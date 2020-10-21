Від початку виборчої кампанії за фактами підкупу виборців відкрито 180 кримінальних проваджень, - Нацполіція

В Україні від початку виборчого процесу (5 вересня) відкрили понад 180 кримінальних справ за підкуп виборців. Загалом поліцейські відкрили 475 проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

У повідомленні зазначається: "Як повідомив заступник Голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, 234 кримінальні провадження відкрито безпосередньо за порушення виборчих прав громадян, а 183 стосуються саме підкупу виборців та перешкоджання виборчого права громадян".

"Майже всі політичні партії, на жаль, які беруть участь у перегонах, порушують вимоги виборчого законодавства. Безпосередньо за фактами підкупу виборців розпочато 101 кримінальне провадження. З наближенням дня голосування число таких випадків зростає", - повідомив заступник Голови Нацполіції.

Максим Цуцкірідзе додав, що поряд із розповсюдженням фактів підкупу виборців, пов’язаних із наданням виборцям грошових коштів та продуктових наборів, кандидати використовують інші способи непрямого підкупу.

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"В Одеській області у ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом підкупу виборців затримано голову однієї з виборчих комісій та відповідно зацікавлену особу, у них вилучено 45 тисяч доларів – у розрахунку вони планували одну тисячу за голос", - розповів Максим Цуцкірідзе.

Окрім того, поліцейські відкрили 82 кримінальні провадження стосовно перешкоджання здійснення виборчого законодавства. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях особам уже повідомлено про підозру.

Також на цей час тривають досудові розслідування у 32 кримінальних провадженнях за фактами надання неправдивих відомостей до органу ведення державного реєстру виборців, зокрема пов’язаних зі зміною місця реєстрації та голосування.

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"Загалом на теперішній час слідчі повідомили про підозру 29 особам у 19 кримінальних провадженнях, які стосуються виборчого процесу. За вчинення злочинів проти виборчих прав п’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вісьмом – домашній арешт, десятьом – особисте зобов’язання", - розповів заступник Голови Нацполіції.

Водночас поліцейські розслідують 102 кримінальні провадження щодо хуліганських дій, опосередковано пов’язаних з виборчим процесом.

"В останні дні зареєстровано кілька тяжких кримінальних правопорушень щодо посягання на життя агітаторів та кандидатів. Ближче до дня виборів дії правопорушників стають більш агресивні. Однак ми маємо достатні можливості та оснащення щодо протидії цим проявам", - наголосив Максим Цуцкірідзе.

Він підкреслив, що поліція миттєво реагуватиме на кожне повідомлення про порушення від громадян, а кожний факт відповідно перевірятиметься та розслідуватиметься, аби винні особи понесли відповідальність.