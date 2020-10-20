Я вступила в Компартию, чтобы уничтожить ее. И уничтожила, - Фарион

Ирина Фарион вспомнила, как автор запрещенной судом по иску Виктора Медведчука книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани, по словам экс-нарпдепа, "мочил" ее за членство в Компартии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп Ирина Фарион, передает Цензор.НЕТ.

"Народ!!!! Вот от какой беды ноете на темы суда по иску чудовища Медведчука? Спросите у Порошенко, чего он его ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСКРЕСИЛ И НЕ РЕФОРМИРОВАЛ СУД? Почему это чудовище была в переговорной группе так называемого минского формата? И прекратите свои сентиментальные плачи, а ведите к власти жестких националистов, а не еэсовскую гниль, которая и довела страну до Путина. Никогда не забуду, как Кипиани мочил меня за компартию, в которую вступила, чтобы уничтожить. И уничтожила. Мальчик !!!!! Именно ваша либеральная идеология причина такого решения суда. Это ваш дебильный выбор меньшего зла. Вывод - имеете самое большое зло", - заявила Фарион.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство