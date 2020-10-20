Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон
Ірина Фаріон згадала, як автор забороненої судом за позовом Віктора Медведчука книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані, за словами екснарпдепки, "мочив" її за членство в Компартії.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Ірина Фаріон, передає Цензор.НЕТ.
"Народ!!!! От якого лиха ниєте на теми суду щодо позову потвори Медведчука? Запитайте в Порошенка, чого він його ПОЛІТИЧНО ВОСКРЕСИВ І НЕ РЕФОРМУВАВ СУД? Чому ця потвора була в переговорній групі так званого мінського формату? І припиніть свої сентиментальні плачі, а ведіть до влади жорстких націоналістів, а не єесівську гниль, що і довела країну до Путіна. Ніколи не забуду, як Кіпіані мочив мене на всі заставки за компартію, в яку вступила, щоб знищити. І знищила. Мальчік!!!!! Саме ваша ліберальна ідеологія причина такого рішення суду. Це ваш дебільний вибір меншого зла. Вислід - маєте найбільше зло", - заявила Фаріон.
Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.
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Кстати, почитай, я еще эту главу не дочитал:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/116-toland-4
Совершенно удачная мысль приходит про "Мойр"(судьбу). И ведь я то не один шо заметил про типо т.н. "судьбу" то.
коммунистами тогда ( да и позже ) восхищались многие . но одно дело восхищаться издалека читая в газетках про успехи а другое дело жить в этом " раю "
Это короче свои, тем более европейцы, но нет, Сралин их морил, а потом, восхитился Гитлер(мы там каждого немца везде типо "защитим") от такого жеста сралина, ну и продолжили сотрудничать. И ведь знаешь что? ведь есть т.н. "судьба" то. я это по истории уже дохрена раз .... скажем так, понял то.
У перекладі, це: «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия».
А в російській мові, «зникло» слово РАБОЧАЯ.
Тобто повинно було бути НСНРП (ну ледь не РСДРП ).
Як приклад, абревіатура: USSR - СССР .
но если почитать.... то диды воевали на таком шо Сралина надо расстрелять было - чо до португалии не дошли мол.
Ну а після 1917, кримінал і садисти.
чомусь , в них , таких більшість ... ))
Скажи куратору, хай виправить твою методичку.
Шо там в Лєнінґрадє?
2. Тепер провірим тебе на вошивість далі: пруф «У него отец сидел за воровство в особо крупных».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович
2. Добре. Не буду чіплятися, що ти це взяв з российської вікіпедії.
А от чому ти обірвав текст? Де остання фраза?
А саме: «Судимость Алексея Порошенко была отменена досрочно актом амнистии цеховикам согласно ст. 1 п. «б» Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1987 (на свободу он вышел 21 августа 1987 года).»
Тобто: «за особо крупньіє » його посадили 20 июля 1986 года, а 21 августа 1987 года випустили.
РЕДЧАЙШАЯ МРАЗЬ ЭТА ТЕТЯ.
чсв зашкаливает, такая важная шописец
Ни Ахметов, ни Медведчук не боятся "Свободы" - это имитационная организация,
чтобы Скабеевы и Соловьёвы могли выставлять украинцев "страшными фашистами".
При упоминании имени Степана Бандеры медведчуков рефлекторно бросает в холодный пот, а при упоминаниии имени Фарион и Тягнибока они довольно лыбятся, зная, что свободовцы - безобидные имитаторы, которые ходят с факелами, а потом покорно платят Ахметову коммуналку и заправляются на автозаправках Медведчука.
Когда надо - гавкает, а когда не надо - сидит в будке.
Крашенная.хуцпоманка.
Езжай в Донецк, вступи в команду в Изоляции, чтобы её уничтожить.