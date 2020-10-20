Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует читать книгу Вахтанга Кипиани о деле поэта Василия Стуса.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Короче, МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", - сообщил Ткаченко.

Он раскритиковал лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука за попытки цензуры.

"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Помаранчевой революции", - считает министр.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".