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Я вступила в Компартию, чтобы уничтожить ее. И уничтожила, - Фарион

Я вступила в Компартию, чтобы уничтожить ее. И уничтожила, - Фарион

Ирина Фарион вспомнила, как автор запрещенной судом по иску Виктора Медведчука книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани, по словам экс-нарпдепа, "мочил" ее за членство в Компартии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала экс-нардеп Ирина Фарион, передает Цензор.НЕТ.

"Народ!!!! Вот от какой беды ноете на темы суда по иску чудовища Медведчука? Спросите у Порошенко, чего он его ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСКРЕСИЛ И НЕ РЕФОРМИРОВАЛ СУД? Почему это чудовище была в переговорной группе так называемого минского формата? И прекратите свои сентиментальные плачи, а ведите к власти жестких националистов, а не еэсовскую гниль, которая и довела страну до Путина. Никогда не забуду, как Кипиани мочил меня за компартию, в которую вступила, чтобы уничтожить. И уничтожила. Мальчик !!!!! Именно ваша либеральная идеология причина такого решения суда. Это ваш дебильный выбор меньшего зла. Вывод - имеете самое большое зло", - заявила Фарион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения"

Я вступила в Компартию, чтобы уничтожить ее. И уничтожила, - Фарион 01

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1789) Порошенко Петр (19594) Стус (94) суд (25085) Фарион Ирина (381)


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Топ комментарии
+58
Ти і "Свободу" вже майже знищила.
Пора переходити в ОПЗЖ.
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20.10.2020 09:20
+36
Прийміть її терміново до СН.
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20.10.2020 09:20
+24
Львівський Хікікоморі:

Нацкорпус і "свобода" штурмують Дарницький районний суд, беруть суддю і викидають його у смітник разом з його постановою, після чого вони усі дружньо розбіглися по книгарнях,щоб розкупити книжки Кіпіані і роздавати їх усім бажаючим...а потім я проснувся.
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20.10.2020 09:20
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Та по факту, саме от такі от хитросракі, шаровики - пристосуванці, якраз, і розвалили.
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20.10.2020 09:50 Ответить
забавно . а с первого дня существования туда шли чистые ангелы ? компартия это сборище болтунов-демагогов . бездельников и проходимцев скрепленное небольшим количеством фанатиков . ее строили и разваливали одни и те же . просто когда процент фанатиков стал меньше все и рухнуло
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20.10.2020 10:05 Ответить
Кстати, в 20-ые, коммунистами восхищались даже их враги из НДСАП, или как там, читаю щас про все это по чуть-чуть. не все так просто было то. особенно щас вот - про становление партии Людендорфа(ну, той шо Гитлер был внедрен, той самой)
Кстати, почитай, я еще эту главу не дочитал:
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/116-toland-4

Совершенно удачная мысль приходит про "Мойр"(судьбу). И ведь я то не один шо заметил про типо т.н. "судьбу" то.
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20.10.2020 10:26 Ответить
читал я много и от разных авторов

коммунистами тогда ( да и позже ) восхищались многие . но одно дело восхищаться издалека читая в газетках про успехи а другое дело жить в этом " раю "
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20.10.2020 10:37 Ответить
Хм., смешно было читать в антиколорадоса до чего же коммунизм свиреп: - взяли всех немецких товарищей из концлагеря, побрили, одели, и ..... повезли прямо в союзный Райх. (где их ласково приняли, и они не все(в совке было бы - все умерли), но выжили)
Это короче свои, тем более европейцы, но нет, Сралин их морил, а потом, восхитился Гитлер(мы там каждого немца везде типо "защитим") от такого жеста сралина, ну и продолжили сотрудничать. И ведь знаешь что? ведь есть т.н. "судьба" то. я это по истории уже дохрена раз .... скажем так, понял то.
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20.10.2020 10:43 Ответить
А як хитро россійські комуністи обійшлися з аббревіатурою NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
У перекладі, це: «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия».
А в російській мові, «зникло» слово РАБОЧАЯ.
Тобто повинно було бути НСНРП (ну ледь не РСДРП ).
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20.10.2020 10:53 Ответить
больше того . дабы среднестатистический совок не строил некиих анологий в советском варианте нацистская партия стала не социалистическая а социалистская
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20.10.2020 10:58 Ответить
я то шось не вкурив - так хай хоч ельфами називають, але вроді там не заперечують шо "рабочая"
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20.10.2020 10:58 Ответить
Првинно, або NSDAP, або НСГРП.
Як приклад, абревіатура: USSR - СССР .
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20.10.2020 11:10 Ответить
доказывали кто кому ихтиандр.
но если почитать.... то диды воевали на таком шо Сралина надо расстрелять было - чо до португалии не дошли мол.
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20.10.2020 11:22 Ответить
«с первого дня существования», туди йшли діти барчуків, яким нєхєр було дєлать.
Ну а після 1917, кримінал і садисти.
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20.10.2020 11:13 Ответить
Цікаві коментарі від "пороха-кнопок", особлива від "маскваротих".
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20.10.2020 09:46 Ответить
особлива від "маскваротих".

чомусь , в них , таких більшість ... ))
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20.10.2020 21:27 Ответить
А как она страдала! Настрадалась! На орден!
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20.10.2020 09:47 Ответить
От дурна баба... Це ж треба теке *********!
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20.10.2020 09:48 Ответить
И эта кремлёвские методички транслирует, видно - компартия её тоже "развалила"...

Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 5115
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20.10.2020 09:50 Ответить
То звиздец,товариСЧи)))))))))))))
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20.10.2020 09:50 Ответить
проворонили комуняки засланку
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20.10.2020 09:52 Ответить
С Турчиновым. С такими членами у компартии действительно не было шансов.
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20.10.2020 09:53 Ответить
Турчинов і Порошенко не були в компартії.
Скажи куратору, хай виправить твою методичку.
Шо там в Лєнінґрадє?
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20.10.2020 09:56 Ответить
Порошенко не могли взять в партию. У него отец сидел за воровство в особо крупных.
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20.10.2020 10:00 Ответить
1. Про Турчинова, ти збрехав.
2. Тепер провірим тебе на вошивість далі: пруф «У него отец сидел за воровство в особо крупных».
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20.10.2020 10:04 Ответить
Оба были слишком молоды чтобы успеть вступить в КПСС. Но Турчинова в отличие от Порошенко ждала блестящая партийная карьера.
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20.10.2020 10:07 Ответить
Ooo! Турчинов! Начальник отдела Днепропетровского Горкома партии КПСС(КПУ)
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20.10.2020 10:20 Ответить
Может и успел. Он же типа был комсомольским вундеркиндом.
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20.10.2020 10:23 Ответить
29 ноября 1985 года Алексей Порошенко был задержан городским отделом внутренних дел Бендер за хищение материальных ценностей в особо крупных размерах, санкция на его арест была выдана 2 декабря 1985 года. 20 июля 1986 года Алексей Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного Суда Молдавской ССР по статьям 155-1, 123 ч.2, 220 ч.2, 227 ч.1 Уголовного кодекса МССР к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима, конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет (уголовное дело № 2-121/86).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошенко,_Алексей_Иванович
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20.10.2020 10:09 Ответить
1. Про Турчинова ти ЗБРЕХАВ.
2. Добре. Не буду чіплятися, що ти це взяв з российської вікіпедії.
А от чому ти обірвав текст? Де остання фраза?
А саме: «Судимость Алексея Порошенко была отменена досрочно актом амнистии цеховикам согласно ст. 1 п. «б» Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1987 (на свободу он вышел 21 августа 1987 года).»
Тобто: «за особо крупньіє » його посадили 20 июля 1986 года, а 21 августа 1987 года випустили.
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20.10.2020 10:22 Ответить
Но это не отменяет судимость. А это черная метка.
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20.10.2020 10:24 Ответить
Вздор.Чушь явная. Даже в 37-м сын за отца не отвечал, так товарищ Сталин сказал (но тогда надо было подписать соответствующую бумажку что отрекаешься). А в 80-х мой товарищ имея отца с судимостью за хулиганку (правда, погашенную по сроку) окончил юрфак и сделал успешную карьеру в прокуратуре.
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20.10.2020 12:01 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/72016-tak_valjtsman_ili_poroshenko_o_proshlom_ottsa_prezidenta_ukrainy_-_hurnalistkoe_rassledovanie Ніяким «цеховиком» батько Президента не був, а за ґратами він опинився через те, що отримав від директора заводу «Молдсільгоспмонтаж» дві котушки емальованого кабелю, які зберігав у себе в гаражі. А також - за те, що придбав у невстановленого слідством водія 64 літри спирту, «завідомо здобутого злочинним шляхом» (бо в Радянському Союзі спирт у такій кількості в законний спосіб роздобути було неможливо). А ще О.І.Порошенко був визнаний винним у тому, що в 1968 та 1979 роках придбав два саморобних ножики, які зберігав удома, і які були визнані, прости Господи, холодною зброєю. Були ще обвинувачення в приписках, безпідставному отриманні премій і т.п., але врешті-решт Порошенко був по цих епізодах виправданий.
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20.10.2020 10:29 Ответить
За особо крупные давали от 10 до вышки, а Верховный суд МССР ему дал 5 лет по ст.123 ч.2 - это хищение повторно или группой лиц. В особо крупных была ст.123-1 УК МССР.
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20.10.2020 11:53 Ответить
це про Турчинова-----https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 роки - секретар райкому комсомолу, потім завідувач відділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу.Виступив одним з координаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Демократичної платформи в КПРС, що агітувала за оновлення, децентралізацію Компартії, за що і позбувся партквитка.
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20.10.2020 15:01 Ответить
Страна коммунистов, которые спрятали свой билет на долгие годы. Что там на Фарион накинулись.
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20.10.2020 09:57 Ответить
Да, да, мы в курсе, и за вас в КПСС, и за Олежку в ВЛКСМ. И даже в курсе за то, что если бы СССР не почил в бозе, и вы и Олежка по сей день состояли бы в КПСС и "вредили" бы им платя партийные взносы, посещая партсобрания и голосуя ЗА решения партии и советского правительства, ну и посещая ноябрьские с первомайскими демонстрациями на коих с "отвращением" носили бы портреты действующего генсека.
РЕДЧАЙШАЯ МРАЗЬ ЭТА ТЕТЯ.
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20.10.2020 09:58 Ответить
Нарешті зізналася ! А я весь час сподівався, що то був фейк. Таки була комуністкою !
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20.10.2020 10:00 Ответить
Фаріон членкиня КПРС, з 1988 року.
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20.10.2020 10:06 Ответить
до-------року
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20.10.2020 15:02 Ответить
Фарион есть - компартии нет. Хер прокопаешься , все логично
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20.10.2020 10:04 Ответить
А дальше что, героиня? Почему не вступила в опзж? Потом в слугу урода...
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20.10.2020 10:05 Ответить
ира-терминатор ))
чсв зашкаливает, такая важная шописец
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20.10.2020 10:05 Ответить
Все руководство Свободы-чуваки очень падкие до денег. Фарион-шиза, которая служит у руководства Скободы пугалом для жителей Харькова , например. Вот нанимает какой-нибудь мини Янукович Свободу с Фарион и на ее фоне выглядит либералом. Выступление оплатил и все довольны- Тягнывс..ку с баблом, мэр в кресле, Фарион с галоперидолом.
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20.10.2020 10:09 Ответить
Радикальность без границ - это уже психиатрия.
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20.10.2020 10:16 Ответить
Палата N6
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20.10.2020 10:16 Ответить
В ряди націоналістичних партій звичайно пішли свого часу нормальні патріоти . Але, як показав бунт олігархів проти Порошенко з використанням технології Кремля з Клованом, націоналісти без грошей олігархів здулися ... Але де вони ті нормальні зараз, чому не гуртується наквколо ЄС?
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20.10.2020 10:18 Ответить
Порох міг би стати дивовижним міністром іноземних справ України, Пороху вистачило би розуму відступити на крок від достойного націоналістичного пертендента на голову ВР у парламентсько-президентській УкраїнІ . Де ті всі патріоти , не бувші, що народжують лідерів.
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20.10.2020 10:21 Ответить
Порошенко спалив себе врятувавши Україну в 2014.
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20.10.2020 10:59 Ответить
Тут багато критиканів підняли галас , лемент і прокльони на тих колишніх комунісстів, котрі знайшли мужність порвати з КПСС задовго до ГКЧП. Я,колишній секретар парторганізаціі КПСС спеццеху воєнного завода "Номінал", коли почалась т.зв. "переестройка" і в пресі появилиись матеріали про злочини комуністичноі верхівки СССР, в 1988 році написав заяву про вихід з КПСС, вказавшии, що не бажаю бути членом злочинноі організаціі. Зразу ж до мене почали навідуватись співробітники КГБ, мій поступок став головним питанням на терміново зібраному пленумі Волочиського райкому КПСС, а через де-який час на мене звалилось стільки всяких проблем, що я змушеий бДо речі, меені було чим ризикватиув " за власним бажанням" звільнитись з роботи. І що дуже важливо, так це те, що згодом слідом за мною партбілети викиинули всі члени партячейки цеху. Отже, виходить, що і я вніс свою лепту в боротьбу з більшовизмом, російським націонал-шовінізмом, та за звільнення моєі батьківщини Украіни з пут російськоі тюрмии народів. Мені, як і Ірині Фаріон, встидатись нема чого. До речі, мені, спеціалісту з вищою освітою, начальнику технологічного бюро спеццеху, з непоганою зарплатою, було чим ризикувати, тому закиди тих, котрі мріяли про втуп в КПСС (бо це гарантувало кар"єру , а таких я знав немало) про непорядність і "честь і не честь" мене смішать.
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20.10.2020 10:21 Ответить
Що фарион ваша сестра ми зрозуміли,а Паша Морозов ваш брат?!!
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20.10.2020 10:43 Ответить
Я не был не комсомольцем и не коммунистом и таких как ты презираю. Никаких не может быть оправданий. Точка.
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20.10.2020 11:58 Ответить
ЕС передовой отряд олигархата Украины!
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20.10.2020 10:23 Ответить
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 7555
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20.10.2020 10:39 Ответить
Чомусь комунальні перестали скажених собак відловлювати..
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20.10.2020 10:48 Ответить
Вот такие "внутренние крысы" как Тягнисрака, Фарион, Парасюк, вомбат Насиння, своими действиями и заявлениями дискредитируют саму идею украинского национализма... Почитаешь этих отбросов, и понимаешь, что за ними стоят уши Кремля
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20.10.2020 10:50 Ответить
Так "непалівно" боти набігли облаяти Фаріон - видно, п'ята колона досі боїться звичайної викладачки університету. Я вважаю, що якби пані Фаріон була президентом, на місці москви вже було б згарище.
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20.10.2020 10:54 Ответить
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 9214
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20.10.2020 15:26 Ответить
Василь Тютюнник. Нічого дивного в скавулінні всіх цих "правдолюбів", бо вони завжди і у всі часи сиділи в глибокій сраці і виглядали з неі лише на 1Мая і 8 марта, ну ще на День Советской Армии. Таких Ви на побачите на майданах, а от обісрати достойнніших від себе вони перші. Левко Лук"яненко і всі дисиденти та члени Гельсинськоі групи теж були в КПСС і всі сиділи по тюрмах і таборах, бо зуміли розібратиись в облуді комуністичних лозунгів.
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20.10.2020 15:47 Ответить
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 5478
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20.10.2020 10:56 Ответить
Гитлер тоже вступил в НСДАП, чтоб ее уничтожить и ему тоже удалось.
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20.10.2020 11:03 Ответить
Опередили
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20.10.2020 11:32 Ответить
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20.10.2020 11:03 Ответить
Фарион надо мочить за то, что она провокатор - это её цитировали, когда стращали "страшными националистами" в Крыму и в Донбассе. И таки застращали. А когда Крым и Донбасс захватили, Фарион тихо ушла в кусты - дело сделано.
Ни Ахметов, ни Медведчук не боятся "Свободы" - это имитационная организация,
чтобы Скабеевы и Соловьёвы могли выставлять украинцев "страшными фашистами".
При упоминании имени Степана Бандеры медведчуков рефлекторно бросает в холодный пот, а при упоминаниии имени Фарион и Тягнибока они довольно лыбятся, зная, что свободовцы - безобидные имитаторы, которые ходят с факелами, а потом покорно платят Ахметову коммуналку и заправляются на автозаправках Медведчука.
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20.10.2020 11:08 Ответить
Ждем вступление в зажиддя. Там есть что разваливать.
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20.10.2020 11:16 Ответить
Она и так работает по их отмашке.
Когда надо - гавкает, а когда не надо - сидит в будке.
Крашенная.хуцпоманка.
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20.10.2020 11:35 Ответить
Кааакой грёбаный капец!!! Адольф Элоизович тогда тоже вступил в НСДАП чтоб его развалить? На каких идиотов рассчитано это дерьмо?
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20.10.2020 11:31 Ответить
о це так героїня. Відцмоктувала комунякам так що вони усохли.
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20.10.2020 11:45 Ответить
Технично съехала. Ну, вступай теперь в "Слугу Урода"
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20.10.2020 11:54 Ответить
тягнибок прочитал и напрягся..
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20.10.2020 12:16 Ответить
Та нема що напрягатись. В нього ж така сама ціль - знищити патріотичний рух в Україні, стараються падли.
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20.10.2020 18:51 Ответить
Теперь вступай в ОПЗЖ!
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20.10.2020 12:25 Ответить
Бреше скотина. Вона ватне гавно яке регулярно палиться що працює на рф.
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20.10.2020 16:54 Ответить
https://inlviv.in.ua/lviv/podyakujte-poroshenkovi-farion-***********-shho-suddyu-yaka-zasudyla-knygu-pro-stusa-pryznachyv-svoyim-ukazom-p-yatyj-prezydent «Подякуйте Порошенкові» - Фаріон стверджує, що суддю, яка засудила книгу про Стуса, призначив своїм указом п'ятий президент

Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 8272
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20.10.2020 23:55 Ответить
Я вступила в Компартію, щоб знищити її. І знищила, - Фаріон - Цензор.НЕТ 2806
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20.10.2020 23:55 Ответить
Вот уж лицемерная тётя! Чтобы так чесать, нужно было признаваться раньше, чем Вахтанг об этом рассказал.
Езжай в Донецк, вступи в команду в Изоляции, чтобы её уничтожить.
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21.10.2020 14:24 Ответить
та ты шо...а коммунист Симоненко вступил в команду януковича чтобы уничтожить олигархов...верю...
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22.10.2020 19:56 Ответить
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