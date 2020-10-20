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Мінкульт рекомендує читати книгу Кіпіані про справу Стуса, - Ткаченко

Мінкульт рекомендує читати книгу Кіпіані про справу Стуса, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує читати книгу Вахтанга Кіпіані про справу поета Василя Стуса.

Про це повідомив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Коротше, МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції - особисто закуплю частину тиражу для національних бібліотек", - повідомив Ткаченко.

Він розкритикував лідера партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука за спроби цензури.

"Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензору та на допомогу йому прийшов український суд. Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей. Так само, як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до Помаранчевої революції", - вважає міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про "Справу Василя Стуса": вважаємо дивним визначення Медведчука як "персонажа твору"

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Стус Василь (73) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+12
Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8016
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20.10.2020 13:01
+12
Ця шмара путаєтца в паказаніях
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20.10.2020 13:04
+9
Сірожа , звичайний, продажний журнаГлист !!)))
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20.10.2020 13:11
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Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8016
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20.10.2020 13:01 Відповісти
Ця шмара путаєтца в паказаніях
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20.10.2020 13:04 Відповісти
Сірожа , звичайний, продажний журнаГлист !!)))
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20.10.2020 13:11 Відповісти
"Журнашлюха"...
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20.10.2020 14:03 Відповісти
і це буде правильно! будь як мінкульт!
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20.10.2020 13:02 Відповісти
Дополнительно могу порекомендовать и я читать книгу
https://www.rulit.me/books/narcis-abo-shtrihi-do-politichnogo-portretu-viktora-medvedchuka-read-199206-1.html Дмитро Чобіт "Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука"
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20.10.2020 13:02 Відповісти
Хмм.А Дарницкий райсуд против.
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20.10.2020 13:03 Відповісти
Дужа гарно він,суддя, репрезентував книгу!! Скількі читачів додалось !!!)))
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20.10.2020 13:16 Відповісти
Суддя вона.
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20.10.2020 15:49 Відповісти
вот за это и прочее Порошенко я и не хочу, . В том случае где был он и Зе, проголосовал за него, порошенко, только потому, что клоуна на пост президента- занабто. , ему рояль интересен только.
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20.10.2020 13:05 Відповісти
Треба купувати.
Підтримати наших.
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20.10.2020 13:05 Відповісти
Цікаво, а після ТАКОГО Медведчук якими "кірпічами" буде срать? "Фігурними", чи з "порожнистими"?
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20.10.2020 14:01 Відповісти
Таких суддів треба в смітник і на сміттєзвалище !!))
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20.10.2020 13:13 Відповісти
Так та шмара макиївська й була на лугандонському смітнику у 2014 - 2017 роках.
А потім її з лугандонського смітника витяглось і президентським указом призначилось у Київ.
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20.10.2020 15:53 Відповісти
та лучше ницоиху вместо цей мути читать, так хоть все ясно - мова, боевые мураши и крандец кацапському языку
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20.10.2020 13:15 Відповісти
Включити до шкільної програми, як ілюстрацію про колаборацонізм і співпрацю зрадників з гестапо, СС і НКВД-КГБ-ФСБ...
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20.10.2020 13:31 Відповісти
Мінкульт рекомендує читати книгу Кіпіані про справу Стуса, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5060
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20.10.2020 13:36 Відповісти
Мабуть правда там написана, якщо мертвечуку так пукан порвало.
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20.10.2020 14:23 Відповісти
Оксані тепер катушка ниток піде щоб то все зашити.
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20.10.2020 14:26 Відповісти
Мертвечук уквійшов у часопис не так як хотів. він готувався (його готівали) і готується стати головою країни, віфн би уже став але з таким багажем негативу необхідний час а головне баблоси для його відбілювання.
А зараз взагалі вилазить його антиукраїнська діяльність. "Всьо пропало!. А скільки зусиль пішло скільки осередків під виглядом адвокатських контор ним утримувалось. Один портянка скільки коштує, а він не один в нього теж осередки адвокатських контор.
ГАЗпром не гумовий, і джерело видобутку нафти теж .
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20.10.2020 14:34 Відповісти
Мертвечук уквійшов у часопис не так як хотів. він готувався (його готівали) і готується стати головою країни, віфн би уже став але з таким багажем негативу необхідний час а головне баблоси для його відбілювання.
А зараз взагалі вилазить його антиукраїнська діяльність. "Всьо пропало!. А скільки зусиль пішло скільки осередків під виглядом адвокатських контор ним утримувалось. Один портянка скільки коштує, а він не один в нього теж осередки адвокатських контор.
ГАЗпром не гумовий, і джерело видобутку нафти теж .
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20.10.2020 14:36 Відповісти
 
 