Отравление Навального "Новичком" усложнит диалог России с миром, - Госдеп США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Признаки отравления оппозиционного лидера России Алексея Навального веществом "Новичок", о чем заявили 2 сентября представители правительства Германии, могут осложнить диалог России с США и со всем внешним миром.
Об этом в среду во время виртуальной дискуссии о ситуации в Беларуси, состоявшейся под эгидой Немецкого Фонда Маршалла, заявил заместитель помощника Государственного секретаря, представитель бюро Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня спикер Ангелы Меркель Стефан Зайберт подтвердил, что немецкое правительство, а не только больница, обнаружили следы вещества "Новичок" в образцах Навального. Это не является хорошей новостью для ведущих оппозиционных фигур в России, для отношений российского правительства с обществом, и посылает сигнал внешнему миру. Поэтому, несмотря на наш интерес и попытки иметь честную и прозрачную дискуссию с Россией по определенным политическим проблемам, сама Россия часто делает действия, затрудняющие такой разговор", - сказал Кент.
Он отметил, что для правительства США важно сохранять диалог с Россией, даже если не удается достигать согласия. Это необходимо для совместного обсуждения проблем геополитической важности, в частности, в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности в отношениях с третьими странами, где интересы двух стран должны совпадать. США готовы поддерживать такой диалог, если сама Россия не будет предпринимать шаги, которые могут бойкотировать любой дальнейший прогресс.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Власти Германии полны решимости достроить газопровод "Северный поток - 2", заявила Ангела Меркель.
Она осудила угрозу американских санкций: "Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными"
кого бы и сколько кацапня не травила - ето только "усложнит диалог России с миром"
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А чого не усложніла дві війни в Чечні,війна з Грузією,війна з Україною ,вбивство Нємцова,Політковської ?
нєту росісі - нєту тєрорізьма
На странице "Українська помістна православна церква" в Facebook опубликовали видео со встречи патриарха Варфоломея с делегацией РПЦ, на которых представители Вселенского патриархата отказываются от напитков, предложенных, вероятно, одним из охранников патриарха Кирилла. Мужчина в костюме и с гарнитурой в ухе вначале поднес поднос Кириллу. Когда тот потянулся к напиткам, стоявший за его спиной мужчина указал патриарху РПЦ на бокал, который тот и взял. Затем охранник поднес напиток Варфоломею, который от него отказался. Его примеру последовали другие иерархи Вселенского патриархата,
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/worldnews/patriarh-varfolomey-otkazalsya-ot-napitkov-predlozhennyh-predstavitelem-glavy-rpc-kirilla-video-331210.html»
Ну й порівняй з США.
По словам бывшего сотрудника филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимира Углева, если организм Навального поражен родственным «Новичку» ядом, даже если немецким врачам удастся его спасти, у него могут быть серьезные осложнения, в частности, затронуты центральная и периферическая нервная система. Он добавил, что на его практике «люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали
Их законы выше ваших!
Вы все сдохнете, а они вознесутся в рай!
А-232: N-(O-Метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (рисунок 1 справа), разрабатывался и испытывался для использования в качестве боевого отравляющего вещества[5];
А-234: N-(O-Этилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин, похож на вязкую мазь и не распространяется по воздуху, поражает организм при попадании на кожу, стабилен и устойчив к погодным условиям[6].
Это означает только одно: такая паРаша НУЖНА Западу. Зачем - это другой вопрос, но это уже даже не догадка, а статистика: именно Запад спасает Лаптестан когда это требуется: от 20-х годов прошлого века, индустриализации, ленд-лиза, ножек Буша до теперешней политики вечной терпимости в отношение преступлений кассавов.
Кому-то на Западе нужна паРаша такая какая она есть: контролируемая сила, такая "большая дубина" в руках отмороженного бабуина, которому можно всегда приказать в какую сторону этой дубиной махать. В сторону Китая, к примеру. Возможно мы ещё не видели применения этой самой силы, для чего паРаша поддерживалась на плаву всё это время.
Но это означает потерю бабла... Западные элите погрязли в зарабатывании бабла на бизнесе с рашкой... Они - соучастники её преступлений...
Какой вообще диалог возможен с государством-террористом? Которое применяет химическое оружие как на своей, так и на чужой территории?
Б... вы больные там на Западе?!
Не узнаю ту Америку, что дала звезды япошкам, бошам и совок в конце концов развалила. Не узнаю...
Це спецоперація прикриття добудови північного потоку.