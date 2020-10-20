Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон

Ірина Фаріон згадала, як автор забороненої судом за позовом Віктора Медведчука книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані, за словами екснарпдепки, "мочив" її за членство в Компартії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Ірина Фаріон, передає Цензор.НЕТ.

"Народ!!!! От якого лиха ниєте на теми суду щодо позову потвори Медведчука? Запитайте в Порошенка, чого він його ПОЛІТИЧНО ВОСКРЕСИВ І НЕ РЕФОРМУВАВ СУД? Чому ця потвора була в переговорній групі так званого мінського формату? І припиніть свої сентиментальні плачі, а ведіть до влади жорстких націоналістів, а не єесівську гниль, що і довела країну до Путіна. Ніколи не забуду, як Кіпіані мочив мене на всі заставки за компартію, в яку вступила, щоб знищити. І знищила. Мальчік!!!!! Саме ваша ліберальна ідеологія причина такого рішення суду. Це ваш дебільний вибір меншого зла. Вислід - маєте найбільше зло", - заявила Фаріон.

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.