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Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко

Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует читать книгу Вахтанга Кипиани о деле поэта Василия Стуса.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Короче, МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", - сообщил Ткаченко.

Он раскритиковал лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука за попытки цензуры.

"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Помаранчевой революции", - считает министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения"

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Стус (94) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+12
Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8016
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20.10.2020 13:01
+12
Ця шмара путаєтца в паказаніях
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20.10.2020 13:04
+9
Сірожа , звичайний, продажний журнаГлист !!)))
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20.10.2020 13:11
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Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8016
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20.10.2020 13:01 Ответить
Ця шмара путаєтца в паказаніях
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20.10.2020 13:04 Ответить
Сірожа , звичайний, продажний журнаГлист !!)))
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20.10.2020 13:11 Ответить
"Журнашлюха"...
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20.10.2020 14:03 Ответить
і це буде правильно! будь як мінкульт!
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20.10.2020 13:02 Ответить
Дополнительно могу порекомендовать и я читать книгу
https://www.rulit.me/books/narcis-abo-shtrihi-do-politichnogo-portretu-viktora-medvedchuka-read-199206-1.html Дмитро Чобіт "Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука"
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20.10.2020 13:02 Ответить
Хмм.А Дарницкий райсуд против.
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20.10.2020 13:03 Ответить
Дужа гарно він,суддя, репрезентував книгу!! Скількі читачів додалось !!!)))
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20.10.2020 13:16 Ответить
Суддя вона.
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20.10.2020 15:49 Ответить
вот за это и прочее Порошенко я и не хочу, . В том случае где был он и Зе, проголосовал за него, порошенко, только потому, что клоуна на пост президента- занабто. , ему рояль интересен только.
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20.10.2020 13:05 Ответить
Треба купувати.
Підтримати наших.
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20.10.2020 13:05 Ответить
Цікаво, а після ТАКОГО Медведчук якими "кірпічами" буде срать? "Фігурними", чи з "порожнистими"?
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20.10.2020 14:01 Ответить
Таких суддів треба в смітник і на сміттєзвалище !!))
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20.10.2020 13:13 Ответить
Так та шмара макиївська й була на лугандонському смітнику у 2014 - 2017 роках.
А потім її з лугандонського смітника витяглось і президентським указом призначилось у Київ.
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20.10.2020 15:53 Ответить
та лучше ницоиху вместо цей мути читать, так хоть все ясно - мова, боевые мураши и крандец кацапському языку
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20.10.2020 13:15 Ответить
Включити до шкільної програми, як ілюстрацію про колаборацонізм і співпрацю зрадників з гестапо, СС і НКВД-КГБ-ФСБ...
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20.10.2020 13:31 Ответить
Мінкульт рекомендує читати книгу Кіпіані про справу Стуса, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5060
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20.10.2020 13:36 Ответить
Мабуть правда там написана, якщо мертвечуку так пукан порвало.
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20.10.2020 14:23 Ответить
Оксані тепер катушка ниток піде щоб то все зашити.
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20.10.2020 14:26 Ответить
Мертвечук уквійшов у часопис не так як хотів. він готувався (його готівали) і готується стати головою країни, віфн би уже став але з таким багажем негативу необхідний час а головне баблоси для його відбілювання.
А зараз взагалі вилазить його антиукраїнська діяльність. "Всьо пропало!. А скільки зусиль пішло скільки осередків під виглядом адвокатських контор ним утримувалось. Один портянка скільки коштує, а він не один в нього теж осередки адвокатських контор.
ГАЗпром не гумовий, і джерело видобутку нафти теж .
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20.10.2020 14:34 Ответить
Мертвечук уквійшов у часопис не так як хотів. він готувався (його готівали) і готується стати головою країни, віфн би уже став але з таким багажем негативу необхідний час а головне баблоси для його відбілювання.
А зараз взагалі вилазить його антиукраїнська діяльність. "Всьо пропало!. А скільки зусиль пішло скільки осередків під виглядом адвокатських контор ним утримувалось. Один портянка скільки коштує, а він не один в нього теж осередки адвокатських контор.
ГАЗпром не гумовий, і джерело видобутку нафти теж .
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20.10.2020 14:36 Ответить
 
 