СБУ провела близько 70 обшуків у справі про корупцію в ДАБІ, - джерело (оновлено). ДОКУМЕНТ

Центральний апарат відділу "К" Служби безпеки України провів близько 70 обшуків у справі про корупцію в Держархбудінспекції.

За інформацією джерела Цензор.НЕТ, обшуки були проведені в Центральному апараті ДАБІ, столичному Департаменті ДАБІ та у помічника нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Олександра Сергієнка.

Крім того, згідно з даними джерела, в рамках цієї справи фігурує екскерівник апарату прем'єр-міністра Шмигаля Тетяна Кривенко та її брат - співробітник Офісу Президента Володимир Родін, також відомий як власник компанії "Building Development Holding".

"Контролюють діяльність т.зв. "Бек офісів" громадяни України Родін В.М., Кватерчук Ю.В. Та Сергієнко О.В., підтримку яким надає сестра Родіна В.М. - Кривенко Т.М., яка обіймає посаду керівника Апарату прем'єр-міністра України та забезпечила призначення підкотрольних осіб на керівні посади в ДАБІ", - вказано в документі.

Ці "бек офіси", за даними слідства, - підконтрольні комерційні структури, які виступали посередниками між будівельними комерційними структурами і посадовими особами ДАБІ.

"Протиправна роль комерційних структур, так званих "бек офісів", полягає у наданні "позитивного" рішення щодо видачі дозвільних документів на будівництво та отримання сертифікату вводу об'єкта в експлуатацію, вирішення питання щодо отримання коштів від замовників будівництва та розподілення отрманих коштів між усіма учасниками протиправної схеми, - вказано в документі.

Схема з незаконними "бек офісами" діяла в Києві, Чернігові, Київській та інших областях.

Як зазначає джерело, слідчі дії тривали кілька місяців, не виключено, що звільнення керівника апарату прем'єра-міністра 12 жовтня було пов'язане з витоком інформації у цій справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реєстр ДАБІ перебував за кордоном і, як штучний інтелект, сам розумів, з кого брати хабарі, - Федоров





Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів звільнив керівника апарату прем'єр-міністра Тетяну Кривенко і тимчасово поклав дані обов'язки на Олега Горбунова.