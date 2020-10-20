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Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон

Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон

Ірина Фаріон згадала, як автор забороненої судом за позовом Віктора Медведчука книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані, за словами екснарпдепки, "мочив" її за членство в Компартії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала екснардепка Ірина Фаріон, передає Цензор.НЕТ.

"Народ!!!! От якого лиха ниєте на теми суду щодо позову потвори Медведчука? Запитайте в Порошенка, чого він його ПОЛІТИЧНО ВОСКРЕСИВ І НЕ РЕФОРМУВАВ СУД? Чому ця потвора була в переговорній групі так званого мінського формату? І припиніть свої сентиментальні плачі, а ведіть до влади жорстких націоналістів, а не єесівську гниль, що і довела країну до Путіна. Ніколи не забуду, як Кіпіані мочив мене на всі заставки за компартію, в яку вступила, щоб знищити. І знищила. Мальчік!!!!! Саме ваша ліберальна ідеологія причина такого рішення суду. Це ваш дебільний вибір меншого зла. Вислід - маєте найбільше зло", - заявила Фаріон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору"

Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон 01

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15166) Стус Василь (73) суд (11665) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+58
Ти і "Свободу" вже майже знищила.
Пора переходити в ОПЗЖ.
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20.10.2020 09:20
+36
Прийміть її терміново до СН.
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20.10.2020 09:20
+24
Львівський Хікікоморі:

Нацкорпус і "свобода" штурмують Дарницький районний суд, беруть суддю і викидають його у смітник разом з його постановою, після чого вони усі дружньо розбіглися по книгарнях,щоб розкупити книжки Кіпіані і роздавати їх усім бажаючим...а потім я проснувся.
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20.10.2020 09:20
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Та по факту, саме от такі от хитросракі, шаровики - пристосуванці, якраз, і розвалили.
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20.10.2020 09:50 Відповісти
забавно . а с первого дня существования туда шли чистые ангелы ? компартия это сборище болтунов-демагогов . бездельников и проходимцев скрепленное небольшим количеством фанатиков . ее строили и разваливали одни и те же . просто когда процент фанатиков стал меньше все и рухнуло
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20.10.2020 10:05 Відповісти
Кстати, в 20-ые, коммунистами восхищались даже их враги из НДСАП, или как там, читаю щас про все это по чуть-чуть. не все так просто было то. особенно щас вот - про становление партии Людендорфа(ну, той шо Гитлер был внедрен, той самой)
Кстати, почитай, я еще эту главу не дочитал:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/116-toland-4

Совершенно удачная мысль приходит про "Мойр"(судьбу). И ведь я то не один шо заметил про типо т.н. "судьбу" то.
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20.10.2020 10:26 Відповісти
читал я много и от разных авторов

коммунистами тогда ( да и позже ) восхищались многие . но одно дело восхищаться издалека читая в газетках про успехи а другое дело жить в этом " раю "
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20.10.2020 10:37 Відповісти
Хм., смешно было читать в антиколорадоса до чего же коммунизм свиреп: - взяли всех немецких товарищей из концлагеря, побрили, одели, и ..... повезли прямо в союзный Райх. (где их ласково приняли, и они не все(в совке было бы - все умерли), но выжили)
Это короче свои, тем более европейцы, но нет, Сралин их морил, а потом, восхитился Гитлер(мы там каждого немца везде типо "защитим") от такого жеста сралина, ну и продолжили сотрудничать. И ведь знаешь что? ведь есть т.н. "судьба" то. я это по истории уже дохрена раз .... скажем так, понял то.
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20.10.2020 10:43 Відповісти
А як хитро россійські комуністи обійшлися з аббревіатурою NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
У перекладі, це: «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия».
А в російській мові, «зникло» слово РАБОЧАЯ.
Тобто повинно було бути НСНРП (ну ледь не РСДРП ).
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20.10.2020 10:53 Відповісти
больше того . дабы среднестатистический совок не строил некиих анологий в советском варианте нацистская партия стала не социалистическая а социалистская
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20.10.2020 10:58 Відповісти
я то шось не вкурив - так хай хоч ельфами називають, але вроді там не заперечують шо "рабочая"
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20.10.2020 10:58 Відповісти
Првинно, або NSDAP, або НСГРП.
Як приклад, абревіатура: USSR - СССР .
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20.10.2020 11:10 Відповісти
доказывали кто кому ихтиандр.
но если почитать.... то диды воевали на таком шо Сралина надо расстрелять было - чо до португалии не дошли мол.
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20.10.2020 11:22 Відповісти
«с первого дня существования», туди йшли діти барчуків, яким нєхєр було дєлать.
Ну а після 1917, кримінал і садисти.
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20.10.2020 11:13 Відповісти
Цікаві коментарі від "пороха-кнопок", особлива від "маскваротих".
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20.10.2020 09:46 Відповісти
особлива від "маскваротих".

чомусь , в них , таких більшість ... ))
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20.10.2020 21:27 Відповісти
А как она страдала! Настрадалась! На орден!
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20.10.2020 09:47 Відповісти
От дурна баба... Це ж треба теке *********!
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20.10.2020 09:48 Відповісти
И эта кремлёвские методички транслирует, видно - компартия её тоже "развалила"...

Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 5115
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20.10.2020 09:50 Відповісти
То звиздец,товариСЧи)))))))))))))
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20.10.2020 09:50 Відповісти
проворонили комуняки засланку
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20.10.2020 09:52 Відповісти
С Турчиновым. С такими членами у компартии действительно не было шансов.
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20.10.2020 09:53 Відповісти
Турчинов і Порошенко не були в компартії.
Скажи куратору, хай виправить твою методичку.
Шо там в Лєнінґрадє?
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20.10.2020 09:56 Відповісти
Порошенко не могли взять в партию. У него отец сидел за воровство в особо крупных.
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20.10.2020 10:00 Відповісти
1. Про Турчинова, ти збрехав.
2. Тепер провірим тебе на вошивість далі: пруф «У него отец сидел за воровство в особо крупных».
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20.10.2020 10:04 Відповісти
Оба были слишком молоды чтобы успеть вступить в КПСС. Но Турчинова в отличие от Порошенко ждала блестящая партийная карьера.
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20.10.2020 10:07 Відповісти
Ooo! Турчинов! Начальник отдела Днепропетровского Горкома партии КПСС(КПУ)
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20.10.2020 10:20 Відповісти
Может и успел. Он же типа был комсомольским вундеркиндом.
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20.10.2020 10:23 Відповісти
29 ноября 1985 года Алексей Порошенко был задержан городским отделом внутренних дел Бендер за хищение материальных ценностей в особо крупных размерах, санкция на его арест была выдана 2 декабря 1985 года. 20 июля 1986 года Алексей Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного Суда Молдавской ССР по статьям 155-1, 123 ч.2, 220 ч.2, 227 ч.1 Уголовного кодекса МССР к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима, конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет (уголовное дело № 2-121/86).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович
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20.10.2020 10:09 Відповісти
1. Про Турчинова ти ЗБРЕХАВ.
2. Добре. Не буду чіплятися, що ти це взяв з российської вікіпедії.
А от чому ти обірвав текст? Де остання фраза?
А саме: «Судимость Алексея Порошенко была отменена досрочно актом амнистии цеховикам согласно ст. 1 п. «б» Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1987 (на свободу он вышел 21 августа 1987 года).»
Тобто: «за особо крупньіє » його посадили 20 июля 1986 года, а 21 августа 1987 года випустили.
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20.10.2020 10:22 Відповісти
Но это не отменяет судимость. А это черная метка.
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20.10.2020 10:24 Відповісти
Вздор.Чушь явная. Даже в 37-м сын за отца не отвечал, так товарищ Сталин сказал (но тогда надо было подписать соответствующую бумажку что отрекаешься). А в 80-х мой товарищ имея отца с судимостью за хулиганку (правда, погашенную по сроку) окончил юрфак и сделал успешную карьеру в прокуратуре.
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20.10.2020 12:01 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/72016-tak_valjtsman_ili_poroshenko_o_proshlom_ottsa_prezidenta_ukrainy_-_hurnalistkoe_rassledovanie Ніяким «цеховиком» батько Президента не був, а за ґратами він опинився через те, що отримав від директора заводу «Молдсільгоспмонтаж» дві котушки емальованого кабелю, які зберігав у себе в гаражі. А також - за те, що придбав у невстановленого слідством водія 64 літри спирту, «завідомо здобутого злочинним шляхом» (бо в Радянському Союзі спирт у такій кількості в законний спосіб роздобути було неможливо). А ще О.І.Порошенко був визнаний винним у тому, що в 1968 та 1979 роках придбав два саморобних ножики, які зберігав удома, і які були визнані, прости Господи, холодною зброєю. Були ще обвинувачення в приписках, безпідставному отриманні премій і т.п., але врешті-решт Порошенко був по цих епізодах виправданий.
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20.10.2020 10:29 Відповісти
За особо крупные давали от 10 до вышки, а Верховный суд МССР ему дал 5 лет по ст.123 ч.2 - это хищение повторно или группой лиц. В особо крупных была ст.123-1 УК МССР.
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20.10.2020 11:53 Відповісти
це про Турчинова-----https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 роки - секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.Виступив одним з координаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Демократичної платформи в КПРС, що агітувала за оновлення, децентралізацію Компартії, за що і позбувся партквитка.
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20.10.2020 15:01 Відповісти
Страна коммунистов, которые спрятали свой билет на долгие годы. Что там на Фарион накинулись.
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20.10.2020 09:57 Відповісти
Да, да, мы в курсе, и за вас в КПСС, и за Олежку в ВЛКСМ. И даже в курсе за то, что если бы СССР не почил в бозе, и вы и Олежка по сей день состояли бы в КПСС и "вредили" бы им платя партийные взносы, посещая партсобрания и голосуя ЗА решения партии и советского правительства, ну и посещая ноябрьские с первомайскими демонстрациями на коих с "отвращением" носили бы портреты действующего генсека.
РЕДЧАЙШАЯ МРАЗЬ ЭТА ТЕТЯ.
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20.10.2020 09:58 Відповісти
Нарешті зізналася ! А я весь час сподівався, що то був фейк. Таки була комуністкою !
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20.10.2020 10:00 Відповісти
Фаріон членкиня КПРС, з 1988 року.
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20.10.2020 10:06 Відповісти
до-------року
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20.10.2020 15:02 Відповісти
Фарион есть - компартии нет. Хер прокопаешься , все логично
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20.10.2020 10:04 Відповісти
А дальше что, героиня? Почему не вступила в опзж? Потом в слугу урода...
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20.10.2020 10:05 Відповісти
ира-терминатор ))
чсв зашкаливает, такая важная шописец
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20.10.2020 10:05 Відповісти
Все руководство Свободы-чуваки очень падкие до денег. Фарион-шиза, которая служит у руководства Скободы пугалом для жителей Харькова , например. Вот нанимает какой-нибудь мини Янукович Свободу с Фарион и на ее фоне выглядит либералом. Выступление оплатил и все довольны- Тягнывс..ку с баблом, мэр в кресле, Фарион с галоперидолом.
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20.10.2020 10:09 Відповісти
Радикальность без границ - это уже психиатрия.
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20.10.2020 10:16 Відповісти
Палата N6
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20.10.2020 10:16 Відповісти
В ряди націоналістичних партій звичайно пішли свого часу нормальні патріоти . Але, як показав бунт олігархів проти Порошенко з використанням технології Кремля з Клованом, націоналісти без грошей олігархів здулися ... Але де вони ті нормальні зараз, чому не гуртується наквколо ЄС?
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20.10.2020 10:18 Відповісти
Порох міг би стати дивовижним міністром іноземних справ України, Пороху вистачило би розуму відступити на крок від достойного націоналістичного пертендента на голову ВР у парламентсько-президентській УкраїнІ . Де ті всі патріоти , не бувші, що народжують лідерів.
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20.10.2020 10:21 Відповісти
Порошенко спалив себе врятувавши Україну в 2014.
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20.10.2020 10:59 Відповісти
Тут багато критиканів підняли галас , лемент і прокльони на тих колишніх комунісстів, котрі знайшли мужність порвати з КПСС задовго до ГКЧП. Я,колишній секретар парторганізаціі КПСС спеццеху воєнного завода "Номінал", коли почалась т.зв. "переестройка" і в пресі появилиись матеріали про злочини комуністичноі верхівки СССР, в 1988 році написав заяву про вихід з КПСС, вказавшии, що не бажаю бути членом злочинноі організаціі. Зразу ж до мене почали навідуватись співробітники КГБ, мій поступок став головним питанням на терміново зібраному пленумі Волочиського райкому КПСС, а через де-який час на мене звалилось стільки всяких проблем, що я змушеий бДо речі, меені було чим ризикватиув " за власним бажанням" звільнитись з роботи. І що дуже важливо, так це те, що згодом слідом за мною партбілети викиинули всі члени партячейки цеху. Отже, виходить, що і я вніс свою лепту в боротьбу з більшовизмом, російським націонал-шовінізмом, та за звільнення моєі батьківщини Украіни з пут російськоі тюрмии народів. Мені, як і Ірині Фаріон, встидатись нема чого. До речі, мені, спеціалісту з вищою освітою, начальнику технологічного бюро спеццеху, з непоганою зарплатою, було чим ризикувати, тому закиди тих, котрі мріяли про втуп в КПСС (бо це гарантувало кар"єру , а таких я знав немало) про непорядність і "честь і не честь" мене смішать.
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20.10.2020 10:21 Відповісти
Що фарион ваша сестра ми зрозуміли,а Паша Морозов ваш брат?!!
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20.10.2020 10:43 Відповісти
Я не был не комсомольцем и не коммунистом и таких как ты презираю. Никаких не может быть оправданий. Точка.
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20.10.2020 11:58 Відповісти
ЕС передовой отряд олигархата Украины!
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20.10.2020 10:23 Відповісти
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 7555
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20.10.2020 10:39 Відповісти
Чомусь комунальні перестали скажених собак відловлювати..
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20.10.2020 10:48 Відповісти
Вот такие "внутренние крысы" как Тягнисрака, Фарион, Парасюк, вомбат Насиння, своими действиями и заявлениями дискредитируют саму идею украинского национализма... Почитаешь этих отбросов, и понимаешь, что за ними стоят уши Кремля
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20.10.2020 10:50 Відповісти
Так "непалівно" боти набігли облаяти Фаріон - видно, п'ята колона досі боїться звичайної викладачки університету. Я вважаю, що якби пані Фаріон була президентом, на місці москви вже було б згарище.
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20.10.2020 10:54 Відповісти
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 9214
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20.10.2020 15:26 Відповісти
Василь Тютюнник. Нічого дивного в скавулінні всіх цих "правдолюбів", бо вони завжди і у всі часи сиділи в глибокій сраці і виглядали з неі лише на 1Мая і 8 марта, ну ще на День Советской Армии. Таких Ви на побачите на майданах, а от обісрати достойнніших від себе вони перші. Левко Лук"яненко і всі дисиденти та члени Гельсинськоі групи теж були в КПСС і всі сиділи по тюрмах і таборах, бо зуміли розібратиись в облуді комуністичних лозунгів.
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20.10.2020 15:47 Відповісти
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 5478
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20.10.2020 10:56 Відповісти
Гитлер тоже вступил в НСДАП, чтоб ее уничтожить и ему тоже удалось.
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20.10.2020 11:03 Відповісти
Опередили
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20.10.2020 11:32 Відповісти
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20.10.2020 11:03 Відповісти
Фарион надо мочить за то, что она провокатор - это её цитировали, когда стращали "страшными националистами" в Крыму и в Донбассе. И таки застращали. А когда Крым и Донбасс захватили, Фарион тихо ушла в кусты - дело сделано.
Ни Ахметов, ни Медведчук не боятся "Свободы" - это имитационная организация,
чтобы Скабеевы и Соловьёвы могли выставлять украинцев "страшными фашистами".
При упоминании имени Степана Бандеры медведчуков рефлекторно бросает в холодный пот, а при упоминаниии имени Фарион и Тягнибока они довольно лыбятся, зная, что свободовцы - безобидные имитаторы, которые ходят с факелами, а потом покорно платят Ахметову коммуналку и заправляются на автозаправках Медведчука.
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20.10.2020 11:08 Відповісти
Ждем вступление в зажиддя. Там есть что разваливать.
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20.10.2020 11:16 Відповісти
Она и так работает по их отмашке.
Когда надо - гавкает, а когда не надо - сидит в будке.
Крашенная.хуцпоманка.
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20.10.2020 11:35 Відповісти
Кааакой грёбаный капец!!! Адольф Элоизович тогда тоже вступил в НСДАП чтоб его развалить? На каких идиотов рассчитано это дерьмо?
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20.10.2020 11:31 Відповісти
о це так героїня. Відцмоктувала комунякам так що вони усохли.
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20.10.2020 11:45 Відповісти
Технично съехала. Ну, вступай теперь в "Слугу Урода"
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20.10.2020 11:54 Відповісти
тягнибок прочитал и напрягся..
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20.10.2020 12:16 Відповісти
Та нема що напрягатись. В нього ж така сама ціль - знищити патріотичний рух в Україні, стараються падли.
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20.10.2020 18:51 Відповісти
Теперь вступай в ОПЗЖ!
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20.10.2020 12:25 Відповісти
Бреше скотина. Вона ватне гавно яке регулярно палиться що працює на рф.
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20.10.2020 16:54 Відповісти
https://inlviv.in.ua/lviv/podyakujte-poroshenkovi-farion-***********-shho-suddyu-yaka-zasudyla-knygu-pro-stusa-pryznachyv-svoyim-ukazom-p-yatyj-prezydent «Подякуйте Порошенкові» - Фаріон стверджує, що суддю, яка засудила книгу про Стуса, призначив своїм указом п'ятий президент

Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 8272
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20.10.2020 23:55 Відповісти
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 2806
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20.10.2020 23:55 Відповісти
Вот уж лицемерная тётя! Чтобы так чесать, нужно было признаваться раньше, чем Вахтанг об этом рассказал.
Езжай в Донецк, вступи в команду в Изоляции, чтобы её уничтожить.
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21.10.2020 14:24 Відповісти
та ты шо...а коммунист Симоненко вступил в команду януковича чтобы уничтожить олигархов...верю...
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22.10.2020 19:56 Відповісти
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