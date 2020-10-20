Мінкульт рекомендує читати книгу Кіпіані про справу Стуса, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує читати книгу Вахтанга Кіпіані про справу поета Василя Стуса.

Про це повідомив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Коротше, МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції - особисто закуплю частину тиражу для національних бібліотек", - повідомив Ткаченко.

Він розкритикував лідера партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука за спроби цензури.

"Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензору та на допомогу йому прийшов український суд. Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей. Так само, як його спроба заборонити роботу журналістів підштовхнула до Помаранчевої революції", - вважає міністр.

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми вирішили додрукувати новий наклад, - видавництво.