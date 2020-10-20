Я вступила в Компартию, чтобы уничтожить ее. И уничтожила, - Фарион
Ирина Фарион вспомнила, как автор запрещенной судом по иску Виктора Медведчука книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани, по словам экс-нарпдепа, "мочил" ее за членство в Компартии.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп Ирина Фарион, передает Цензор.НЕТ.
"Народ!!!! Вот от какой беды ноете на темы суда по иску чудовища Медведчука? Спросите у Порошенко, чего он его ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСКРЕСИЛ И НЕ РЕФОРМИРОВАЛ СУД? Почему это чудовище была в переговорной группе так называемого минского формата? И прекратите свои сентиментальные плачи, а ведите к власти жестких националистов, а не еэсовскую гниль, которая и довела страну до Путина. Никогда не забуду, как Кипиани мочил меня за компартию, в которую вступила, чтобы уничтожить. И уничтожила. Мальчик !!!!! Именно ваша либеральная идеология причина такого решения суда. Это ваш дебильный выбор меньшего зла. Вывод - имеете самое большое зло", - заявила Фарион.
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство
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Кстати, почитай, я еще эту главу не дочитал:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/116-toland-4
Совершенно удачная мысль приходит про "Мойр"(судьбу). И ведь я то не один шо заметил про типо т.н. "судьбу" то.
коммунистами тогда ( да и позже ) восхищались многие . но одно дело восхищаться издалека читая в газетках про успехи а другое дело жить в этом " раю "
Это короче свои, тем более европейцы, но нет, Сралин их морил, а потом, восхитился Гитлер(мы там каждого немца везде типо "защитим") от такого жеста сралина, ну и продолжили сотрудничать. И ведь знаешь что? ведь есть т.н. "судьба" то. я это по истории уже дохрена раз .... скажем так, понял то.
У перекладі, це: «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия».
А в російській мові, «зникло» слово РАБОЧАЯ.
Тобто повинно було бути НСНРП (ну ледь не РСДРП ).
Як приклад, абревіатура: USSR - СССР .
но если почитать.... то диды воевали на таком шо Сралина надо расстрелять было - чо до португалии не дошли мол.
Ну а після 1917, кримінал і садисти.
чомусь , в них , таких більшість ... ))
Скажи куратору, хай виправить твою методичку.
Шо там в Лєнінґрадє?
2. Тепер провірим тебе на вошивість далі: пруф «У него отец сидел за воровство в особо крупных».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович
2. Добре. Не буду чіплятися, що ти це взяв з российської вікіпедії.
А от чому ти обірвав текст? Де остання фраза?
А саме: «Судимость Алексея Порошенко была отменена досрочно актом амнистии цеховикам согласно ст. 1 п. «б» Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1987 (на свободу он вышел 21 августа 1987 года).»
Тобто: «за особо крупньіє » його посадили 20 июля 1986 года, а 21 августа 1987 года випустили.
РЕДЧАЙШАЯ МРАЗЬ ЭТА ТЕТЯ.
чсв зашкаливает, такая важная шописец
Ни Ахметов, ни Медведчук не боятся "Свободы" - это имитационная организация,
чтобы Скабеевы и Соловьёвы могли выставлять украинцев "страшными фашистами".
При упоминании имени Степана Бандеры медведчуков рефлекторно бросает в холодный пот, а при упоминаниии имени Фарион и Тягнибока они довольно лыбятся, зная, что свободовцы - безобидные имитаторы, которые ходят с факелами, а потом покорно платят Ахметову коммуналку и заправляются на автозаправках Медведчука.
Когда надо - гавкает, а когда не надо - сидит в будке.
Крашенная.хуцпоманка.
Езжай в Донецк, вступи в команду в Изоляции, чтобы её уничтожить.