние новости на кацапсячем маилСру по этой теме Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 437
Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7082
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02.09.2020 22:23 Ответить
нравится сам подход.
кого бы и сколько кацапня не травила - ето только "усложнит диалог России с миром"
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02.09.2020 22:26 Ответить
Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США

===================
А чого не усложніла дві війни в Чечні,війна з Грузією,війна з Україною ,вбивство Нємцова,Політковської ? Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2020
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02.09.2020 22:27 Ответить
А показательное массовое убийство руководства страны ЕС и НАТО?!
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02.09.2020 23:25 Ответить
росіся - мать мєждународного тєрорізьма
нєту росісі - нєту тєрорізьма
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02.09.2020 22:29 Ответить
Не усложнит. Вот отключение SWIFT усложнит, а болтовня либералов и еврогеев Вову только радует.
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02.09.2020 22:31 Ответить
Главное не злить Путина, пусть травит дальше
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02.09.2020 22:32 Ответить
если бы Вы написали вместо "Путина" "*****" - завипиенился бы и еще раз лайкнул.
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02.09.2020 22:53 Ответить
Нагадую:Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3508
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03.09.2020 01:42 Ответить
россия - центор мирового терроризма! мир слишком долго запрягает - не зря коронавирус появился в начале следствия по сбитию боинга российскими военніми на донбасе. Когда россия терпит фиаско на мировой арене - она достает "козырь" маленькую войнушку против соседей или травит/убивает/грабит/засылает диверсантов/зеленых человечков/частные военные компании....
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02.09.2020 22:32 Ответить
шесть лет одно и то же бла- бла- бла, а не пора ли уже мавзолейных крыс травить и гнать со всех стран к себе в нору, прежде отобрав, то что украдено и отжато
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02.09.2020 22:34 Ответить
Патриарх Варфоломей отказался от напитков, предложенных представителем главы РПЦ Кирилла.
На странице "Українська помістна православна церква" в Facebook опубликовали видео со встречи патриарха Варфоломея с делегацией РПЦ, на которых представители Вселенского патриархата отказываются от напитков, предложенных, вероятно, одним из охранников патриарха Кирилла. Мужчина в костюме и с гарнитурой в ухе вначале поднес поднос Кириллу. Когда тот потянулся к напиткам, стоявший за его спиной мужчина указал патриарху РПЦ на бокал, который тот и взял. Затем охранник поднес напиток Варфоломею, который от него отказался. Его примеру последовали другие иерархи Вселенского патриархата,
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/worldnews/patriarh-varfolomey-otkazalsya-ot-napitkov-predlozhennyh-predstavitelem-glavy-rpc-kirilla-video-331210.html»
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02.09.2020 22:34 Ответить
Страна террористов
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02.09.2020 22:35 Ответить
Ну ишо Меркель тоже сказала что роисся отравляет даже таких упоротые как Навальный, но продолжает торговать и продавать технологии бензоколонке, завтра Меркель пойдет покупать свое бухло в супермаркете как обычно и также слечь может
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02.09.2020 22:40 Ответить
Не розумію чому США та європейці мають враховувати та рахуватися з інтересами ********** за умови того що ********* це лише 1,5% світового ВВП і лише 89-92 мільйони населення. Карлик створив карликову економіку яка взагалі не здатна загрожувати світу, а кацапська зброя з мультиків чомусь не вражає. Потрібно просто ставити ***** на відповідне місце.
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02.09.2020 22:46 Ответить
Поцікався кількістю і суммарною потужністю ядерних зарядів Россіі.
Ну й порівняй з США.
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02.09.2020 22:52 Ответить
вообще, это сюр какой-то ...кгбэшная свора травит людей по всему миру, почти безнаказанно...что поощряет их делать это снова и снова
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02.09.2020 22:51 Ответить
Якщо і ускладнить, то тільки не отруєння Навального. Всі ці "схвильованість, стурбованість" і так далі - старі пісні ні про що.
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02.09.2020 22:52 Ответить
Трусы всегда находят слова, смелые - действуют.
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02.09.2020 23:01 Ответить
уже обещали убойные санкции после скрипалей. И где они?
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02.09.2020 23:02 Ответить
Диалог вонючей параши с миром должен выглядеть только так:
Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3151
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02.09.2020 23:03 Ответить
мир, ****, ну такой несовершенный...
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02.09.2020 23:10 Ответить
Да он безумен, нахер!
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02.09.2020 23:31 Ответить
Принимавшие участие в разработке нервно-паралитического вещества «Новичок» ученые прокомментировали данные правительства Германии об интоксикации блогера Алексея Навального. Об этом пишет РБК.
По словам бывшего сотрудника филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимира Углева, если организм Навального поражен родственным «Новичку» ядом, даже если немецким врачам удастся его спасти, у него могут быть серьезные осложнения, в частности, затронуты центральная и периферическая нервная система. Он добавил, что на его практике «люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали
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02.09.2020 23:10 Ответить
Какие диалоги с россией!!!
Их законы выше ваших!
Вы все сдохнете, а они вознесутся в рай!
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02.09.2020 23:15 Ответить
Ну да, в который раз уже усложняет, а Трамп всё зовёт эрэфию в ж7 неустанно, как же без эрефии то?
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02.09.2020 23:15 Ответить
А-230: N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (рисунок 1 слева), замерзает в холодную погоду[4];
А-232: N-(O-Метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (рисунок 1 справа), разрабатывался и испытывался для использования в качестве боевого отравляющего вещества[5];
А-234: N-(O-Этилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин, похож на вязкую мазь и не распространяется по воздуху, поражает организм при попадании на кожу, стабилен и устойчив к погодным условиям[6].
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02.09.2020 23:19 Ответить
скорее всего использовали А-234 как самый удобный вариант, им же были отравлены Скрипали
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02.09.2020 23:20 Ответить
Всем давно пора понять: что бы паРаша не творила, Запад НИКОГДА не примет меры для подавления этого очага мерзости. Опыт последних 100 лет это доказал. Даже когда паРаша сама оказывается в заднице, Запад всегда её оттуда вытаскивает.
Это означает только одно: такая паРаша НУЖНА Западу. Зачем - это другой вопрос, но это уже даже не догадка, а статистика: именно Запад спасает Лаптестан когда это требуется: от 20-х годов прошлого века, индустриализации, ленд-лиза, ножек Буша до теперешней политики вечной терпимости в отношение преступлений кассавов.
Кому-то на Западе нужна паРаша такая какая она есть: контролируемая сила, такая "большая дубина" в руках отмороженного бабуина, которому можно всегда приказать в какую сторону этой дубиной махать. В сторону Китая, к примеру. Возможно мы ещё не видели применения этой самой силы, для чего паРаша поддерживалась на плаву всё это время.
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02.09.2020 23:38 Ответить
Совершенно верно. Более того: Запад сейчас (да и в последние лет 30) удерживает рашку от окончательного развала. Всё, что требуется от них - ПЕРЕСТАТЬ это делать. Не надо никаких санкций, озабоченности и т.п. Просто перестать их держать на плаву.
Но это означает потерю бабла... Западные элите погрязли в зарабатывании бабла на бизнесе с рашкой... Они - соучастники её преступлений...
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03.09.2020 01:46 Ответить
Госдеп was rape.

Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7551
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02.09.2020 23:41 Ответить
Ну, нічо-нічо. Превозмагая, нєвзірая, в целях міра...
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03.09.2020 00:26 Ответить
Усложнит?!
Какой вообще диалог возможен с государством-террористом? Которое применяет химическое оружие как на своей, так и на чужой территории?
Б... вы больные там на Западе?!
Не узнаю ту Америку, что дала звезды япошкам, бошам и совок в конце концов развалила. Не узнаю...
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03.09.2020 01:41 Ответить
_Ну конечно не узнаёшь! Ибо это совсем не те Штаты. Абсолютно. Это Виктимные Штаты Америки. А то были США.
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03.09.2020 13:26 Ответить
Пусть Германия и Меркель опубликую результаты физико-химических анализов. Потому что с точки зрения химии это все звучит нереально. Хотя добавить санкций Путину и особенно остановить строительство "Северного потока 2" было бы неплохо!
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03.09.2020 01:44 Ответить
Щоб їх брехню було видно всім. Спочатку скрипалів "недотравили" Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 613 . Супер отруйна бойова хімоза не те що не змогла навального Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9960 завалити,а й оточуючі його люди навіть не ригали Отруєння Навального "Новачком" ускладнить діалог Росії зі світом, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7406 ? Не показуйте нам чудеса в решеті!
Це спецоперація прикриття добудови північного потоку.
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03.09.2020 08:04 Ответить
хахахаха! так МАКРЕЛЬ вже сказала, що ПП2 потрібно обов'язково добудувати, а всі санкції частково успішно обходяться і в Крим навіть їздять якісь там єРВоДУПУтати, неофіційно звісно ж, тому..... де ускладнення? які ускладнення?
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03.09.2020 06:02 Ответить
 
 